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Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра
27.01.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продолжаем искать необычные жилые кварталы в Минске и поблизости, где предлагаются квартиры. В этот раз наше внимание привлекли три жилых дома, спрятавшиеся в лесу рядом с популярным спортивным комплексом «Стайки». Сейчас в одной из четырехэтажек продается (кстати, недорого) однокомнатная квартира. Рассказываем про населенный пункт и само жилье.
Официальный адрес этой
Первые спортивные объекты появилась на берегу реки Тростянки под Минском уже вскоре после войны, в 1973‑м в Стайках открылся медико‑восстановительный центр и первые гостиницы, а во время Олимпийских игр в1980-м году здесь уже располагался филиал Олимпийской деревни, где жили участники футбольного турнира. Для работников спортивного учреждения прямо рядом с комплексом в 90-х годах построили два жилых дома. Еще одну новостройку возвели в 2014 году.
Но самое интересное в доме – это его расположение. Прямо к дому примыкает сосновый лес, живописное водохранилище и огромная территория РЦОП «Стайки» (доступ сюда – свободный). На сегодняшний день спортивный комплекс предлагает широкий спектр услуг для всех желающих. Здесь можно посетить банный комплекс с бассейнами и саунами, пройти разнообразные оздоровительные процедуры (массажи, криотерапия, электролечение). Для тех, кого интересует не только спорт, есть кафе и ресторан. В общем, получается, что можно жить в лесу и почти в санатории, но всего в паре километров от столицы со всей инфраструктурой. Ближайшие школы и детские сады можно найти в Шабанах или в Соснах.
Добраться до Минска из Стаек – несложно. Неподалеку от дома расположена остановка пригородных автобусов, чуть поодаль (в 15 минутах ходьбы) останавливаются маршрутки и городской транспорт.
Также в данный момент завершается строительство прямой дороги на Шабаны. Ну а на личном транспорте от спортивного центра легко добраться до МКАД или до станции метро «Могилевская». На это понадобится 10-15 минут.
Стоимость однокомнатной
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Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра
Продолжаем искать необычные жилые кварталы в Минске и поблизости, где предлагаются квартиры. В этот раз наше внимание привлекли три жилых дома, спрятавшиеся в лесу...
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