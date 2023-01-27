Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра

Но самое интересное в доме – это его расположение. Прямо к дому примыкает сосновый лес, живописное водохранилище и огромная территория РЦОП «Стайки» (доступ сюда – свободный). На сегодняшний день спортивный комплекс предлагает широкий спектр услуг для всех желающих. Здесь можно посетить банный комплекс с бассейнами и саунами, пройти разнообразные оздоровительные процедуры (массажи, криотерапия, электролечение). Для тех, кого интересует не только спорт, есть кафе и ресторан. В общем, получается, что можно жить в лесу и почти в санатории, но всего в паре километров от столицы со всей инфраструктурой. Ближайшие школы и детские сады можно найти в Шабанах или в Соснах.