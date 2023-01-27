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Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра

27.01.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжаем искать необычные жилые кварталы в Минске и поблизости, где предлагаются квартиры. В этот раз наше внимание привлекли три жилых дома, спрятавшиеся в лесу рядом с популярным спортивным комплексом «Стайки». Сейчас в одной из четырехэтажек продается (кстати, недорого) однокомнатная квартира. Рассказываем про населенный пункт и само жилье.

Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра

Официальный адрес этой квартиры – деревня Ельница, улица Спортивная, 81. Но самом деле, небольшой участок многоквартирной застройки находится не в деревне, а вплотную примыкает к территории Центра олимпийской подготовки «Стайки».

Первые спортивные объекты появилась на берегу реки Тростянки под Минском уже вскоре после войны, в 1973‑м в Стайках открылся медико‑восстановительный центр и первые гостиницы, а во время Олимпийских игр в1980-м году здесь уже располагался филиал Олимпийской деревни, где жили участники футбольного турнира. Для работников спортивного учреждения прямо рядом с комплексом в 90-х годах построили два жилых дома. Еще одну новостройку возвели в 2014 году.

Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра

Сейчас в четырехэтажном панельном доме 1994 года постройки продается однокомнатная квартира площадью около 40 квадратных метров. Жилье располагается на первом этаже (есть застекленная лоджия).

Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра

Планировка квартиры – такова: комната площадью 17,5 «квадрата», кухня в 8,7 «квадрата», раздельный санузел и довольно вместительная прихожая (по площади она аналогична кухне). Также тут есть кладовая, металлическая входная дверь, деревянные стеклопакеты. 

Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра
Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра
Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра

Окна квартиры выходят на лесной массив. Бонусом к жилью идет большое подвальное помещение. Также в объявлении сообщается, что в этой местности – «вкусная артезианская вода».

Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра
Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра

Но самое интересное в доме – это его расположение. Прямо к дому примыкает сосновый лес, живописное водохранилище и огромная территория РЦОП «Стайки» (доступ сюда – свободный). На сегодняшний день спортивный комплекс предлагает широкий спектр услуг для всех желающих.  Здесь можно посетить банный комплекс с бассейнами и саунами, пройти разнообразные оздоровительные процедуры (массажи, криотерапия, электролечение). Для тех, кого интересует не только спорт, есть кафе и ресторан. В общем, получается, что можно жить в лесу и почти в санатории, но всего в паре километров от столицы со всей инфраструктурой. Ближайшие школы и детские сады можно найти в Шабанах или в Соснах.

Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра

Сообщается, что возле дома нет автомобильного трафика, а жильцы без труда найдут место на парковке.

Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра

Добраться до Минска из Стаек – несложно. Неподалеку от дома расположена остановка пригородных автобусов, чуть поодаль (в 15 минутах ходьбы) останавливаются маршрутки и городской транспорт.

Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра

Также в данный момент завершается строительство прямой дороги на Шабаны. Ну а на личном транспорте от спортивного центра легко добраться до МКАД или до станции метро «Могилевская». На это понадобится 10-15 минут.

Стоимость однокомнатной квартиры рядом с РЦОП «Стайки» − 31,5 тысячи долларов.

Нашли неплохую квартиру в малоизвестном пригороде Минска. Стоит недорого, но находится на территории спортивного центра

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаем искать необычные жилые кварталы в Минске и поблизости, где предлагаются квартиры. В этот раз наше внимание привлекли три жилых дома, спрятавшиеся в лесу...
 
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