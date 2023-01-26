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Нашли дешевую квартиру в километре от МКАД. Нюанс в том, что она расположена на территории электроподстанции

26.01.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На нашей площадке появилась трехкомнатная квартира, которая находится в весьма необычной локации. С одной стороны − у жилья множество плюсов. Квартира расположена практически в Минске (в километре от МКАД), в ней есть все удобства, а «квадрат» стоит всего 540 долларов. С другой стороны – у квартиры есть один нюанс. Дело в том, что она вплотную примыкает к электроподстанции. Рассмотрели объект подробно и рассказываем вам.

Нашли дешевую квартиру в километре от МКАД. Нюанс в том, что она расположена на территории электроподстанции

Итак, эта квартира с отдельным входом расположена на подстанции Корзюки в деревне Подлосье. Этот населенный пункт практически примыкает к Чижовке в районе 10-й больницы.

Сверху подстанция с несколькими зданиями выглядит, как зеленый оазис посреди поля.

Нашли дешевую квартиру в километре от МКАД. Нюанс в том, что она расположена на территории электроподстанции

Квартира занимает третью часть одноэтажного кирпичного дома 1961 года постройки. В доме постоянно проживают еще две семьи. К квартире примыкает собственный прямоугольный участок площадью 4,37 соток. Земля оформлена к квартире и имеет назначение «для строительства и обслуживания жилого дома».

Нашли дешевую квартиру в километре от МКАД. Нюанс в том, что она расположена на территории электроподстанции

Площадь выставленного на продажу жилья – всего 40 квадратных метров. На этой площади разместилась небольшая кухня, а также – три комнаты. Высота потолков в квартире − 2,7 метра. В ней сделан неплохой ремонт.

Нашли дешевую квартиру в километре от МКАД. Нюанс в том, что она расположена на территории электроподстанции
Нашли дешевую квартиру в километре от МКАД. Нюанс в том, что она расположена на территории электроподстанции
Нашли дешевую квартиру в километре от МКАД. Нюанс в том, что она расположена на территории электроподстанции

Из коммуникаций в доме есть все − центральное водоснабжение, местная канализация и электричество (220V и 380 V). Отопление в доме – электрическое. Унитаз и душевой уголок в квартире также есть, но судя по фото, они установлены прямо в кухне и никак не отделены от других зон.

Нашли дешевую квартиру в километре от МКАД. Нюанс в том, что она расположена на территории электроподстанции

Из положительных моментов − в квартире заменена вся электропроводка, подключен бойлер для подогрева воды, заменены окна (профиль ПВХ), имеется возможность для подключения телефона и интернета.

Нашли дешевую квартиру в километре от МКАД. Нюанс в том, что она расположена на территории электроподстанции

Что касается инфраструктуры, то здесь также все неплохо − всего в километре от дома расположен микрорайон Чижовка с магазинами, школами детскими садами, почтой, банками и другими важными учреждениями. До ближайшей остановки общественного транспорта можно дойти за 15 минут, до выезда на МКАД – 1 километр. В самой деревне Подлосье ничего особо примечательного нет. Она стоит на берегу Свислочи, на противоположной стороне которой раскинулась промзона «Шабаны».

Нашли дешевую квартиру в километре от МКАД. Нюанс в том, что она расположена на территории электроподстанции

А теперь о том самом нюансе – судя по официальному адресу, картам и фотографиям, дом стоит прямо рядом с действующей подстанцией. По телефону, указанному в объявлении нам рассказали, что кирпичное здание было построено в советские годы для работников, обслуживающих этот объект. В настоящий момент особых шумов подстанция не издает, а все самое вредное для человека оборудование, находится под землей. 

Нашли дешевую квартиру в километре от МКАД. Нюанс в том, что она расположена на территории электроподстанции
Нашли дешевую квартиру в километре от МКАД. Нюанс в том, что она расположена на территории электроподстанции

Стоимость квартиры – 21,9 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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На нашей площадке появилась трехкомнатная квартира, которая находится в весьма необычной локации. С одной стороны − у жилья множество плюсов. Квартира...
 
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