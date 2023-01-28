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Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу

28.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в нашу подборку попали дома в тихих и живописных деревнях возле озер и рек. Они, возможно, потребуют ремонта, но и стоят не очень дорого, до 10 тысяч долларов. Смотрите, какие варианты мы нашли.

Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу

Навры, Мядельское направление, 92 км от МКАД

Навры своей единственной улицей упираются в берег живописного Навранского озера. Рядом протекает река Узлянка. Деревня окружена лесами с богатыми грибными и ягодными местами.

Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу
Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу

Общая площадь дома — 50.6 м2. В нем имеется кухня и одна большая комната на 30.6 м2, которую при желании можно разделить на несколько. Отопление печное, рядом с домом колодец.

Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу
Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу
Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу

Рядом имеются баня и хозпостройки, размер участка — 25 соток. За него просят 5 500 долларов.

Теляки, Мядельское направление, 133 км от МКАД

Деревня расположена примерно посередине между городами Мядель и Нарочь, до берега озера и леса можно дойти пешком.

Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу
Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу

Дом в хорошем состоянии, со свежепокрашенным фасадом. Отопление печное.

Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу
Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу

Размер участка — 25 соток. Во дворе имеются колодец, коптилка, теплица, летний душ, заготовлено много дров. Стоимость - 10 000 долларов.

Кривое Село, Мядельское направление, 89 км от МКАД

Деревня довольно большая, газифицирована, расположена в 4 километрах от Вилейского водохранилища.

Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу
Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу

Здесь продается деревянный дом на 44 м2 с кирпичной пристройкой. Отопление в нем печное, колодец во дворе. По улице проложен газ.

Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу
Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу

На участке в 14 соток находится еще и крепкий сарай.

За все это хозяйство просят 5 000 долларов.

Колодница, Московское направление, 140 км

Деревня расположена на берегу озера Селява. Она жилая, с хорошей инфраструктурой: есть почта, библиотека, магазины, из достопримечательностей – руины деревянной церкви 1892 года, Петропавловская церковь.

Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу
Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу

Дом жилой, в хорошем состоянии. Материал стен – дерево, крыша из металлопрофиля. Общая площадь — 61 м2. Имеется электроснабжение, печное отопление, вода – скважина и колодец, заведен телефонный кабель.

Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу
Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу
Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу

Участок 25 соток, расположен обособленно от соседей. На нем имеется свой пруд.

Дом продается за 10 500 долларов. Владельцы готовыобменять его на автомобиль.

Черневичи, Московское направление, 92 км до МКАД

В деревне неплохая инфраструктура: магазин, амбулатория, ходит автобус два раза в день. Но главное — она находится рядом живописной Березиной.

Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу

Дом здесь крепкий и довольно большой — 98 м2. Крыша обшита в два слоя металлом и шифером. Электричество подключено, вода подведена к участку. Отапливается он двумя печками.

Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу
Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу

Участок ровный и ухоженный, 18 соток. Стоимость6 900 долларов.

 
 
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Сегодня в нашу подборку попали дома в тихих и живописных деревнях возле озер и рек. Они, возможно, потребуют ремонта, но и стоят не очень дорого, до 10 тысяч долларов....
 
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