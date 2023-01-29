ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)

29.01.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Если вы думаете, что возле Минского моря есть только коттеджные поселки с дорогущими дворцами, то вы ошибаетесь. Свое место под солнцем здесь нашлось и для обычной панельной многоэтажки. Десять лет назад жилье для своих работников тут возвел Минлесхоз. Сейчас в доме, расположенном в курортном пригороде Минска, продается трехкомнатная квартира. Рассмотрели жилье и место подробно.

Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)

Квартира официально находится на улице Парковой в поселке Ждановичи в доме 2013 года постройки. Территориально – это лесной массив между слаломным каналом и санаторием «Беларусачка».

Площадь трешки на четвертом этаже – почти 80 квадратных метров. Все комнаты в квартире – изолированные. Есть большая кухня, кладовая, застекленная лоджия с видом на лес. Судя по фотографиям, в квартире сделан типовой ремонт − возможно, даже от застройщика. Обогревает дом собственная котельная, расположенная прямо в доме.

Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)
Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)
Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)
Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)
Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)
Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)

На новом месте жительства будущих жильцов ожидает чистый сосновый воздух, тишина, отличные места для прогулок с детьми и питомцами. Рядом – сплошной курорт: дачи, яхты, отели. В пешей доступности – сразу несколько санаториев (в некоторые можно ходить в бассейн) и три медицинских центра. Ну а до оборудованных песчаных пляжей Минского моря с кафешками и шезлонгами − всего 10 минут ходьбы.

Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)
Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)
Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)

До центра Минска на транспорте можно добраться за полчаса. От дома ходят три автобуса (до метро «Пушкинская») и две маршрутки до железнодорожного вокзала. Что касается инфраструктуры рядом с жилым домами, то ближайшие магазины и аптеки находятся в санатории, чуть дальше в Ждановичах расположен супермаркет «Корона» и рынок.

Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)

Стоимость трехкомнатной квартиры рядом с Минским морем − 77 тысяч долларов.

Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы думаете, что возле Минского моря есть только коттеджные поселки с дорогущими дворцами, то вы ошибаетесь. Свое место под солнцем здесь нашлось и для обычной...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дома возле рек и озер до 10 тысяч долларов. Ищем классные места под дачу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.01.2023
Mir24.TV Belarus
29.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика