Почти на курорте. Нашли многоэтажку в лесу рядом с Минским морем (тут продается квартира)

Источник материала: realt.by

Если вы думаете, что возле Минского моря есть только коттеджные поселки с дорогущими дворцами, то вы ошибаетесь. Свое место под солнцем здесь нашлось и для обычной панельной многоэтажки. Десять лет назад жилье для своих работников тут возвел Минлесхоз. Сейчас в доме, расположенном в курортном пригороде Минска, продается трехкомнатная квартира. Рассмотрели жилье и место подробно.



Квартира официально находится на улице Парковой в поселке Ждановичи в доме 2013 года постройки. Территориально – это лесной массив между слаломным каналом и санаторием «Беларусачка».

Площадь трешки на четвертом этаже – почти 80 квадратных метров. Все комнаты в квартире – изолированные. Есть большая кухня, кладовая, застекленная лоджия с видом на лес. Судя по фотографиям, в квартире сделан типовой ремонт − возможно, даже от застройщика. Обогревает дом собственная котельная, расположенная прямо в доме.













На новом месте жительства будущих жильцов ожидает чистый сосновый воздух, тишина, отличные места для прогулок с детьми и питомцами. Рядом – сплошной курорт: дачи, яхты, отели. В пешей доступности – сразу несколько санаториев (в некоторые можно ходить в бассейн) и три медицинских центра. Ну а до оборудованных песчаных пляжей Минского моря с кафешками и шезлонгами − всего 10 минут ходьбы.







До центра Минска на транспорте можно добраться за полчаса. От дома ходят три автобуса (до метро «Пушкинская») и две маршрутки до железнодорожного вокзала. Что касается инфраструктуры рядом с жилым домами, то ближайшие магазины и аптеки находятся в санатории, чуть дальше в Ждановичах расположен супермаркет «Корона» и рынок.



Стоимость трехкомнатной квартиры рядом с Минским морем − 77 тысяч долларов.

