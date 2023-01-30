"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

- В 2015 году мы съездили в Австрию покататься на горных лыжах, - рассказывает Оксана. - Там снимали деревянный домик и настолько им впечатлились, что вернувшись, я предложила мужу снять дом за городом. Сначала казалось, что это неисполнимо, так как обычно сдаются большие дома и дорого. Но муж быстро нашел на Realt подходящий вариант в СТ рядом с Тарасово за 750 долларов. Это был новый деревянный дом с мебелью. До нас в нем никто не жил. Тогда же решили, что квартиру нужно сдавать. И так все удачно сложилось, что через знакомых нашли желающих снять нашу трешку в центре за 500 долларов в месяц. Буквально за неделю мы решили вопрос с переездом за город.

В съемном доме семья прожила восемь месяцев. За это время пришло понимание, как это - жить не в Минске.

- Дети остались в своих минских школах-садах, поэтому, чтобы успеть собраться и развести всех, стала просыпаться на час раньше, - говорит Оксана. - Тогда для себя решила, что ради жизни в своем доме я готова на это.

«Пробного» периода хватило, чтобы сделать важные выводы и о том, какой именно нужен дом: одноэтажный, до 120 квадратов с двумя санузлами, только не сруб, и не в СТ.

- До этого мы мечтали о деревянном доме - мол, это натурально и экологично, но на деле у дерева есть нюансы, с которыми мы не хотели бы разбираться, - объясняет Оксана. - Прожив в доме все лето, исключили из будущего проекта второй этаж - на мансарде было невыносимо жарко и днем мы туда даже не поднимались. Еще заметили, что большую часть времени мы проводим внизу.