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"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

30.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На переезд в деревню из Минска большинство никогда не отважится — кто знает, будет ли там лучше, чем в городе? Герои этой истории тоже сомневались, стоит ли менять свою трешку в центре на жилье за МКАДом. Чтобы развеять все сомнения, они почти год снимали дачу в СТ. «Тест-драйв» прошел успешно, поэтому сегодня мы в Добринево, разговариваем с владельцами красивого и уютного дома о выборе проекта, не квартирном интерьере, стоимости строительства и прелестях деревенской жизни.

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

Тестовый режим

В деревне Добринево, в 30 километрах от Минска по Слуцкому шоссе, семья Оксаны Виноградовой живет уже четыре года. До этого у них была трешка-хрущевка практически в центре столицы. Переезд в их случае трудно назвать импульсивным или спонтанным — сначала минчане изучилизагородную жизнь в тестовом режиме.

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

- В 2015 году мы съездили в Австрию покататься на горных лыжах, - рассказывает Оксана. - Там снимали  деревянный домик и настолько им впечатлились, что вернувшись, я предложила мужу снять дом за городом. Сначала казалось, что это неисполнимо, так как обычно сдаются большие дома и дорого. Но муж быстро нашел на Realt подходящий вариант в СТ рядом с Тарасово за 750 долларов. Это был новый деревянный дом с мебелью. До нас в нем никто не жил. Тогда же решили, что квартиру нужно сдавать. И так все удачно сложилось, что через знакомых нашли желающих снять нашу трешку в центре за 500 долларов в месяц. Буквально за неделю мы решили вопрос с переездом за город.

В съемном доме семья прожила восемь месяцев. За это время пришло понимание, как это - жить не в Минске.

- Дети остались в своих минских школах-садах, поэтому, чтобы успеть собраться и развести всех, стала просыпаться на час раньше, - говорит Оксана. - Тогда для себя решила, что ради жизни в своем доме я готова на это. 

«Пробного» периода хватило, чтобы сделать важные выводы и о том, какой именно нужен дом: одноэтажный, до 120 квадратов с двумя санузлами, только не сруб, и не в СТ.

- До этого мы мечтали о деревянном доме - мол, это натурально и экологично, но на деле у дерева есть нюансы, с которыми мы не хотели бы разбираться, - объясняет Оксана. - Прожив в доме все лето, исключили из будущего проекта второй этаж - на мансарде было невыносимо жарко и днем мы туда даже не поднимались. Еще заметили, что большую часть времени мы проводим внизу.

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

Вернулись супруги в квартиру с мыслью, что пора искать участок и строить дом.

- Сначала хотели купить участок в Озере, но на тот момент местный сельсовет все никак не мог подготовить участки к аукциону, - рассказывает Оксана. - Потом муж увидел объявление о продаже старого дома в соседнем Добринево.  Приехал, посмотрел и понял, что это нам не подходит — участок узкий, дом ветхий. Но тут вышла соседка и посоветовала подъехать к председателю сельсовета. Тот сказал, что свободная земля под строительство имеется, но нужно дождаться аукциона. Ждали почти год, но это того стоило — 14 соток мы купили всего за 3,5 тысячи долларов, так как были единственными заявителями.

Это недорого, учитывая, что рядом проходят все коммуникации — электричество, газ, центральный водопровод. Несомненный плюс участка в том, что он расположен обособленно, за границей соседских огородов.  Со временем докупили еще 10 соток под ЛПХ.

Если строить, то быстро

Супруги выбрали польский типовой проект на 98 м2. В архитектурном бюро его слегка доработали и развернули под участок. Кое-какие изменения в планировке владельцы внесли во время строительства. Например, между спальнями был запланирован общий санузел - теперь он находится в родительской спальне. Дверь в котельную перенесли — вход теперь из прихожей, а не из кухни. В топочной, кстати, разместили детский санузел. В маленькой комнате оборудовали душевую.

В октябре 2017 на участке появился фундамент. Но в полную силу к стройке приступили в конце мая следующего года.

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

- У нас была такая иллюзия, что мы будем жить в квартире, зарабатывать и понемножку строиться, - говорит Оксана. - Но вот мы купили участок, залили фундамент, а дальше дело не продвигалось. Тогда мы приняли решение продать квартиру и форсировать строительство.

На деньги от продажи к осени вывели стены, накрыли крышу. Одновременно сделали канализацию, воду и подвели электричество. К октябрю внутри дома уже была смонтирована система отопления, залита стяжка. Снаружи стены из керамзитобетона закрыли декоративной штукатуркой и покрасили. В ноябре подключили газ и через неделю приехали штукатуры. После них в конце декабря заехали плиточники. И вот уже 10 апреля семья переехала в свой дом. 

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

Домашний интерьер

В доме нет ни одного радиатора — все комнаты отапливаются за счет теплых полов. По этой же причине везде на полах плитка, плинтуса тоже из плитки.

- Плиточники у нас были прекрасные — мастера своего дела, очень аккуратные, вымеряли всё до миллиметра, - делится впечатлениями хозяйка дома. - Работали у нас почти 4 месяца, но у них и объем работы был приличный. Я их, кстати, уже не раз рекомендовала другим.

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют
"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют
"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

Оксана говорит, что к этапу чистовой отделки у нее было четкое понимание, в каком стиле будет интерьер - современный, с восточными мотивами и цветами испанской Андалусии и Марокко.

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют
"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

- Пока дом строился, мы успели слетать на отдых в Испанию,- говорит Оксана. - Сняли очень старый домик в горах. В нем были абсолютно неровные стены под краской, старая мебель, но при этом интерьер выглядел современным, стильным. И там я решила, что вот так должен выглядеть и мой дом — я не люблю вылизанные квартирные интерьеры.

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют
"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют
"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

Со своим видением она обратилась к дизайнеру, который разложил все по цветам, сочетаниям фактур. А еще дал рекомендации по освещению, сделал расстановку мебели.

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют
"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют
"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

Стены во всем доме хозяйка красила сама. Их, кстати, под покраску специально не готовили — прямо по гипсовой штукатурке, без всех этих слоев с сетками и слоями шпатлевки. Такой подход помог неплохо сэкономить.

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют
"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют
"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

Над гостиной нет перекрытия — решили оставить конструктивные балки в интерьере.

Но как тогда сделать чистовой потолок? От натяжного Оксана сразу отказалась, обшивать гипсокартоном сложно. Вагонка рассматривалась как вариант, но были сомнения, как она будет выглядеть. В итоге выбрали лиственницу — тогда она стоила не сильно дороже сосны. Строители зашили ею потолки во всем доме. Доски прибивали горизонтально (разной длины, вразнобой), а потом покрывали лессирующей пропиткой - получился светлый потолок с фактурой дерева.

Плинтуса потолочного нет, вместо него прибили узкий нащельник по периметру комнат. Вся работа заняла всего две недели. Стоимость готового потолка с материалом и работой - около 3000 долларов.

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют
В обстановке много винтажной мебели — датские дубовые стулья, массивный стол, посудный шкаф, диван

В итоге на дом было потрачено чуть около 100 тысяч долларов. Но стройка не закончилась — на участке уже залит фундамент под баню с функцией гостевого дома. Рядом планируется патио с сезонным бассейном. А еще нужно закончить благоустройство участка - есть на что еще потратить деньги.

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют
"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

Деревенская жизнь

В Добринево минчан довольно много — есть целая улица со сплошной коттеджной застройкой. В соседних деревнях тоже люди активно осваивают участки. Оксана говорит, что многим жизнь в деревне открыла путь к своему делу: кто торты печет, кто сыры делает, кто индивидуальные занятия по йоге проводит, кто коптит рыбу, кто ретро автомобилями занимается.

- Я же продолжаю развивать свой бизнес — ручное ткачество, - говорит Оксана. - Мы создаем платки, шарфы и текстиль для одежды из натуральной пряжи под собственным брендом HEARTINESS. Производство находится рядом, в соседнем агрогородке.

"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют

Старшая дочь, которая заканчивает 11 класс в деревенской школе, уже два года зарабатывает кинологией. Специализируется на разных направлениях собачьего спорта, работает с поведением собак. Плюс ситтинг — уход за собакой на время отсутствия хозяев.

И кто теперь скажет, что в деревне нечем заняться?

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Теги: Минск
 
 
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На переезд в деревню из Минска большинство никогда не отважится — кто знает, будет ли там лучше, чем в городе? Герои этой истории тоже сомневались, стоит ли менять...
 
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