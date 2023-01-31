«Родина притянула сюда». Как топ-менеджеры объездили полмира — и поселились на хуторе

Источник материала: realt.by

Донат и Алена живут на хуторе, растят овец и развивают агроусадебный бизнес. Они оставили городскую жизнь, чтобы наслаждаться тишиной, свободой, питаться экологически чистыми продуктами. Мы заехали к ним, чтобы узнать рецепт счастья, а еще посмотреть на отреставрированный дом и познакомиться с отарой. Партнер этого материала – пылесосы Dreame , которые помогут вам в домашней уборке и поддержании идеальной чистоты.

«Топ-менеджеры превратились в чабанов» Мы выехали из Минска еще затемно, за два с лишним часа домчались до легендарной Щучинщины. Вышли из машины — и вдохнули свежий воздух, насыщенный ароматами леса, реки и влажной земли. Хозяин усадьбы Донат пригласил нас в дом, познакомил с женой Аленой и начал рассказ: — Вы на агроусадьбе «Чары» , это Щучинский район Гродненской области — далеко-далеко от цивилизации. Здесь классно, гораздо круче, чем в городе!

Донат вспоминает, что раньше он жил в Гродно, работал в юридической и коммерческой сферах. Вместе с женой они успели поездить по миру и посмотреть разные страны: например, около года супруги прожили в Таиланде. — В итоге родина притянула сюда. Первый участок на этом хуторе мы купили 15 лет назад. Ездили сюда отдыхать, жарить шашлыки, косить траву. Со временем докупили еще несколько участков с домами. В итоге четыре года назад решили оставить офис, городскую жизнь, избавиться от стрессов и скуки, полностью переехать на хутор. Сегодня наша территория — это семь гектаров земли с пятью домами, плодовыми деревьями и пастбищами для животных. Топ-менеджеры превратились в чабанов, — улыбается Донат.





Местные жители рассказали супругам, что хутор раньше назывался Батраки, а его хозяином был человек по имени Бедный Владек. — Возможно, он и создал весь здешний антураж. Тут посажены вековые липы, которые застали жизнь трех поколений. Во многом из-за них мы выкупили оставшиеся участки: не хотелось, чтобы кто-то спилил деревья, ведь для некоторых людей это просто дрова, — говорит Донат.

Кухонные тумбы сделали из кирпичей от старой печки Дома сейчас находятся на разных этапах реставрации. Один из них Донат и Алена обустроили для своей жизни, еще один превратили в агроусадьбу. Именно там нас усадили за стол, напоили травяным чаем и угостили свежим яблочным пирогом. Ярко-желтый, ароматный, из домашних яиц и своих яблок: остановиться на одном кусочке было невозможно.





Дом 1950-х годов постройки купили за 500 долларов. Так он выглядел до реставрации.





Внутри перестроили практически всё, залили новый фундамент. Оставили только деревянные стены, которые утеплили и покрасили. Конструкция дома и натуральные материалы обеспечивают естественную вентиляцию.





Дом светлый, с большими окнами. Кухня, гостиная, баня и санузел на первом этаже, спальные места – на втором. Чердака и потолка нет: над нами только крыша.





— Когда-то здесь были балки, но еще до нашей покупки дома их украли. Мы решили не делать новые, не монтировать потолок, а оставить максимум пространства. Под кровлю уложили 300 миллиметров утеплителя, отделали ОСБ-плитами, покрасили их водоэмульсионной краской — получился «эффект мороза на окне», — показывает Донат. — Единственный минус: из-за отсутствия чердака летом здесь может быть жарко.





Для отопления в доме установлены два котла — электрический и твердотопливный, работающий на дровах. Система труб смонтирована под уклоном: горячая вода поднимается вверх, холодная течет вниз. Если отключится электричество, перестанут работать электрический котел и насос. В этом случае можно разжечь твердотопливный котел: он нагреет воду в трубах и в доме по-прежнему будет тепло.

Донат вспоминает, что во время ремонта они не выбросили ничего. Например, лестницу сделали из засохших деревьев, которые росли на участке. Разобрали старую печь — и из этих кирпичей с помощью местного рабочего сделали стену в доме, кухонные тумбы.





Контробрешетку от старой крыши превратили в забор. Сохранили дубовую 70-летнюю дверь, старую мебель — деревянный шкаф с узорным замком, расписной сундук.





При отделке парной не использовали вагонку. Вместо этого взяли пять сортов дерева — осину, сосну, березу, ольху и липу. Часть досок оставалась от старого дома, часть купили в лесхозе. Когда температура в парной повышается, чувствуется запах смолы. Здесь очень хорошо дышится. Стиль отделки авторский — называется «леший».





— В этом доме мы уже год принимаем гостей. У многих деревня ассоциируется с грязью, тяжелым трудом, отсутствием комфорта. Мы же смогли создать комфортные условия для себя и для тех, кто сюда приезжает. Тишина, отсутствие соседей, собственные продукты, свобода — вот чем мы наслаждаемся каждый день, - говорит хозяин. Хозяева живут в гармонии с природой и при этом пользуются современной техникой, которая помогает в работе. Например, очищают ковер с помощью вертикального пылесоса Dreame Cordless Vacuum Cleaner V12 . Удобно, когда нет проводов: заряда хватает на 90 минут автономной работы в стандартном режиме.





Донат и Алена всё делают сами: стригут овец, косят сено, ухаживают за землей и домами. В чем-то обращаются за помощью к местным. Например, приглашают на участок строителей, покупают молоко и хлеб у людей из соседних деревень.

«Рождение ягнят — это великое чудо» В саду — около ста яблонь. На участке растет трава: это пастбища для овец и возможность заготовить сено на зиму. Донат познакомил нас с отарой. Он помнит каждую любимицу по имени, ласково обращается к ним и предлагает зерно. Самая смелая овца — Пенелопа — подходит к ведру. Остальные с опаской смотрят на нас: они не привыкли к гостям с камерой.





Бараны сами подходят к Донату, позволяют их погладить. Длинноногий Лосяш — гордость мини-фермы.





Донат показывает нам чердаки, набитые сеном, рассказывает про родильное отделение для овец. Дело в том, что именно сейчас, зимой, животные ждут прибавления. Ягнята обычно рождаются по одному, но бывают и двойни, и тройни. — Период появления ягнят — один из самых интересных в году. Я считаю, что рождение малышей — это великое чудо, — говорит Донат. Он ведет нас к курятнику.

— Дикие летающие куры — такое встретите только у нас в Ищельнянах, — смеется Донат и выпускает птиц из вольера. Они мгновенно выбегают. Днем их выпускают редко, так как неподалеку может быть коршун. Пока мы рядом, куры могут вволю побегать по земле и поискать червячков.





Рядом с хутором — лес, озеро с рыбой. До ближайшей деревни — около получаса пешком. Если дорогу заметет, то добираться придется на лыжах, а если весной будет много воды, нужно будет пережидать распутицу на хуторе. — Иногда мы сами вызываем трактор для расчистки дороги. Можно поступить так, а можно полежать на печке, попить чая и отдохнуть от работы, — делится рецептом счастья Донат.

Что выбрать: городскую квартиру или домик на хуторе? Везде можно жить с удовольствием и комфортом. Пылесосы Dreame обеспечат чистоту в вашем доме!