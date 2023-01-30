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«Самое опасное место – лестница». Как минчанка живет в двухэтажной квартире с пираньями и сотней растений
30.01.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минчанка Екатерина живет не в самой обычной квартире − двухэтажной. Помимо четырех человек, в ней живут пираньи, черепаха, попугай и много-много растений. Катя признается, что с детства их любит и сейчас не представляет себе домашний уют без цветов (они у нее повсюду). В каждой комнате есть не только цветы в горшках, но и много букетов из сухоцветов и прочих элементов декора, сделанных своими руками. Мы побывали в гостях у Екатерины и поговорили о плюсах и минусах большой квартиры.
В квартире – 2 этажа и 162 «квадрата». Идея о расширении жилплощади появилась, когда родился второй ребенок. Супруги искали подходящую квартиру полгода, но когда увидели это жилье, то оформили сделку уже через 3 дня.
− До переезда я и не знала о существовании двухэтажных квартир. Но эта квартира сама нашла нас. Здесь жили очень интеллигентные люди. В принципе, никаких недостатков в ремонте тут не было. Мы добавили свои вещи, свою мебель, и в принципе, оставили все то, что было сделано предыдущими хозяевами. Когда приходят гости, многие говорят, что здесь ощущение, что мы находимся за городом.
Из минусов двухэтажной квартиры Екатерина отмечает разве что безопасность лестницы. Когда переехали, то сыну было 4 года. Семья переживала, что он может упасть с лестницы. Приходилось натягивать веревочки через перила.
Екатерина − дважды дипломированный бухгалтер. Когда она ушла в декретный отпуск, то поняла, что справляться с ребенком и с балансом – сложно. Так, бухгалтерский учет сменился на ремесленничество.
− Последние лет 8 я занимаюсь творчеством. Начинала с валяния из шерсти, потом были курсы кройки и шитья, а затем увлеклась растениями. Мне хотелось соединить пользу и красоту растений. На сегодняшний день я делаю травяные сборы, а также – букеты и венки из сухоцветов. Сухоцветы – это не увядание, не смерть, наоборот – я дарю им вторую жизнь.
Когда женщина рассказывает о своих домашних питомцах, то смеется, что у них в квартире разместился полноценный контактный зоопарк.
− У нас живет патагонский попугай Григорий. Это – очень контактная порода, он будет ходить за вами как хвостик, куда вы, туда и он. Это – верный друг, как собака. Есть также рыбки – сомики и пираньи. Кого-то они съели, кто-то остался. Пираний можно кормить сухим кормом, а также – рыбой, курицей. А там у нас живет черепаха. Ее отдали нам друзья. Мы ее заранее назвали Дашей, а оказалось, что это Кеша.
Екатерина показывает квартиру. На первом этаже разместилась кухня, столовая, зона творчества, кинотеатр – такое место встреч. А на втором этаже находятся спальни.
− Квартира должна обнимать вас, как хороший друг. Растения и животные они всегда ждут вас домой.
Что касается растений, то их в квартире очень много. Они есть в каждом уголочке. Причем, хозяйка любит только те растения, которые не цветут, а имеют красивую листву. В квартире можно найти хлорофитум, спатифиллум, монстеру, плющи, шефлеру, фикус, каланхоэ, замиокулькас, ардизию и другие растения. К примеру, дома у Екатерины есть даже баобаб, личи и венерин башмачок. Кстати, муж Екатерины увлекается хищными растениями, которые он подкармливает мухами.
Уют в доме для Екатерины – это предметы ручного труда: подушки, картины, композиции из веток. Многое в доме хозяйка сделала сама. К примеру, деревянный домик, декорированный мхом.
Катя говорит, что убирать в двухэтажной квартире – не сложно. Главное – не запускать процесс, когда в доме скапливается уж слишком много мусора. Тяжело бывает только с окнами, но в этом году Екатерина купила робота, который ей помогает. Самое грязное место в доме, как признается женщина – это лестница. На ней накапливается много пыли. В остальном в большой двухэтажной квартире – одни плюсы.
− Самое главное – здесь есть ощущение разделения пространства на твое личное и гостевое. Когда приходят друзья, знакомые, то все встречи все происходят внизу, в спальнях же только наша энергия, и ее никто не нарушает.
Больше подробностей в видео:
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«Самое опасное место – лестница». Как минчанка живет в двухэтажной квартире с пираньями и сотней растений
Минчанка Екатерина живет не в самой обычной квартире − двухэтажной. Помимо четырех человек, в ней живут пираньи, черепаха, попугай и много-много растений. Катя...
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