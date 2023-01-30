«Самое опасное место – лестница». Как минчанка живет в двухэтажной квартире с пираньями и сотней растений

В квартире – 2 этажа и 162 «квадрата». Идея о расширении жилплощади появилась, когда родился второй ребенок. Супруги искали подходящую квартиру полгода, но когда увидели это жилье, то оформили сделку уже через 3 дня.

− До переезда я и не знала о существовании двухэтажных квартир. Но эта квартира сама нашла нас. Здесь жили очень интеллигентные люди. В принципе, никаких недостатков в ремонте тут не было. Мы добавили свои вещи, свою мебель, и в принципе, оставили все то, что было сделано предыдущими хозяевами. Когда приходят гости, многие говорят, что здесь ощущение, что мы находимся за городом.