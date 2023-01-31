«Только на плинтусах сэкономили 500 долларов». Минчанка сделала классный ремонт и делится бюджетными лайфхаками

Раньше Настасья жила за городом, а когда сын пошел в школу, решили вернуться в свою городскую квартиру.

— Дом требует постоянного участия, ремонта, там постоянно надо что-то делать. И я поняла, что для нас двоих с ребенком это достаточно большая квадратура. Поэтому мы решили пожить в городе и около трех лет переехали в квартиру, — объясняет Настасья.

Когда вернулись в квартиру из дома, говорит Настасья, переделать хотелось абсолютно все.

— В гостиной были темно-зеленые стены и персиковый потолок. А кухня была красная. Это было такое буйство цвета! Не удивительно, что мне захотелось сделать максимально светлую, нейтральную квартиру, а цвет добавлять дозировано только в качестве декора.