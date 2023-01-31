ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Только на плинтусах сэкономили 500 долларов». Минчанка сделала классный ремонт и делится бюджетными лайфхаками

31.01.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Настасья — блогер, мама и хозяйка, которая знает, как можно сэкономить на ремонте. Только на плинтусах ей удалось сэкономить 500 долларов, а зеркало, которое понравилось в магазине, — сделать самой в 10 раз дешевле. В интервью Realt Настасья рассказала, почему выбрала квартиру вместо дома за городом, где нашла лучшие обои для детской комнаты и поделилась бюджетными лайфхаками.

«Только на плинтусах сэкономили 500 долларов». Минчанка сделала классный ремонт и делится бюджетными лайфхаками

Раньше Настасья жила за городом, а когда сын пошел в школу, решили вернуться в свою городскую квартиру.

— Дом требует постоянного участия, ремонта, там постоянно надо что-то делать. И я поняла, что для нас двоих с ребенком это достаточно большая квадратура. Поэтому мы решили пожить в городе и около трех лет переехали в квартиру, — объясняет Настасья. 

Когда вернулись в квартиру из дома, говорит Настасья, переделать хотелось абсолютно все.

— В гостиной были темно-зеленые стены и персиковый потолок. А кухня была красная. Это было такое буйство цвета! Не удивительно, что мне захотелось сделать максимально светлую, нейтральную квартиру, а цвет добавлять дозировано только в качестве декора. 

«Только на плинтусах сэкономили 500 долларов». Минчанка сделала классный ремонт и делится бюджетными лайфхаками
«Только на плинтусах сэкономили 500 долларов». Минчанка сделала классный ремонт и делится бюджетными лайфхаками

Настасья говорит, что в квартире многое сделано «дешево и сердито».

— Допустим, потолочные плинтуса. В оригинале они должны быть из пластика, это стоит порядка 15-20 долларов за погонный метр. У меня это все пенопласт — по 80 копеек за погонный метр. Просто плинтуса красили определенным способом. На этом получилось сэкономить больше 500 долларов. 

Сэкономить удалось и на декоре. Например, на зеркале в спальне.

— Каждый раз, когда это зеркало попадает в сторис, у меня спрашивают: где купить такое? Я сделала его сама из палок для теплиц. Брала эти палки, красила в золотой цвет, клеила стразики. Я присмотрела зеркало в магазине, но оно стоило на тот момент 800 рублей. Ну окей, накоплю —куплю, но пока надо попробовать это сделать своими силами. То, что сделала я, обошлось мне в 80.

«Только на плинтусах сэкономили 500 долларов». Минчанка сделала классный ремонт и делится бюджетными лайфхаками

Часто у Настасьи спрашивают, где купить обои, которые поклеены в детской. А купили их в обычном строительном — тоже решили сэкономить.

—Эти обои стоили абсолютно вменяемые деньги. Они гораздо дешевле, чем основные обои, поклеенные в комнате. Когда нам не хватило обоев, мы таким образом решили сэкономить на еще одной трубке.

«Только на плинтусах сэкономили 500 долларов». Минчанка сделала классный ремонт и делится бюджетными лайфхаками
«Только на плинтусах сэкономили 500 долларов». Минчанка сделала классный ремонт и делится бюджетными лайфхаками

Но Настасья считает, что не на всем можно экономить. Важно не жалеть денег на электрику, дверные ручки и краны.

— Пунктик, на котором я сэкономила, и пожалела, — это краны. Разумеется, всем хочется Grohe, а потом смотришь, сколько он стоит, и думаешь: что-нибудь китайское тоже сойдет, они такой дизайн хороший придумали. Но служат они как правило года полтора-два. Это первое в списке на замену.

Весь рассказ Настасьи смотрите в ролике Realt.

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настасья — блогер, мама и хозяйка, которая знает, как можно сэкономить на ремонте. Только на плинтусах ей удалось сэкономить 500 долларов, а зеркало, которое...
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Мы не любим вылизанных интерьеров". Продали квартиру, построили стильный дом в деревне - и не жалеют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.01.2023
Mir24.TV Belarus
31.01.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика