В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?

Мележа, 4 — один из адресов народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина. Дядька Рыгор, как его называли не только близкие, но и просто знакомые, прожил в этом доме больше 30 лет. В 2017-м, через три года после смерти, на фасаде здания появилась памятная доска. Вспоминают народного поэта и его соседи. Realt посмотрел, какие квартиры продаются сегодня в этом доме.
Это девятиэтажный дом на 466 квартир в Советском районе недалеко от Севастопольского парка. Был построен в 1983 году. Как и дом, в котором жил Владимир Мулявин, дом Бородулина строили по Чешскому, или улучшенному, проекту. Квартиры здесь были больше, чем в панельках, которые строили до этого, увеличился и метраж кухни. Такие дома в Минске строили с середины 70-х до середины 2000-х.
Рыгор Бородулин родился на Ушаччине. В 1954 году окончил школу и приехал в Минск, чтобы поступить на филфак. Во время учебы жил в студенческом общежитии БГУ на улице Бобруйской. После учебы сменил несколько съемных квартир. Самым продолжительным местом жительства для Рыгора Бородулина стал как раз дом на Мележа, 4. Сюда он заехал в 1980 году и прожил всю оставшуюся жизнь. Рыгор Бородулин умер в 2014 году. Ему было 79 лет.
Какие квартиры продаются в доме Бородулина?
В базе Realt сейчас есть четыре квартиры, которые продаются на Мележа, 4 — от 52 500 до 124 тысяч долларов.
Самый дешевый варинат — однушка на пятом этаже общей площадью 37,8 квадрата, жилых из которых почти 18. В квартире есть застекленная лоджия. Санузел раздельный. На полу лежит паркет, установлены стеклопакеты.
За 78 тысячдолларов можно купить однушку со свежим ремонтом. Здесь 42,2 «квадрата» общей площади, половина из которых жилые. Как и в большинстве квартир в этом доме, санузел раздельный. Есть застекленная лоджия. На полу лежит ламинат. Есть изолированная спальная зона.
В продаже есть трехкомнатная квартира на 8 этаже. Она обойдется в 89 900 долларов. Фотографий квартиры нет, в объявлении ремонт называют нормальным. Всего здесь 63,6 «квадрата», 40 из них жилые. Есть лоджия с выходом из жилой комнаты.
За 124 900 долларов можно купитьтрехкомнатную квартиру с хорошим ремонтом, мебелью и техникой на 8 этаже. В ней практически такой же метраж, как и в предыдущей: 64,6 квадратных метра общей площади, 39,9 жилые. Кухня — 7,4 «квадрата». В отличие от всех предыдущих вариантов, санузел в квартире совмещен. Есть лоджия. На полу лежит паркет. В объявлении написано, что в квартире заменены все коммуникации и электропроводка.