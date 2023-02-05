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В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?

05.02.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мележа, 4 — один из адресов народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина. Дядька Рыгор, как его называли не только близкие, но и просто знакомые, прожил в этом доме больше 30 лет. В 2017-м, через три года после смерти, на фасаде здания появилась памятная доска. Вспоминают народного поэта и его соседи. Realt посмотрел, какие квартиры продаются сегодня в этом доме.

В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?

Это девятиэтажный дом на 466 квартир в Советском районе недалеко от Севастопольского парка. Был построен в 1983 году. Как и дом, в котором жил Владимир Мулявин, дом Бородулина строили по Чешскому, или улучшенному, проекту. Квартиры здесь были больше, чем в панельках, которые строили до этого, увеличился и метраж кухни. Такие дома в Минске строили с середины 70-х до середины 2000-х.

Рыгор Бородулин родился на Ушаччине. В 1954 году окончил школу и приехал в Минск, чтобы поступить на филфак. Во время учебы жил в студенческом общежитии БГУ на улице Бобруйской. После учебы сменил несколько съемных квартир. Самым продолжительным местом жительства для Рыгора Бородулина стал как раз дом на Мележа, 4. Сюда он заехал в 1980 году и прожил всю оставшуюся жизнь. Рыгор Бородулин умер в 2014 году. Ему было 79 лет. 


В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?

Какие квартиры продаются в доме Бородулина?

В базе Realt сейчас есть четыре квартиры, которые продаются на Мележа, 4 — от 52 500 до 124 тысяч долларов.

Самый дешевый варинат — однушка на пятом  этаже общей площадью 37,8 квадрата, жилых из которых почти 18. В квартире есть застекленная лоджия. Санузел раздельный. На полу лежит паркет, установлены стеклопакеты. 

В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?

За 78 тысяч долларов можно купить однушку со свежим ремонтом. Здесь 42,2 «квадрата» общей площади, половина из которых жилые. Как и в большинстве квартир в этом доме, санузел раздельный. Есть застекленная лоджия. На полу лежит ламинат. Есть изолированная спальная зона.

В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?

В продаже есть трехкомнатная квартира на 8 этаже. Она обойдется в 89 900 долларов. Фотографий квартиры нет, в объявлении ремонт называют нормальным. Всего здесь 63,6 «квадрата», 40 из них жилые. Есть лоджия с выходом из жилой комнаты. 

В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?

За 124 900 долларов можно купить трехкомнатную квартиру с хорошим ремонтом, мебелью и техникой на 8 этаже. В ней практически такой же метраж, как и в предыдущей: 64,6 квадратных метра общей площади, 39,9 жилые. Кухня — 7,4 «квадрата». В отличие от всех предыдущих вариантов, санузел в квартире совмещен. Есть лоджия. На полу лежит паркет. В объявлении написано, что в квартире заменены все коммуникации и электропроводка.

В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?
В этом доме в Минске жил Рыгор Бородулин. Какие квартиры там сейчас продаются?

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Теги: Минск
 
 
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Мележа, 4 — один из адресов народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина. Дядька Рыгор, как его называли не только близкие, но и просто знакомые, прожил в этом доме...
 
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