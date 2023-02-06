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Разыгрываем робот-пылесос за историю о ремонте детской. Присылайте заявки до 12 февраля включительно!
06.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если в доме есть дети, там должно быть чисто – подумали мы и решили запустить конкурс. Расскажите о том, как вы отремонтировали детскую, чем вдохновлялись и сколько потратили. Победителю конкурса достанется незаменимый помощник – робот-пылесос
Как поучаствовать в конкурсе?
В заявке расскажите о том, какой была детская комната до ремонта, как продумывался ее дизайн-проект в зависимости от возраста детей, их увлечений, откуда вы черпали идеи и советы. Вспомните, как проходил ремонт, с какими сложностями вы столкнулись, чему пришлось научиться в процессе. Опишите результат и, конечно, впечатления детей от их новой комнаты. К истории приложите фотографии «до/после», также будут интересны снимки самого процесса.
Присылайте свои заявки на почту
Как будет выбран победитель?
Из всех историй, которые нам пришлют, мы выберем 3-5 самых интересных. Их опубликуем в отдельном материале, там же будет форма голосования. Читатели Realtвыберут победителя, которому достанется робот-пылесос DreameF9.
Чем хорош этот робот-пылесос?
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Разыгрываем робот-пылесос за историю о ремонте детской. Присылайте заявки до 12 февраля включительно!
Если в доме есть дети, там должно быть чисто – подумали мы и решили запустить конкурс. Расскажите о том, как вы отремонтировали детскую, чем вдохновлялись и сколько...
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