Разыгрываем робот-пылесос за историю о ремонте детской. Присылайте заявки до 12 февраля включительно!

Источник материала: realt.by

Если в доме есть дети, там должно быть чисто – подумали мы и решили запустить конкурс. Расскажите о том, как вы отремонтировали детскую, чем вдохновлялись и сколько потратили. Победителю конкурса достанется незаменимый помощник – робот-пылесос Dreame F9 .

Как поучаствовать в конкурсе? В заявке расскажите о том, какой была детская комната до ремонта, как продумывался ее дизайн-проект в зависимости от возраста детей, их увлечений, откуда вы черпали идеи и советы. Вспомните, как проходил ремонт, с какими сложностями вы столкнулись, чему пришлось научиться в процессе. Опишите результат и, конечно, впечатления детей от их новой комнаты. К истории приложите фотографии «до/после», также будут интересны снимки самого процесса.

Присылайте свои заявки на почту contest@realt.by до 12 февраля включительно.

Как будет выбран победитель? Из всех историй, которые нам пришлют, мы выберем 3-5 самых интересных. Их опубликуем в отдельном материале, там же будет форма голосования. Читатели Realtвыберут победителя, которому достанется робот-пылесос DreameF9.

Чем хорош этот робот-пылесос? Dreame F9 – модель с функцией влажной уборки. За ориентацию в пространстве отвечает широкоугольная камера VSLAM, которая анализирует дверные проемы и стены, тем самым строит карту. Четыре режима уборки: тихий, стандарт, интенсивный и турбо. Робот управляется с помощью приложения Mi Home. Можно управлять голосом с помощью «Алисы» от колонки «Яндекс». Робот идеален для занятых людей: уделите внимание своей семье и рабочим делам, а DreameF9 поддержит чистоту дома.