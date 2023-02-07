ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt

07.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Торговый центр «Сеница» издалека похож на сказочный замок. Как он выглядит изнутри? Что предлагают арендаторам и будущим посетителям? Как продвигаются отделочные работы и когда можно будет приехать за покупками? Мы первыми попали внутрь торгового центра – и узнали все подробности.

Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt

Якорный арендатор — мелкооптовый и розничный дискаунтер

Снаружи торговый центр выглядит практически завершенным. Светлая облицовка стен, узорчатая черепица на крыше, башенки с флюгерами и зубчики на фронтонах, большое количество окон — здание смотрится эффектно. 


Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt

Впечатляют и его размеры: территория торгового центра занимает 10 гектаров. Сейчас на улице нет строителей, все работы ведутся внутри.


Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt

Торговые помещения расположены на первом этаже: покупателям не придется толпиться на лестницах и эскалаторах, а продавцам не нужно будет решать дополнительные логистические проблемы.

Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt

Якорным арендатором станет мелкооптовый и розничный дискаунтер площадью 2 700 м². Здесь можно будет купить продукты сразу на неделю или на месяц: например, запастись крупами, сладостями, товарами для детей.

В торговом центре будет отделение «БСБ Банка» со специальным хранилищем, где можно будет арендовать банковскую ячейку. Для арендаторов площадей продуманы все условия:

  • расположение рядом с МКАД и четырехполосный подъезд прямо к торговому центру;
  • парковка на 1500 машиномест;
  • зона разгрузки, оборудованная уравнительными платформами с герметизаторами проема;
  • возможность разгрузки с нулевого уровня;
  • складские помещения от 10 до 1000 м²;
  • водоснабжение, канализация, система приточно-вытяжной вентиляции;
  • мощные электросети.

Почему покупатели будут ехать сюда?

Южной части Минска и ближайшим пригородам не хватает торговых центров: сюда будут приезжать жители Курасовщины, Лошицы, новоселы многотысячного района Минск Мир. В эту сторону прокладывается Зеленолужская линия метро, а значит, население и спрос будут расти.

Для покупателей будет разработана специальная карта «Сеница» с бонусными и дисконтными программами. Это удобно для тех, кто хочет покупать всё в одном месте.

Чтобы сюда ехали не только за покупками, в торговом центре поставят сцену, будут устраивать мероприятия, организовывать игровые программы для семей с детьми, выступления кавер-групп.

— Наши предки ездили на ярмарки не только за покупками, но и за впечатлениями. Не торопясь ходили между торговых рядов, встречались с друзьями и знакомыми, ели вкусную еду. Мы хотим, чтобы наши покупатели уезжали отсюда с хорошим настроением и обязательно возвращались, — комментируют представители торгового центра.

Что сейчас можно арендовать в торговом центре?

Есть свободные помещения в торговой галерее: площади от 30 до 500 м². Галерея оформлена в виде старинной улочки. Каждое помещение — это «домик» яркого цвета. Зенитное освещение и дополнительные внутренние окна с открытыми ставнями пропускают много естественного света.


Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt

Здесь могут расположиться аптеки, магазины косметики и парфюмерии, ювелирных изделий, техники и электроники, одежды, обуви, товаров для дома. При оформлении вывесок все арендаторы смогут обратиться к единому подрядчику, что позволит создать в торговой галерее гармоничную атмосферу.


Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt

Рядом — территория крытого продовольственного рынка с панорамными окнами, зонами хранения, холодильным оборудованием, постом фитосанитарного контроля и ветлабораторией. Здесь можно будет купить фермерские продукты по доступным ценам: сыры, масло, молоко, свежие овощи и фрукты, мясо, кондитерские изделия ручной работы. Сейчас фермеры могут выбрать и забронировать место на рынке. Вот как он выглядит на рендерах:


Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt

Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt

Много возможностей дает площадь в 2 180 м² рядом с дискаунтером. Здесь хорошо впишется развлекательный центр для детей: родители смогут побыть с малышами или же оставить их под присмотром и пойти за покупками.

Есть свободные места в аренду на территории непродовольственного рынка — площади от 20 до 129 м². Также доступны для аренды места на фудкорте и территория двухуровневого ресторана площадью 245/550 м².

Еще одно помещение для ресторана — со стилизованными панорамными окнами и отдельным входом. Площадь — 365 м². Здесь по согласованию с администрацией района можно открыть заведение, которое не будет зависеть от режима работы торгового центра.


Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt

На втором уровне для аренды доступны офисные помещения. Площади — от 50 до 1000 м². Помещения будут сдаваться с чистовой отделкой.


Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt

Здесь будет удобно крупным белорусским компаниям, которые хотят расширяться, работать в новых, только что отремонтированных помещениях. Соседство друг с другом поможет бизнесам наладить коммуникацию между собой, придумать и реализовать совместные проекты.


Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt

Когда откроется торговый центр «Сеница»?

Открытие торгового центра запланировано на 1 июня. До этой даты еще четыре месяца, но внутри торгового центра и на территории вокруг уже идеально чисто. Мы застали работников, которые мыли стены, не заметили на полу ни бумажек, ни строительного мусора. Такой ответственный подход к порядку очень радует. 

Мы продолжим следить за тем, как ремонтируют и заполняют торговый центр «Сеница». Новости будут появляться в Инстаграме и Телеграм-канале ТЦ. Если вы хотите больше узнать о свободных торговых площадях и ставках аренды, звоните по единому номеру 745-60-60 или оставляйте свою заявку в форме ниже.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговый центр «Сеница» издалека похож на сказочный замок. Как он выглядит изнутри? Что предлагают арендаторам и будущим посетителям? Как продвигаются отделочные...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Разыгрываем робот-пылесос за историю о ремонте детской. Присылайте заявки до 12 февраля включительно!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.02.2023
Mir24.TV Belarus
07.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика