Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt

Источник материала: realt.by

Торговый центр «Сеница» издалека похож на сказочный замок. Как он выглядит изнутри? Что предлагают арендаторам и будущим посетителям? Как продвигаются отделочные работы и когда можно будет приехать за покупками? Мы первыми попали внутрь торгового центра – и узнали все подробности.

Якорный арендатор — мелкооптовый и розничный дискаунтер Снаружи торговый центр выглядит практически завершенным. Светлая облицовка стен, узорчатая черепица на крыше, башенки с флюгерами и зубчики на фронтонах, большое количество окон — здание смотрится эффектно.





Впечатляют и его размеры: территория торгового центра занимает 10 гектаров. Сейчас на улице нет строителей, все работы ведутся внутри.





Торговые помещения расположены на первом этаже: покупателям не придется толпиться на лестницах и эскалаторах, а продавцам не нужно будет решать дополнительные логистические проблемы.



Якорным арендатором станет мелкооптовый и розничный дискаунтер площадью 2 700 м². Здесь можно будет купить продукты сразу на неделю или на месяц: например, запастись крупами, сладостями, товарами для детей.

В торговом центре будет отделение «БСБ Банка» со специальным хранилищем, где можно будет арендовать банковскую ячейку. Для арендаторов площадей продуманы все условия: расположение рядом с МКАД и четырехполосный подъезд прямо к торговому центру;

парковка на 1500 машиномест;

зона разгрузки, оборудованная уравнительными платформами с герметизаторами проема;

возможность разгрузки с нулевого уровня;

складские помещения от 10 до 1000 м²;

водоснабжение, канализация, система приточно-вытяжной вентиляции;

мощные электросети.

Почему покупатели будут ехать сюда? Южной части Минска и ближайшим пригородам не хватает торговых центров: сюда будут приезжать жители Курасовщины, Лошицы, новоселы многотысячного района Минск Мир. В эту сторону прокладывается Зеленолужская линия метро, а значит, население и спрос будут расти.

Для покупателей будет разработана специальная карта «Сеница» с бонусными и дисконтными программами. Это удобно для тех, кто хочет покупать всё в одном месте.

Чтобы сюда ехали не только за покупками, в торговом центре поставят сцену, будут устраивать мероприятия, организовывать игровые программы для семей с детьми, выступления кавер-групп. — Наши предки ездили на ярмарки не только за покупками, но и за впечатлениями. Не торопясь ходили между торговых рядов, встречались с друзьями и знакомыми, ели вкусную еду. Мы хотим, чтобы наши покупатели уезжали отсюда с хорошим настроением и обязательно возвращались, — комментируют представители торгового центра.

Что сейчас можно арендовать в торговом центре? Есть свободные помещения в торговой галерее: площади от 30 до 500 м². Галерея оформлена в виде старинной улочки. Каждое помещение — это «домик» яркого цвета. Зенитное освещение и дополнительные внутренние окна с открытыми ставнями пропускают много естественного света.





Здесь могут расположиться аптеки, магазины косметики и парфюмерии, ювелирных изделий, техники и электроники, одежды, обуви, товаров для дома. При оформлении вывесок все арендаторы смогут обратиться к единому подрядчику, что позволит создать в торговой галерее гармоничную атмосферу.





Рядом — территория крытого продовольственного рынка с панорамными окнами, зонами хранения, холодильным оборудованием, постом фитосанитарного контроля и ветлабораторией. Здесь можно будет купить фермерские продукты по доступным ценам: сыры, масло, молоко, свежие овощи и фрукты, мясо, кондитерские изделия ручной работы. Сейчас фермеры могут выбрать и забронировать место на рынке. Вот как он выглядит на рендерах:









Много возможностей дает площадь в 2 180 м² рядом с дискаунтером. Здесь хорошо впишется развлекательный центр для детей: родители смогут побыть с малышами или же оставить их под присмотром и пойти за покупками.

Есть свободные места в аренду на территории непродовольственного рынка — площади от 20 до 129 м². Также доступны для аренды места на фудкорте и территория двухуровневого ресторана площадью 245/550 м².

Еще одно помещение для ресторана — со стилизованными панорамными окнами и отдельным входом. Площадь — 365 м². Здесь по согласованию с администрацией района можно открыть заведение, которое не будет зависеть от режима работы торгового центра.





На втором уровне для аренды доступны офисные помещения. Площади — от 50 до 1000 м². Помещения будут сдаваться с чистовой отделкой.





Здесь будет удобно крупным белорусским компаниям, которые хотят расширяться, работать в новых, только что отремонтированных помещениях. Соседство друг с другом поможет бизнесам наладить коммуникацию между собой, придумать и реализовать совместные проекты.





Когда откроется торговый центр «Сеница»? Открытие торгового центра запланировано на 1 июня. До этой даты еще четыре месяца, но внутри торгового центра и на территории вокруг уже идеально чисто. Мы застали работников, которые мыли стены, не заметили на полу ни бумажек, ни строительного мусора. Такой ответственный подход к порядку очень радует.

Мы продолжим следить за тем, как ремонтируют и заполняют торговый центр «Сеница». Новости будут появляться в Инстаграме и Телеграм-канале ТЦ. Если вы хотите больше узнать о свободных торговых площадях и ставках аренды, звоните по единому номеру 745-60-60 или оставляйте свою заявку в форме ниже.