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Как выглядит ТЦ «Сеница» изнутри и когда он откроется? Репортаж Realt
07.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Якорным арендатором станет мелкооптовый и розничный дискаунтер площадью 2 700 м². Здесь можно будет купить продукты сразу на неделю или на месяц: например, запастись крупами, сладостями, товарами для детей.
В торговом центре будет отделение «БСБ Банка» со специальным хранилищем, где можно будет арендовать банковскую ячейку. Для арендаторов площадей продуманы все условия:
Почему покупатели будут ехать сюда?
Южной части Минска и ближайшим пригородам не хватает торговых центров: сюда будут приезжать жители Курасовщины, Лошицы, новоселы многотысячного района Минск Мир. В эту сторону прокладывается Зеленолужская линия метро, а значит, население и спрос будут расти.
Для покупателей будет разработана специальная карта «Сеница» с бонусными и дисконтными программами. Это удобно для тех, кто хочет покупать всё в одном месте.
Чтобы сюда ехали не только за покупками, в торговом центре поставят сцену, будут устраивать мероприятия, организовывать игровые программы для семей с детьми, выступления кавер-групп.
— Наши предки ездили на ярмарки не только за покупками, но и за впечатлениями. Не торопясь ходили между торговых рядов, встречались с друзьями и знакомыми, ели вкусную еду. Мы хотим, чтобы наши покупатели уезжали отсюда с хорошим настроением и обязательно возвращались, — комментируют представители торгового центра.
Что сейчас можно арендовать в торговом центре?
Есть свободные помещения в торговой галерее: площади от 30 до 500 м². Галерея оформлена в виде старинной улочки. Каждое помещение — это «домик» яркого цвета. Зенитное освещение и дополнительные внутренние окна с открытыми ставнями пропускают много естественного света.
Рядом — территория крытого продовольственного рынка с панорамными окнами, зонами хранения, холодильным оборудованием, постом фитосанитарного контроля и ветлабораторией. Здесь можно будет купить фермерские продукты по доступным ценам: сыры, масло, молоко, свежие овощи и фрукты, мясо, кондитерские изделия ручной работы. Сейчас фермеры могут выбрать и забронировать место на рынке. Вот как он выглядит на рендерах:
Много возможностей дает площадь в 2 180 м² рядом с дискаунтером. Здесь хорошо впишется развлекательный центр для детей: родители смогут побыть с малышами или же оставить их под присмотром и пойти за покупками.
Есть свободные места в аренду на территории непродовольственного рынка — площади от 20 до 129 м². Также доступны для аренды места на фудкорте и территория двухуровневого ресторана площадью 245/550 м².
Когда откроется торговый центр «Сеница»?
Открытие торгового центра запланировано на 1 июня. До этой даты еще четыре месяца, но внутри торгового центра и на территории вокруг уже идеально чисто. Мы застали работников, которые мыли стены, не заметили на полу ни бумажек, ни строительного мусора. Такой ответственный подход к порядку очень радует.
Мы продолжим следить за тем, как ремонтируют и заполняют торговый центр «Сеница». Новости будут появляться в
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