"Это какое-то недоразумение в центре города". Как живется в домах на самой студенческой улице Минска

В вечернее время улица живет более спокойной жизнью. С кинотеатра "Октябрь" хорошо просматривается "Айсберг", слышен грохот трамвая. Его местами перебивает перебивает музыка в местных барах. Днем здесь совсем иначе. На маленькой улочке, движение не менее активное, чем на проспекте. Вся парковка и дворы заполнены машинами, узкие тротуары - пешеходами. Чтобы разминуться, то и дело приходится ворочаться. Тесно здесь даже цветам. На мокрой земле четко видны следы от сапог, что протоптали летние клумбы.

За несколько лет улица сильно изменилась, хоть и сохранила старожилов: кинотеатр, БНТУ, книжный магазин и старейшую баню города. Ее полтора года назад открыли после реконструкции. Здесь по-прежнему стоят три жилых дома. Там на первых этажах последнее время то и дело открываются и закрываются кафешки и шавермы. Раньше по пути в кино или в перерывах между парами молодые люди закупались блинами по другую сторону БНТУ или в маленьком магазине "Семь хлебов" у "Октября". Офисные работники выбирались на обед в Limoncello. Но время этих заведений ушло. На смену ресторана пришла кальянная. В вечном, казалось бы, магазинчике открылся печатный центр.

Тяжело выживать мелким кафешкам и из-за известного фастфуда. С одной стороны улицы работает Burger King, с другой - KFC.