В Минске продается коттедж, связанный с громкой криминальной историей. Рассказываем подробности



Так дом выглядит на "Яндекс. Панорамы".

Несколько лет назад Следственный комитет рассказал о расследовании уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности при строительстве в Минске многоквартирных домов под видом коттеджей.

Сообщалось, что двое минчан приобретали ветхие жилые дома, сносили их, а взамен безо всяких разрешений строили малоэтажные многоквартирные дома. Квартиры в таких домах продавались под видом долей в праве собственности. Каждая новостройка могла быть на 3, 6 и более квартир. Первоначально в прессе писали о том, что таких домов по всему Минску было построено около 50, позднее цифра уменьшилась до 18. В основном, многоквартирные дома располагались в Первомайском районе (в частном секторе возле Севастопольского парка), но встречались и в других районах города.