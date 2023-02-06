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В Минске продается коттедж, связанный с громкой криминальной историей. Рассказываем подробности
06.02.2023 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске выставили на продажу огромный недостроенный
Несколько лет назад Следственный комитет
Сообщалось, что двое минчан приобретали ветхие жилые дома, сносили их, а взамен безо всяких разрешений строили малоэтажные многоквартирные дома. Квартиры в таких домах продавались под видом долей в праве собственности. Каждая новостройка могла быть на 3, 6 и более квартир. Первоначально в прессе писали о том, что таких домов по всему Минску было построено около 50, позднее цифра уменьшилась до 18. В основном, многоквартирные дома располагались в Первомайском районе (в частном секторе возле Севастопольского парка), но встречались и в других районах города.
По результатам расследования одному из предпринимателей (Вадиму Лунгину) было предъявлено обвинение по 21-ому эпизоду противоправной деятельности. Общий доход от незаконной предпринимательской деятельности составил не менее 2,4 миллионов рублей. Стоит отметить, что оба фигуранта уголовного дела до его возбуждения выехали за пределы страны, но один из них, Вадим Лунгин, в 2017 году был
Итак, что за коттедж выставлен на продажу?
Это незавершенное капитальное строение находится на улице Мирной, 48 в частном секторе в районе улицы Орловской.
Площадь недостроенного дома из красного кирпича – 786 квадратных метров. Он расположен на участке в 8 соток.
В огромном коттедже – два этажа. По сведениям о капитальном строении, зарегистрированном в ЕГРНИ, назначение этого здания – одноквартирный жилой дом. Однако в объявлении об аукционе отмечается, что капитальное строение и земельный участок зарегистрированы за третьими лицами на праве общей долевой собственности.
Готовность здания – 66%. Сейчас на него наложен арест следственных органов.
Коттедж выставлен по начальной стоимости в 599 тысяч рублей (около 223 тысяч долларов).
Торги по нему пройдут 21 февраля.
Отметим, что частную застройку в этом микрорайоне ждут большие перемены. В прошлом году мы
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В Минске выставили на продажу огромный недостроенный коттедж, расположенный в частном секторе в районе Орловской. Этот дом арестован и продается на площадке...
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