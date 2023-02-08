37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

Напомним, что Реестр создан госорганами для выявления, учета и сокращения количества пустующих жилых домов. В него попали объекты недвижимости, в отношении которых ведется поиск собственника, и те, которые решено продавать.

В Минской области в базе 14 домов готовы к продаже за символические 37 рублей или с аукциона. Торгов бояться не стоит — если вы будете единственным заявителем, то сельсовет продаст его по начальной стоимости, а она не сильно кусается.

Если вам нравится Вилейское водохранилище, то можно купить дом в деревне Нестёрки — она находится рядом с береговой линией. Дом деревянный, износ оценен на 37%. Размер участка — 10 соток. Информация о стоимости отсутствует, сказано лишь, что продажа через аукцион.