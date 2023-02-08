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37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

08.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Для тех, кто мечтает о своем домике в деревне за небольшие деньги, у нас хорошие новости — Единый реестр пустующих домов за месяц работы пополнился десятками объектов недвижимости, которые можно купить или с аукциона, или за одну базовую величину. Среди них мы обнаружили немало интересных вариантов, которые при минимальных затратах на покупку можно использовать под дачу.

37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

Напомним, что Реестр создан госорганами для выявления, учета и сокращения количества пустующих жилых домов. В него попали объекты недвижимости, в отношении которых ведется поиск собственника, и те, которые решено продавать.

В Минской области в базе 14 домов готовы к продаже за символические 37 рублей или с аукциона. Торгов бояться не стоит — если вы будете единственным заявителем, то сельсовет продаст его по начальной стоимости, а она не сильно кусается.

Если вам нравится Вилейское водохранилище, то можно купить дом в деревне Нестёрки — она находится рядом с береговой линией. Дом деревянный, износ оценен на 37%. Размер участка — 10 соток. Информация о стоимости отсутствует, сказано лишь, что продажа через аукцион.

37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

В Жарах, в Вилейском районе, дом продадут за 2900 рублей. Как он выглядит, можно понять по этой фото ниже:

37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

В Добровичах хата на 48 «квадратов» стоит 3100 рублей. Судя по фото, это практически хутор, размер участка 15 соток.

37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

Есть и настоящий хутор в Озеродовичах — судя по карте, рядом совсем нет соседей. Стоимость — 3300 рублей. На участке еще сарай и колодец имеются.

37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

В Логойском районе, в лесной тупиковой деревне Лядо дом продадут за 37 рублей. На вид еще крепкий.

37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

В Витебской области в реестре значатся 23 дома, готовых к продаже. Край озерный и здесь можно найти место под дачу на берегу.

Вот, например, дом в деревне Залавки в Глубокском районе, рядом с лесным Гулидовским озером. 37 рублей на стол и он ваш.

37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

Загорцы в Лепельском районе — почти остров между пяти(!) озер. Начальная стоимость домика на 37 м2 - 2200 рублей.

37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

В Нарушево, на берегу одноименного озера продается добротный дом с аукциона с начальной ценой 600 рублей.

37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

Дом и баню на аукцион выставили в Домжарицах рядом с Бегомлем. Места интересные — рядом протекает река, за ней озеро. И леса вокруг. Торги, кстати, состоятся уже скоро — 27 февраля. Начальная стоимость - 3 600 рублей.

37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

В Брестской области 26 пустующих домов на продажу. И среди них тоже есть много вариантов, на которые можно обратить внимание.

Например, дом в Миловидах возле Баранович может стать вашей дачей за 810 рублей.

Много пустующих домов в Малоритском районе. Это конечно, далековато для дачи минчанина, но мы обратили на состояние хат — некоторые срубы строились еще «за польским часам», но отлично сохранились. Вот, например, этот дом лесных Отятах — смолистый сруб, металлическая кровля, крепкие сараи. И за все это — всего 37 рублей.

37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

В Могилевской области 21 пустующий дом на продажу и все без аукциона. Интересно, что в списке больше всего хат из Круглянского района. При этом в реестре этой области лишь малая часть объектов имеет фотографии.

В Гродненской области выбор не велик — всего 8 домов на продажу. Есть дом в самом Гродно, но он с нюансами: половина сгорела, вторая в руинах. И тем не мене начальная стоимость аукциона — 5 100 рублей. Можно было бы подумать, что ценность представляет земля под ним, но в реестре говорится, что участок 5 соток не зарегистрирован.

37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу

В Гомельской области к аукциону подготовили три дома с начальной стоимостью от 1400 рублей. Локации «рыбацкие» - они находятся недалеко от рек Днепр и Березина. Но фото нет, поэтому трудно даже предположить, в каком состоянии эти объекты. Аналогичная ситуация и с домами, которые можно купить за 37 рублей без аукциона — их 9 штук, но мы понятия не имеем, что за они.

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Теги: Гродно
 
 
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Для тех, кто мечтает о своем домике в деревне за небольшие деньги, у нас хорошие новости — Единый реестр пустующих домов за месяц работы пополнился десятками...
 
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