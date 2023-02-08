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37 рублей - и хата ваша. Смотрите, какие варианты появились в реестре пустующих домов на продажу
08.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Для тех, кто мечтает о своем домике в деревне за небольшие деньги, у нас хорошие новости — Единый реестр пустующих домов за месяц работы пополнился десятками объектов недвижимости, которые можно купить или с аукциона, или за одну базовую величину. Среди них мы обнаружили немало интересных вариантов, которые при минимальных затратах на покупку можно использовать под дачу.
Напомним, что Реестр
В Минской области в базе 14 домов готовы к продаже за символические 37 рублей или с аукциона. Торгов бояться не стоит — если вы будете единственным заявителем, то сельсовет продаст его по начальной стоимости, а она не сильно кусается.
Если вам нравится Вилейское водохранилище, то можно купить дом в деревне Нестёрки — она находится рядом с береговой линией. Дом деревянный, износ оценен на 37%. Размер участка — 10 соток. Информация о стоимости отсутствует, сказано лишь, что продажа через аукцион.
В Брестской области 26 пустующих домов на продажу. И среди них тоже есть много вариантов, на которые можно обратить внимание.
Например, дом в Миловидах возле Баранович может стать вашей дачей за 810 рублей.
Много пустующих домов в Малоритском районе. Это конечно, далековато для дачи минчанина, но мы обратили на состояние хат — некоторые срубы строились еще «за польским часам», но отлично сохранились. Вот, например, этот дом лесных Отятах — смолистый сруб, металлическая кровля, крепкие сараи. И за все это — всего 37 рублей.
В Могилевской области 21 пустующий дом на продажу и все без аукциона. Интересно, что в списке больше всего хат из Круглянского района. При этом в реестре этой области лишь малая часть объектов имеет фотографии.
В Гродненской области выбор не велик — всего 8 домов на продажу. Есть дом в самом Гродно, но он с нюансами: половина сгорела, вторая в руинах. И тем не мене начальная стоимость аукциона — 5 100 рублей. Можно было бы подумать, что ценность представляет земля под ним, но в реестре говорится, что участок 5 соток не зарегистрирован.
В Гомельской области к аукциону подготовили три дома с начальной стоимостью от 1400 рублей. Локации «рыбацкие» - они находятся недалеко от рек Днепр и Березина. Но фото нет, поэтому трудно даже предположить, в каком состоянии эти объекты. Аналогичная ситуация и с домами, которые можно купить за 37 рублей без аукциона — их 9 штук, но мы понятия не имеем, что за они.
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Для тех, кто мечтает о своем домике в деревне за небольшие деньги, у нас хорошие новости — Единый реестр пустующих домов за месяц работы пополнился десятками...
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