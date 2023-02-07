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«Сарай превратили в дом». Минчане купили хату в Налибокской пуще — и сделали агроусадьбу
07.02.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Таня и Дима всегда любили активный отдых на природе. Каждый год они с друзьями сплавлялись на байдарках. Так и родилась идея найти место, где они могли бы сами этим заниматься, не арендуя байдарки у кого-то. Ребята нашли старый дом у реки Ислочь и купили его. Постепенно стали приводить дом в порядок, хоть опыта в ремонте совсем не было. Таня и Дима рассказывают, что не планировали делать
— Брат подсадил на байдарки — это дело нам понравилось, — рассказывает Дима, как все начиналось. — Мы каждый с друзьями сплавилялись на байдарках. В какой-то момент подумали: зачем брать у кого-то в аренду, если можно купить и самим потом сдавать? Начали искать байдарочную базу. А ближайший маршрут от Минска — это Ислочь. Так и сузились параметры для поиска. Плюс у нас как раз квартира в Сухарево, это рядом с Гродненским направлением.
Дом покупали 8 лет назад, «чисто как перевалочную базу». Выбирали такой вариант, чтобы можно было приехзать и переночевать.
— Живой дом, не полуразвалившийся, — уточняет Дима. — Здесь нам понравилась близость к воде. И относительно недалеко от Минска — 70 километров от кольцевой.
Это далеко не первый вариант, которые смотрели Таня и Дима. Рассматривали и другие участки и домики рядом с речкой, но часто дома были очень мрачные.
— Бывало, приезжали в дом, а там видно, что были поминки недавно, столы стоят, — вспоминает Дима. — А в нашем доме, как рассказали предыдущие владельцы, ни один человек не умер.
В деревне постоянно живет около 20 человек, летом приезжают дачники.
— Когда мы купили дом, сыну был годик. И на дневной сон мы выходили гулять, знакомиться с деревней. Гуляем — кто-то из соседей вареньем угостит или салом, кто-то — яиц домашних даст или самогоном напоит. Влились мы очень быстро, — улыбаются Таня и Дима.
Сами ребята сразу тоже покупали дом в качестве дачи.
— Но когда мы стали предоставлять людям байдарки — видим, что им мало: они хотят с ночлегом остаться и вкусняшку чтобы им приготовили...Поэтому постепенно это все перешло на коммерческий лад. А чтобы зарегистрировать агроусадьбу, мне пришлось прописаться здесь — теперь я сельский парень, — смеется Дима.
Сейчас в байдарочной агроусадьбе «
Весь рассказ Димы и Тани смотрите в видео.
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Таня и Дима всегда любили активный отдых на природе. Каждый год они с друзьями сплавлялись на байдарках. Так и родилась идея найти место, где они могли бы сами этим...
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