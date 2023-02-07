«Сарай превратили в дом». Минчане купили хату в Налибокской пуще — и сделали агроусадьбу

— Брат подсадил на байдарки — это дело нам понравилось, — рассказывает Дима, как все начиналось. — Мы каждый с друзьями сплавилялись на байдарках. В какой-то момент подумали: зачем брать у кого-то в аренду, если можно купить и самим потом сдавать? Начали искать байдарочную базу. А ближайший маршрут от Минска — это Ислочь. Так и сузились параметры для поиска. Плюс у нас как раз квартира в Сухарево, это рядом с Гродненским направлением.

Дом покупали 8 лет назад, «чисто как перевалочную базу». Выбирали такой вариант, чтобы можно было приехзать и переночевать.

— Живой дом, не полуразвалившийся, — уточняет Дима. — Здесь нам понравилась близость к воде. И относительно недалеко от Минска — 70 километров от кольцевой.