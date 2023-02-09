«Собаку выгуливали прямо на балконе». Минчане рассказали, как они сдавали квартиры людям с животными

Бронислава начала сдавать свою однушку в Сухарево восемь лет назад. В квартире был новый ремонт, на который потратили немаленькие деньги: итальянская кухня, встроенная техника...Тогда арендатор и решила, что сдавать жилье будет только тем, у кого нет животных. Однако в квартире все равно в какой-то момент оказывались коты.

— Квартиросъемщики меня не предупреждали об этом, а просто-напросто обманывали: о животном я узнавала постфактум или уже в процессе сдачи. Кстати, у моей нынешней квартирантки появился кот, но его она взяла с моего разрешения. Ее друзья уехали срочно в Польшу и кота собирались усыпить.

Хозяйка рассказывает, с какими ситуациями сталкивалась, когда у нее жили арендаторы с животными.

— Девушке было лень выводить той-терьера на улицу, и она выгуливала его на балконе. После этого мы с мамой убирали за ним на балконе. После кота переклеивали кусочек обоев, потому что он ободрал угол. Конечно, все зависит от хозяев животных, но когда сдаешь квартиру — не угадаешь, что за человек перед тобой.

Бронислава не категорична и готова обсуждать варианты.

— Если это, например, собака миниатюрных пород, то я бы подумала: почему не согласиться? У меня самой есть две собаки породы чихуахуа, и я знаю, что особого ущерба от них нет. Единственное, много шерсти, но это не проблема. А вот что проблема, так это молодые животные — щенки и котята. У них меняются и чешутся зубы, из-за этого они могут погрызть мебель. По моему опыту и опыту моей мамы, которая тоже сдает квартиру, животные точно не способны наделать столько проблем, на которые способны люди. После отъезда квартирантов я однажды обнаружила разбитый телевизор на стенке, а потолок мне пришлось перетягивать, он каким-то непонятным образом оказался с дыркой. Керамогранит на полу тоже был разбит. Однажды мне пришлось вызывать ОМОН, из-за того, что молодая пара дралась до крови и разбила половину мебели.