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Первый дом ЖК «Квартал на Грушевке» почти готов, но сроки его сдачи перенесли. В чем причина?
08.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот новый жилой комплекс на проспекте Дзержинского растет весьма быстрыми для Минска темпами. Еще в прошлом году на расчищенном от частного сектора участке рядом со станцией метро «Грушевка» ничего не было, а уже сейчас тут стоят жилые высотки. Один из домов «Квартала на Грушевке», кажется, уже почти готов. Однако вчера вечером в соцсетях застройщика появились новости о переносе сроков сдачи дома. Мы посмотрели, как выглядит новостройка, и узнали о причинах переноса.
Напомним, что на участке, который
Лот с обременением в виде 44 частных домов достался победителю за рекордные 19 миллионов. В 2020-м году мы
Первоначально дом собирались сдать в марте 2023 года, но теперь сроки перенесены на лето. Вот какое сообщение появилось в инстаграме застройщика:
«Срок сдачи первого дома переносится на 1 квартал (до 30 июня 2023 года). Данный перенос связан с тем, что не завершено благоустройство территории: подъездные пути, автомобильная дорога. Данные работы невозможно выполнить в зимний период. Сейчас мы изучаем вопрос по решению сложившейся ситуации, и надеемся на благоприятные погодные условия для завершения работ по благоустройству. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы вы как можно быстрее получили ключи от ваших квартир».
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Этот новый жилой комплекс на проспекте Дзержинского растет весьма быстрыми для Минска темпами. Еще в прошлом году на расчищенном от частного сектора участке...
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