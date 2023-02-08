Первый дом ЖК «Квартал на Грушевке» почти готов, но сроки его сдачи перенесли. В чем причина?

Первоначально дом собирались сдать в марте 2023 года, но теперь сроки перенесены на лето. Вот какое сообщение появилось в инстаграме застройщика:

«Срок сдачи первого дома переносится на 1 квартал (до 30 июня 2023 года). Данный перенос связан с тем, что не завершено благоустройство территории: подъездные пути, автомобильная дорога. Данные работы невозможно выполнить в зимний период. Сейчас мы изучаем вопрос по решению сложившейся ситуации, и надеемся на благоприятные погодные условия для завершения работ по благоустройству. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы вы как можно быстрее получили ключи от ваших квартир».