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Первый дом ЖК «Квартал на Грушевке» почти готов, но сроки его сдачи перенесли. В чем причина?

08.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот новый жилой комплекс на проспекте Дзержинского растет весьма быстрыми для Минска темпами. Еще в прошлом году на расчищенном от частного сектора участке рядом со станцией метро «Грушевка» ничего не было, а уже сейчас тут стоят жилые высотки. Один из домов «Квартала на Грушевке», кажется, уже почти готов. Однако вчера вечером в соцсетях застройщика появились новости о переносе сроков сдачи дома. Мы посмотрели, как выглядит новостройка, и узнали о причинах переноса.

Первый дом ЖК «Квартал на Грушевке» почти готов, но сроки его сдачи перенесли. В чем причина?

Напомним, что на участке, который начали осваивать только весной 2021 года, сейчас подрастают три жилых высотки. Застройщиком проекта выступает «ГрандХаузИнжениринг». Эту территорию вдоль проспекта Дзержинского, от улицы Щорса и до кольцевой развязки с проспектом Жукова, компания «ГрандХаузИнжениринг» купила с аукциона в апреле 2019-го года. 

Лот с обременением в виде 44 частных домов достался победителю за рекордные 19 миллионов. В 2020-м году мы показывали, как проходит снос последних усадеб района.

Первый дом ЖК «Квартал на Грушевке» почти готов, но сроки его сдачи перенесли. В чем причина?

Весь «Квартал на Грушевке» будет состоять из шести многоэтажных домов и двух пятиэтажных паркингов.

Первый дом ЖК «Квартал на Грушевке» почти готов, но сроки его сдачи перенесли. В чем причина?

Первый дом проекта − 19-этажка из трех подъездов. Она уже полностью возведена и облицована. Судя по шахматке на сайте, свободных квартир тут не так уж немного. Жилье предлагается по стоимости 1280−1400 долларов за метр. Самый дорогой «квадрат» − в видовых квартирах на последних этажах.

Первый дом ЖК «Квартал на Грушевке» почти готов, но сроки его сдачи перенесли. В чем причина?

Первоначально дом собирались сдать в марте 2023 года, но теперь сроки перенесены на лето. Вот какое сообщение появилось в инстаграме застройщика:

«Срок сдачи первого дома переносится на 1 квартал (до 30 июня 2023 года). Данный перенос связан с тем, что не завершено благоустройство территории: подъездные пути, автомобильная дорога. Данные работы невозможно выполнить в зимний период. Сейчас мы изучаем вопрос по решению сложившейся ситуации, и надеемся на благоприятные погодные условия для завершения работ по благоустройству. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы вы как можно быстрее получили ключи от ваших квартир».

Первый дом ЖК «Квартал на Грушевке» почти готов, но сроки его сдачи перенесли. В чем причина?

За домами уже можно разглядеть шестиуровневый паркинг – его, кстати, собираются сдать вместе с первым домом – то есть, уже этим летом. Стоимость места здесь зависит от этажа − она составляет от 5 до 10 тысяч долларов.

Первый дом ЖК «Квартал на Грушевке» почти готов, но сроки его сдачи перенесли. В чем причина?
Первый дом ЖК «Квартал на Грушевке» почти готов, но сроки его сдачи перенесли. В чем причина?

Больше вариантов квартир есть во втором и третьем домах, которые будут сданы в конце 23-го − начале 24-го года. Жилье здесь предлагается по стоимости 1120−1230 долларов за метр.

Первый дом ЖК «Квартал на Грушевке» почти готов, но сроки его сдачи перенесли. В чем причина?

На первых этажах этих многоэтажек разместятся коммерческие помещения. Учитывая близость станции метро, возможно, трафик тут будет неплохим.

Первый дом ЖК «Квартал на Грушевке» почти готов, но сроки его сдачи перенесли. В чем причина?

 
Теги: Минск
 
 
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Этот новый жилой комплекс на проспекте Дзержинского растет весьма быстрыми для Минска темпами. Еще в прошлом году на расчищенном от частного сектора участке...
 
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