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На старте метр тут стоил 1800 долларов, а что сейчас? Посмотрели, что продается в единственном в Минске доме-колодце
08.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Несколько лет назад этот необычный дом на улице Червякова,55 был настоящей местной достопримечательностью. Интересные дворы-колодцы привлекали в новостройку прохожих и фотографов. Сегодня новостройка уже обжилась и (если не заглядывать во дворы) не сильно выделяется среди окружающей застройки. Мы решили посмотреть, что и почем
Напомним, что этот участок в 2008 году начал осваивать застройщик «Метадос». На месте старых частных домов на Червякова он намеревался построить несколько многоэтажек. Одна должна была удивить новоселов дворами-колодцами, вторая – стенами-волнами. Как мы понимаем, воплотить в жизнь удалось только первый проект.
Часть дома с необычными дворами-колодцами была сдана уже в 2010 году, а к 2014 году, когда достраивались заключительные секции многоэтажки, метр здесь стоил уже около 1800−1900 долларов. Дальнейшая стройка не заладилась – котлован под второй дом пришлось закопать. Кроме того, «Метадос» не завершил строительство коммерческих помещений с левой стороны дома уже готового дома по Червякова, 55. Эта часть стройки, примыкающая к многоэтажке, до сих пор остается замороженной.
Сейчас в доме на Червякова продается сразу около 20 квартир. Среди вариантов, как готовое жилье с ремонтом и мебелью, так и «полуфабрикаты» без стен и отделки. Предлагаемые квартиры находятся на разных этажах. Что касается дворов-колодцев, то первые этажи дома отданы под нежилые помещения, а в квартирах окна выходят на обе стороны дома.
К примеру, за вот эту 150-метровую
Ну а самая дорогая квартира в доме –
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На старте метр тут стоил 1800 долларов, а что сейчас? Посмотрели, что продается в единственном в Минске доме-колодце
Несколько лет назад этот необычный дом на улице Червякова,55 был настоящей местной достопримечательностью. Интересные дворы-колодцы привлекали в новостройку...
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