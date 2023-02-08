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На старте метр тут стоил 1800 долларов, а что сейчас? Посмотрели, что продается в единственном в Минске доме-колодце

08.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Несколько лет назад этот необычный дом на улице Червякова,55 был настоящей местной достопримечательностью. Интересные дворы-колодцы привлекали в новостройку прохожих и фотографов. Сегодня новостройка уже обжилась и (если не заглядывать во дворы) не сильно выделяется среди окружающей застройки. Мы решили посмотреть, что и почем продается в доме с «колодцами».

На старте метр тут стоил 1800 долларов, а что сейчас? Посмотрели, что продается в единственном в Минске доме-колодце

Напомним, что этот участок в 2008 году начал осваивать застройщик «Метадос». На месте старых частных домов на Червякова он намеревался построить несколько многоэтажек. Одна должна была удивить новоселов дворами-колодцами, вторая – стенами-волнами. Как мы понимаем, воплотить в жизнь удалось только первый проект.

Часть дома с необычными дворами-колодцами была сдана уже в 2010 году, а к 2014 году, когда достраивались заключительные секции многоэтажки, метр здесь стоил уже около 1800−1900 долларов. Дальнейшая стройка не заладилась – котлован под второй дом пришлось закопать. Кроме того, «Метадос» не завершил строительство коммерческих помещений с левой стороны дома уже готового дома по Червякова, 55. Эта часть стройки, примыкающая к многоэтажке, до сих пор остается замороженной.

На старте метр тут стоил 1800 долларов, а что сейчас? Посмотрели, что продается в единственном в Минске доме-колодце
На старте метр тут стоил 1800 долларов, а что сейчас? Посмотрели, что продается в единственном в Минске доме-колодце

Сейчас в доме на Червякова продается сразу около 20 квартир. Среди вариантов, как готовое жилье с ремонтом и мебелью, так и «полуфабрикаты» без стен и отделки. Предлагаемые квартиры находятся на разных этажах. Что касается дворов-колодцев, то первые этажи дома отданы под нежилые помещения, а в квартирах окна выходят на обе стороны дома.

На старте метр тут стоил 1800 долларов, а что сейчас? Посмотрели, что продается в единственном в Минске доме-колодце
На старте метр тут стоил 1800 долларов, а что сейчас? Посмотрели, что продается в единственном в Минске доме-колодце

Самое экономичное предложение – однокомнатная квартира без ремонта. Она стоит 66,9 тысяч долларов (1055 - за метр). Есть также просторная однушка с отделкой – ее стоимость 78,9 тысяч долларов (1532 - за метр).

На старте метр тут стоил 1800 долларов, а что сейчас? Посмотрели, что продается в единственном в Минске доме-колодце

Также в продаже довольно много квартир с большими метражами и фантазийными планировками (террасы, круглые балконы, ломаные линии и т.д.). Основная часть таких квартир предлагается без отделки. Дизайн новым собственникам придется продумывать самим.

На старте метр тут стоил 1800 долларов, а что сейчас? Посмотрели, что продается в единственном в Минске доме-колодце

К примеру, за вот эту 150-метровую «четырешку» просят 160 тысяч долларов (1061 - за метр), а вот эта похожая квартира предлагается за 155 тысяч (1055 - за метр).

На старте метр тут стоил 1800 долларов, а что сейчас? Посмотрели, что продается в единственном в Минске доме-колодце

Ну а самая дорогая квартира в доме – четырехкомнатная площадью 118 «квадратов». В ней разместилась кухня-гостиная,3 спальни, кладовая, 2 санузла и 2 лоджии. В квартире сделан дизайнерский ремонт с использованием импортных материалов. Предлагается такая четырешка за 349 тысяч долларов (2949 - за метр).

На старте метр тут стоил 1800 долларов, а что сейчас? Посмотрели, что продается в единственном в Минске доме-колодце

 
 
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Несколько лет назад этот необычный дом на улице Червякова,55 был настоящей местной достопримечательностью. Интересные дворы-колодцы привлекали в новостройку...
 
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