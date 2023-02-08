На старте метр тут стоил 1800 долларов, а что сейчас? Посмотрели, что продается в единственном в Минске доме-колодце

Часть дома с необычными дворами-колодцами была сдана уже в 2010 году, а к 2014 году, когда достраивались заключительные секции многоэтажки, метр здесь стоил уже около 1800−1900 долларов. Дальнейшая стройка не заладилась – котлован под второй дом пришлось закопать. Кроме того, «Метадос» не завершил строительство коммерческих помещений с левой стороны дома уже готового дома по Червякова, 55. Эта часть стройки, примыкающая к многоэтажке, до сих пор остается замороженной.