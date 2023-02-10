Такие многоэтажки в СССР называли «терками». Где они есть в Минске и сколько там стоят квартиры?

Интересно, что в каждом городе здание Белоконя получает собственное прозвище. Где-то аналогичную многоэтажку называют «кукурузой», где-то – «рашпилем». В Минске же топоним «кукурузы» принадлежит более похожим на этот злак домам по улице Веры Хоружей. Про расположенные поблизости 5 «кукурузин» мы уже рассказывали .

Два же дома на проспекте Машерова в Минске местные иногда называют «сотами», также встречается определение «терка». Сейчас в известных домах продаются две квартиры.