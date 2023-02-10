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Такие многоэтажки в СССР называли «терками». Где они есть в Минске и сколько там стоят квартиры?
10.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Эти необычные двадцатиэтажки на проспекте Машерова всегда притягивают внимание прохожих. Оригинальный фасад с «шашечным» расположением балконов напоминает не то соты, не то терку, не то конструктор. Возводились здания по проекту московских архитекторов – аналогичные дома появились также в Самаре, Уфе и Алматы. Сейчас в известных домах продаются две квартиры –
Наши «соты» расположены почти в центре города – на проспекте Машерова, 38 и 42. Отсюда можно пешком дойти до Немиги, площади Победы или Комаровского рынка. Кстати, в недалеком будущем прямо рядом с многоэтажками пройдет третья линия метро. На небольшом пустыре зарезервировано место под выходы со станции «Переспа». А вот старую трехэтажку, немного прикрывающую открыточный вид на 20-этажные дома, снесут. Также под бульдозер ради метро пойдет небольшое здание банка по соседству.
Двадцатиэтажные жилые дома были построены в Минске по проекту московского архитектора Александра Белоконя в конце 80-х годов. Первая многоэтажка сдавалась в 1986-м году, вторая – в 1990-м. Архитектура зданий относится к стилю позднего необрутализма. Брутализм − это стиль, который был популярен в 1960–1970-х годах. Архитекторы применяли в своих работах возможности бетона и его пластику.
Интересно, что в каждом городе здание Белоконя получает собственное прозвище. Где-то аналогичную многоэтажку называют «кукурузой», где-то – «рашпилем». В Минске же топоним «кукурузы» принадлежит более похожим на этот злак домам по улице Веры Хоружей. Про расположенные поблизости 5 «кукурузин» мы уже
Два же дома на проспекте Машерова в Минске местные иногда называют «сотами», также встречается определение «терка». Сейчас в известных домах продаются две квартиры.
Площадь двухкомнатного жилья – 54 квадратных метра. В квартире − 2 раздельные комнаты, кухня и сразу 2 огромные панорамные лоджии. Учитывая, что жилье располагается на 19-м этаже, то можно предположить, что вид на город отсюда – сногсшибательный. Это подтверждает и автор объявления: «Ежедневно вы сможете наблюдать несравненные закаты и рассветы, любоваться сменой сезонов, мечтать, глядя в бесконечный горизонт». В квартире сделан свежий ремонт.
Стоит данная
Сообщается, что в трешке сделан хороший качественный ремонт, заменены все радиаторы батарей. В квартире после продажи остаются кухня и шкаф-купе в коридоре.
Стоимость трехкомнатной
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Эти необычные двадцатиэтажки на проспекте Машерова всегда притягивают внимание прохожих. Оригинальный фасад с «шашечным» расположением балконов напоминает не...
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