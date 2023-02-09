"Это будет полноценный город на природе". «А-100» презентовала новый квартал под Минском и назвала цены

Презентация нового проекта прошла в кинотеатре Moon в Минске. На ней блогерам и журналистам показали те самые 4−7 этажные жилые дома по шведскому проекту, которые появятся в Зеленой Гавани.

Как отметила руководитель и акционер группы компаний девелопера Светлана Шевлик, в самых ближайших планах – целый квартал с названием «Мелодии леса». Отличие нового продукта от других домов «А-100» – абсолютно новые планировки квартир и новая философия пространства:

- Сначала мы формируем города, а затем города формируют нас. Скорость, напряжение, энергия – это то, что не дает расслабиться. Здания растут и вширь, и вверх, очень мало места для парков, садов, для того, чтобы собраться вместе. Это противоречит человеческой природе. Свою миссию мы видим в том, чтобы создавать оазисы жизни, где человек будет чувствовать себя комфортно. Главное - все пространства должны быть соразмерны человеку.

В Зеленой гавани не нужно выбирать – жизнь в городе, но без природы, либо жизнь на природе, но с отсутствием инфраструктуры (дорог, школ, магазинов). Главная идея Зеленой гавани – жить на природе, но с комфортом города.

Все эти принципы будут учтены в новом квартале «Мелодии леса». Из интересного - тут будут полностью переосмыслены дворы. В них останутся деревья, спокойные зоны отдыха и зоны для совсем маленьких деток. А весь функционал, который был раньше во дворах, мы вынесем в отдельные зеленые коридоры. Это то, чего еще не делали.

- Когда живешь в одном дворе - каждый день у тебя один и тот же сценарий. Теперь жизнь будет разнообразнее, каждый день будет наполнен новизной.