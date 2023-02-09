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"Это будет полноценный город на природе". «А-100» презентовала новый квартал под Минском и назвала цены
09.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За кольцевой и высокими соснами (совсем рядом с Минском) продолжает расти жилой квартал Зеленая Гавань. Правда, если пока что комплекс – это в основном коттеджная застройка, то в будущем здесь будет и более плотная застройка. О том, что строительство «города на природе» начнется уже совсем скоро, застройщик «А-100 Девелопмент»
Презентация нового проекта прошла в кинотеатре Moon в Минске. На ней блогерам и журналистам показали те самые 4−7 этажные жилые дома по шведскому проекту, которые появятся в Зеленой Гавани.
Как отметила руководитель и акционер группы компаний девелопера Светлана Шевлик, в самых ближайших планах – целый квартал с названием «Мелодии леса». Отличие нового продукта от других домов «А-100» – абсолютно новые планировки квартир и новая философия пространства:
- Сначала мы формируем города, а затем города формируют нас. Скорость, напряжение, энергия – это то, что не дает расслабиться. Здания растут и вширь, и вверх, очень мало места для парков, садов, для того, чтобы собраться вместе. Это противоречит человеческой природе. Свою миссию мы видим в том, чтобы создавать оазисы жизни, где человек будет чувствовать себя комфортно. Главное - все пространства должны быть соразмерны человеку.
В Зеленой гавани не нужно выбирать – жизнь в городе, но без природы, либо жизнь на природе, но с отсутствием инфраструктуры (дорог, школ, магазинов). Главная идея Зеленой гавани – жить на природе, но с комфортом города.
Все эти принципы будут учтены в новом квартале «Мелодии леса». Из интересного - тут будут полностью переосмыслены дворы. В них останутся деревья, спокойные зоны отдыха и зоны для совсем маленьких деток. А весь функционал, который был раньше во дворах, мы вынесем в отдельные зеленые коридоры. Это то, чего еще не делали.
- Когда живешь в одном дворе - каждый день у тебя один и тот же сценарий. Теперь жизнь будет разнообразнее, каждый день будет наполнен новизной.
Андрей Пашев, главный архитектор компании «А-100 Девелопмент» отметил:
- Это будет не гигантский коттеджный поселок на 220 гектаров, а полноценный город на природе. По сути это будет жизнь в лесу, лес будет фактически прорастать сквозь город. Про флору и фауну дети будут узнавать не из интернета.
Обещают бережное отношение к природе. Срубленные деревья пойдут на малые архитектурные формы, кора на мульчу для клумб.
В новом квартале будет 6 домов и около 400 квартир. Выйти на новую площадку планируется уже в апреле, а завершить в 3-м квартале следующего года. При этом, продажи квартир в новом квартале стартуют уже сегодня. Первым для покупки будет доступен пятиэтажный дом на 64 квартиры.
Цена квадратного метра без отделки стартует от 1210 долларов. Также есть возможность приобрести квартиру с отделкой (1180 + стоимость ремонта).
В первом доме обещают планировки, рассчитанные на современные сценарии жизни, ноль «пустых» метров и только полезную площадь:
- Количество «пустых» метров во всех домах нового квартала будет минимизировано. Мы программируем оптимальное соотношение различных зон, комфортное общение внутри квартиры, возможность трансформации под нужды семьи. В конечном итоге, стоимость такого жилья снизится, а количество людей, которые смогут себе позволить новые квартиры, вырастет.
К примеру, даже в небольшой 34-метровой квартире будет отдельная спальня и кухня-гостиная. Вообще, выделенные спальни — пусть и небольшие − новый стандарт от «А-100».
Все планировки разработаны на базе завода «Современные бетонные конструкции». Да, все дома в квартале будут из сборного железобетона.
Ну и конечно, помимо квартиры, новосел «Зеленой гавани» получит современный образ жизни, атмосферу «города на природе», инфраструктуру, безопасность и сообщество единомышленников.
Сейчас в «Зеленой гавани» застроено только 20−25% территории. За 4 года тут возвели 50 коттеджей, несколько блокированных домов, а также первые ситихаусы (четырехэтажные дома с квартирами). К 2035 году комплекс должен увеличиться в 4 раза. К этому времени в жилом комплексе будет построено 18 кварталов, состоящих из 280 различных домов. По масштабам территории это будут две Новые Боровые, но по количеству жителей − в два раза меньше. Всего тут будет жить около 16 тысяч человек.
В прошлом году в квартале стала появляться первая инфраструктура. Здесь уже работает кофейня, лавка с продуктами и бьюти-коворкинг (салон красоты). Более крупные объекты (сады, школы, торговые центры) начнут строить в течение 2−5 лет.
Напомним, что к строительству жилого комплекса «Зеленая гавань» компания «А-100 Девелопмент»
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"Это будет полноценный город на природе". «А-100» презентовала новый квартал под Минском и назвала цены
За кольцевой и высокими соснами (совсем рядом с Минском) продолжает расти жилой квартал Зеленая Гавань. Правда, если пока что комплекс – это в основном коттеджная...
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