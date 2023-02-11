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А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается
11.02.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вы не поверите, но в Минске есть улица, где сохранилась старая брусчатка. И нет, речь не о спуске к Свислочи на улице Карла Маркса. Булыжную мостовую в ее первозданном виде можно найти на улице Гало в Советском районе. Вероятнее всего, эту тихую улицу в Сельхозпоселке вымостили камнями сразу после войны. В почти неизмененном состоянии она дошла и до наших дней. Сейчас на улице, занятой преимущественно коттеджной застройкой, продается интересный
Улица Гало, названная в честь участника Минского коммунистического подполья в годы Великой Отечественной войны Захара Гало, начинается от улицы Некрасова и идет на северо-запад к улице Лукьяновича. Сегодня эта тихая улочка с фактически единственной в городе каменной мостовой – своего рода раритет. Машины здесь трясет даже на небольшой скорости, зато для пешеходов прогулка по неровным камням − целое приключение. Местами на булыжной мостовой встречаются асфальтированные участки, но самый аутентичный кусок можно найти от улицы Корш-Саблина до Олешева.
Как
Как пишет автор объявления, этот коттедж сочетает в себе прелести загородного дома и преимущества жизни в центре города. Кстати, авторский проект блочного дома курировал известный архитектор.
На фотографиях обращает на себя внимание гостиная с камином и оригинальная лестница из дуба. В доме − три санузла (на каждом этаже) сауна, бильярдная. Под всем домом расположен подвал, в котором находится топочная и кладовые.
Участок рядом с домом – 6 соток. Судя по представленным фотографиям, он очень зеленый и ухоженный. Кстати, можно заметить, что тема брусчатки продолжается и на придомовой территории. Дорожки тут также вымощены булыжником.
Стоимость этого
Остальные выставленные на продажу дома на улице с брусчаткой – также не из дешевых. Большой
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Вы не поверите, но в Минске есть улица, где сохранилась старая брусчатка. И нет, речь не о спуске к Свислочи на улице Карла Маркса. Булыжную мостовую в ее...
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