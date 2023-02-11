А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается

Как пишет автор объявления, этот коттедж сочетает в себе прелести загородного дома и преимущества жизни в центре города. Кстати, авторский проект блочного дома курировал известный архитектор.

На фотографиях обращает на себя внимание гостиная с камином и оригинальная лестница из дуба. В доме − три санузла (на каждом этаже) сауна, бильярдная. Под всем домом расположен подвал, в котором находится топочная и кладовые.