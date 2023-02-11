ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается

11.02.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Вы не поверите, но в Минске есть улица, где сохранилась старая брусчатка. И нет, речь не о спуске к Свислочи на улице Карла Маркса. Булыжную мостовую в ее первозданном виде можно найти на улице Гало в Советском районе. Вероятнее всего, эту тихую улицу в Сельхозпоселке вымостили камнями сразу после войны. В почти неизмененном состоянии она дошла и до наших дней. Сейчас на улице, занятой преимущественно коттеджной застройкой, продается интересный дом.

А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается

Улица Гало, названная в честь участника Минского коммунистического подполья в годы Великой Отечественной войны Захара Гало, начинается от улицы Некрасова и идет на северо-запад к улице Лукьяновича. Сегодня эта тихая улочка с фактически единственной в городе каменной мостовой – своего рода раритет. Машины здесь трясет даже на небольшой скорости, зато для пешеходов прогулка по неровным камням − целое приключение. Местами на булыжной мостовой встречаются асфальтированные участки, но самый аутентичный кусок можно найти от улицы Корш-Саблина до Олешева.

Как рассказывал несколько лет назад кандидат исторических наук, археолог Сергей Тарасов, «Систематически класть брусчатку в Минске начали в конце XVIII века. Причем чтобы постепенно замостить город, даже был введен своеобразный улично-дорожный налог. Те, кто въезжал в город, обязаны был заплатить. В некоторых случаях, говорят, что даже камни сам гость должен был привезти и сдать. Улицы окраин города мостили за счет жильцов. Сегодня в Минске сохранилось совсем немного брусчатых дорог. Одна из самых длинных и самородных, дошедших до наших времен, брусчатка на улице Гало. Судя по всему, дорога была замощена стараниями жителей окраины после войны».

А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается
Улица Гало. Фото: vadim-i-z.livejournal.com.

В настоящий момент на улице продается три коттеджа. Самый интересный из них – вот этот дом площадью 407 квадратных метров. В коттедже 1997 года постройки − три жилых этажа.

А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается

Как пишет автор объявления, этот коттедж сочетает в себе прелести загородного дома и  преимущества жизни в центре города. Кстати, авторский проект блочного дома курировал известный архитектор.  

На фотографиях обращает на себя внимание гостиная с камином и оригинальная лестница из дуба. В доме − три санузла (на каждом этаже) сауна, бильярдная. Под всем домом расположен подвал, в котором находится топочная и кладовые.

А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается
А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается
А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается
А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается
А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается
А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается

Участок рядом с домом – 6 соток. Судя по представленным фотографиям, он очень зеленый и ухоженный. Кстати, можно заметить, что тема брусчатки продолжается и на придомовой территории. Дорожки тут также вымощены булыжником.

Стоимость этого коттеджа – 265 тысяч долларов.

А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается
А вы знали, что в Минске есть улица со старой каменной мостовой? Посмотрели, что тут продается

Остальные выставленные на продажу дома на улице с брусчаткой – также не из дешевых. Большой дом из красного кирпича предлагается за 295 тысяч долларов, а таунхаус – за 380 тысяч долларов.

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!

Читайте также:

1522 долларов за квадрат. В элитном поселке около Минска продается стильный коттедж

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы не поверите, но в Минске есть улица, где сохранилась старая брусчатка. И нет, речь не о спуске к Свислочи на улице Карла Маркса. Булыжную мостовую в ее...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Такие многоэтажки в СССР называли «терками». Где они есть в Минске и сколько там стоят квартиры?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.02.2023
Mir24.TV Belarus
11.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика