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Рассказываем, какие квартиры сейчас покупают в Минске и какие цены в реальных сделках (аналитика Realt)
10.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В январе в Минске была совершена 881 сделка купли-продажи квартир, что на 50% меньше, чем в декабре. При этом цена на жилье не изменилась. Но предпочтения покупателей стали другими. Например, заметно снизилось число покупок квартир в новых готовых домах. Подробности - в аналитике Realt.
На фоне праздников спрос на квартиры в столице в январе (в сравнении с декабрем) ожидаемо сократился на 50%. По предварительным данным за январь купили 881 квартиру, что является абсолютно нормальным для начала года. Впрочем, уже со второй половины месяца покупательская активность начала постепенно восстанавливаться, а снижение ставки рефинансирования и ставок по кредитам может благоприятно сказаться на рынке квартир в ближайшие месяцы. Тем не менее, существенно высокого спроса не ожидается, вероятнее всего он будет находится около своих средних значений.
Предложение квартир на рынке столицы за месяц также сократилось: в сравнении с декабрем количество выставленных на продажу квартир в январе уменьшилось на 10%.
Что покупали в январе?
Структура спроса по количеству комнат в январе в сравнении с декабрем немного изменилась: доля всех сделок, которая приходится на 1-комнатные квартиры, выросла до 46%, в то время как доля «двушек», напротив, снизилась до 30%. Как и в декабре, на 3-комнатные квартиры приходилось только 19% всех сделок.
В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали заметно реже — лишь в 9% случаев (-4% к предыдущему месяцу). Обычно их доля в рамках месяца составляет 12−13%.
Среди районов чаще других выбирали Первомайский, Октябрьский и Заводской, реже – Фрунзенский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных и панельных домах: их доля снизилась на 4 п.п. В то же время чаще выбирали старые панельные дома и сталинки.
Что с ценами?
Средняя цена проданных в Минске квартир за январь 2023 года не изменилась и составила 1334 $/м2. В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
1-комнатные квартиры: 1409 $/м2 (-0.2% за месяц) — $ 50 000;
2-комнатные квартиры: 1256 $/м2 (-4%) — $ 57 560;
3-комнатные квартиры: 1199 $/м2 (-1%) — $ 76 800;
4-комнатные квартиры: 1183 $/м2 (+8%) — $ 93 250.
В то же время средняя цена квартир предложения показала положительную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 4% - до 1237 $/м2.
Значительнее всего цены за январь 2023 года увеличились в таких микрорайонах, как Парк Горького, Кабушкина и Ваньковича-Жасминовая. В то же время наибольшее снижение цен наблюдалось в микрорайонах Маяк Минск, Ботанический сад и Немига-Заславская:
А что в соседних столицах?
В связи с ростом курса валют цены на квартиры в долларовом эквиваленте в Москве и Санкт-Петербурге показали снижение: по сравнению с декабрем квадратный метр в обоих случаях стал дешевле в среднем на 6%. В Вильнюсе и Варшаве за это время, напротив, «квадрат» стал дороже на 2% и 3% соответственно.
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Рассказываем, какие квартиры сейчас покупают в Минске и какие цены в реальных сделках (аналитика Realt)
В январе в Минске была совершена 881 сделка купли-продажи квартир, что на 50% меньше, чем в декабре. При этом цена на жилье не изменилась. Но предпочтения покупателей...
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