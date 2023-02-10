Рассказываем, какие квартиры сейчас покупают в Минске и какие цены в реальных сделках (аналитика Realt)

Что покупали в январе?

Структура спроса по количеству комнат в январе в сравнении с декабрем немного изменилась: доля всех сделок, которая приходится на 1-комнатные квартиры, выросла до 46%, в то время как доля «двушек», напротив, снизилась до 30%. Как и в декабре, на 3-комнатные квартиры приходилось только 19% всех сделок.

В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали заметно реже — лишь в 9% случаев (-4% к предыдущему месяцу). Обычно их доля в рамках месяца составляет 12−13%.

Среди районов чаще других выбирали Первомайский, Октябрьский и Заводской, реже – Фрунзенский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных и панельных домах: их доля снизилась на 4 п.п. В то же время чаще выбирали старые панельные дома и сталинки.

Что с ценами?

Средняя цена проданных в Минске квартир за январь 2023 года не изменилась и составила 1334 $/м2. В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1409 $/м2 (-0.2% за месяц) — $ 50 000;

2-комнатные квартиры: 1256 $/м2 (-4%) — $ 57 560;

3-комнатные квартиры: 1199 $/м2 (-1%) — $ 76 800;

4-комнатные квартиры: 1183 $/м2 (+8%) — $ 93 250.

В то же время средняя цена квартир предложения показала положительную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 4% - до 1237 $/м2.