ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рассказываем, какие квартиры сейчас покупают в Минске и какие цены в реальных сделках (аналитика Realt)

10.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В январе в Минске была совершена 881 сделка купли-продажи квартир, что на 50% меньше, чем в декабре. При этом цена на жилье не изменилась. Но предпочтения покупателей стали другими. Например, заметно снизилось число покупок квартир в новых готовых домах. Подробности - в аналитике Realt.

Рассказываем, какие квартиры сейчас покупают в Минске и какие цены в реальных сделках (аналитика Realt)

На фоне праздников спрос на квартиры в столице в январе (в сравнении с декабрем) ожидаемо сократился на 50%. По предварительным данным за январь купили 881 квартиру, что является абсолютно нормальным для начала года. Впрочем, уже со второй половины месяца покупательская активность начала постепенно восстанавливаться, а снижение ставки рефинансирования и ставок по кредитам может благоприятно сказаться на рынке квартир в ближайшие месяцы. Тем не менее, существенно высокого спроса не ожидается, вероятнее всего он будет находится около своих средних значений.

Минимальное количество сделок для отчетного месяца было в 2016 году, когда было продано чуть больше 500 квартир. А максимальное в 2018 и 2022 годах – больше 1100 заключенных сделок.

Предложение квартир на рынке столицы за месяц также сократилось: в сравнении с декабрем количество выставленных на продажу квартир в январе уменьшилось на 10%.

Рассказываем, какие квартиры сейчас покупают в Минске и какие цены в реальных сделках (аналитика Realt)

Что покупали в январе?

Структура спроса по количеству комнат в январе в сравнении с декабрем немного изменилась: доля всех сделок, которая приходится на 1-комнатные квартиры, выросла до 46%, в то время как доля «двушек», напротив, снизилась до 30%. Как и в декабре, на 3-комнатные квартиры приходилось только 19% всех сделок.

В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали заметно реже — лишь в 9% случаев (-4% к предыдущему месяцу). Обычно их доля в рамках месяца составляет 12−13%.

Среди районов чаще других выбирали Первомайский, Октябрьский и Заводской, реже – Фрунзенский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных и панельных домах: их доля снизилась на 4 п.п. В то же время чаще выбирали старые панельные дома и сталинки.

Что с ценами?

Средняя цена проданных в Минске квартир за январь 2023 года не изменилась и составила 1334 $/м2. В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1409 $/м2 (-0.2% за месяц) — $ 50 000;

2-комнатные квартиры: 1256 $/м2 (-4%) — $ 57 560;

3-комнатные квартиры: 1199 $/м2 (-1%) — $ 76 800;

4-комнатные квартиры: 1183 $/м2 (+8%) — $ 93 250.

В то же время средняя цена квартир предложения показала положительную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 4% - до 1237 $/м2.


Рассказываем, какие квартиры сейчас покупают в Минске и какие цены в реальных сделках (аналитика Realt)

В отчетном месяце продавцы активнее повышали цены более «дешевых» вариантов – такие квартиры выросли в цене в среднем на 3.4%, «дорогие» квартиры – на 1.7%.


Рассказываем, какие квартиры сейчас покупают в Минске и какие цены в реальных сделках (аналитика Realt)

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в январе 2023 года составляла 1434 $ (+4.7% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей:

1-комнатные квартиры — 1527 $/м2 (+4% за месяц),

2-комнатные квартиры — 1490 $/м2 (+5%),

3-комнатные квартиры — 1356 $/м2 (+4%),

4-комнатные квартиры — 1294 $/м2 (+6%).

Значительнее всего цены за январь 2023 года увеличились в таких микрорайонах, как Парк Горького, Кабушкина и Ваньковича-Жасминовая. В то же время наибольшее снижение цен наблюдалось в микрорайонах Маяк Минск, Ботанический сад и Немига-Заславская:


Рассказываем, какие квартиры сейчас покупают в Минске и какие цены в реальных сделках (аналитика Realt)

А что в соседних столицах?

В связи с ростом курса валют цены на квартиры в долларовом эквиваленте в Москве и Санкт-Петербурге показали снижение: по сравнению с декабрем квадратный метр в обоих случаях стал дешевле в среднем на 6%. В Вильнюсе и Варшаве за это время, напротив, «квадрат» стал дороже на 2% и 3% соответственно.


Рассказываем, какие квартиры сейчас покупают в Минске и какие цены в реальных сделках (аналитика Realt)

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе в Минске была совершена 881 сделка купли-продажи квартир, что на 50% меньше, чем в декабре. При этом цена на жилье не изменилась. Но предпочтения покупателей...
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Это будет полноценный город на природе". «А-100» презентовала новый квартал под Минском и назвала цены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.02.2023
Mir24.TV Belarus
10.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика