ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нашли небольшой уютный дом для теплых вечеров. Он со всеми удобствами и недалеко от Минска

10.02.2023 19:55 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Эта новенькая дача находится всего в 12 километрах от кольцевой. В ней есть практически все, что нужно как для кратковременного отдыха, так и для постоянной жизни. Среди плюсов − современный ремонт, все удобства, адекватная цена. Смотрим.

Нашли небольшой уютный дом для теплых вечеров. Он со всеми удобствами и недалеко от Минска

Этот дом находится в садовом товариществе «Экран», что в 12 километрах от МКАД в Молодечненском направлении.

Дача – совсем новая, она была построена в 2021 году. В сборно-щитовом доме – два этажа, современный и продуманный ремонт. Площадь дачи – 68 «квадратов». На первом уровне разместилась кухня-гостиная, на мансардном этаже – спальня. Со второго уровня есть выход на большую террасу.

Нашли небольшой уютный дом для теплых вечеров. Он со всеми удобствами и недалеко от Минска
Нашли небольшой уютный дом для теплых вечеров. Он со всеми удобствами и недалеко от Минска
Нашли небольшой уютный дом для теплых вечеров. Он со всеми удобствами и недалеко от Минска
Нашли небольшой уютный дом для теплых вечеров. Он со всеми удобствами и недалеко от Минска

Несмотря на то, что дом находится в садовом товариществе, он пригоден для круглогодичного проживания. Автор объявления сообщает, что тут есть все удобства: своя скважина, местная канализация, электрическое отопление (полы с подогревом) и печка.

Нашли небольшой уютный дом для теплых вечеров. Он со всеми удобствами и недалеко от Минска

Также в описании упоминается небольшой участок, хорошие соседи, отличные подъездные пути − асфальт до самого товарищества. На участке также есть отдельно стоящая беседка с летней кухней.

Нашли небольшой уютный дом для теплых вечеров. Он со всеми удобствами и недалеко от Минска
Нашли небольшой уютный дом для теплых вечеров. Он со всеми удобствами и недалеко от Минска

Для любителей тихой охоты − грибной лес уже в 30 метрах от дачи. В нескольких километрах от дачи расположено и Минское море. Ближайшие станции электрички – «Крыжовка» и «Зеленое», но до обоих придется идти пешком не менее получаса.

Нашли небольшой уютный дом для теплых вечеров. Он со всеми удобствами и недалеко от Минска

Кстати, дачный поселок входит в зону сразу нескольких доставок. Сюда можно заказать продукты из «Евроопта» или доставку Яндекс-такси.

Стоимость дачи – 53,5 тысячи долларов.

Нашли небольшой уютный дом для теплых вечеров. Он со всеми удобствами и недалеко от Минска

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта новенькая дача находится всего в 12 километрах от кольцевой. В ней есть практически все, что нужно как для кратковременного отдыха, так и для постоянной жизни....
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Это будет полноценный город на природе". «А-100» презентовала новый квартал под Минском и назвала цены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.02.2023
Mir24.TV Belarus
10.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика