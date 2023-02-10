Нашли небольшой уютный дом для теплых вечеров. Он со всеми удобствами и недалеко от Минска

Источник материала: realt.by

Эта новенькая дача находится всего в 12 километрах от кольцевой. В ней есть практически все, что нужно как для кратковременного отдыха, так и для постоянной жизни. Среди плюсов − современный ремонт, все удобства, адекватная цена. Смотрим.



Этот дом находится в садовом товариществе «Экран», что в 12 километрах от МКАД в Молодечненском направлении.

Дача – совсем новая, она была построена в 2021 году. В сборно-щитовом доме – два этажа, современный и продуманный ремонт. Площадь дачи – 68 «квадратов». На первом уровне разместилась кухня-гостиная, на мансардном этаже – спальня. Со второго уровня есть выход на большую террасу.









Несмотря на то, что дом находится в садовом товариществе, он пригоден для круглогодичного проживания. Автор объявления сообщает, что тут есть все удобства: своя скважина, местная канализация, электрическое отопление (полы с подогревом) и печка.



Также в описании упоминается небольшой участок, хорошие соседи, отличные подъездные пути − асфальт до самого товарищества. На участке также есть отдельно стоящая беседка с летней кухней.





Для любителей тихой охоты − грибной лес уже в 30 метрах от дачи. В нескольких километрах от дачи расположено и Минское море. Ближайшие станции электрички – «Крыжовка» и «Зеленое», но до обоих придется идти пешком не менее получаса.



Кстати, дачный поселок входит в зону сразу нескольких доставок. Сюда можно заказать продукты из «Евроопта» или доставку Яндекс-такси. Стоимость дачи – 53,5 тысячи долларов.

