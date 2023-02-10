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Нашли небольшой уютный дом для теплых вечеров. Он со всеми удобствами и недалеко от Минска
10.02.2023 19:55 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Эта новенькая
Кстати, дачный поселок входит в зону сразу нескольких доставок. Сюда можно заказать продукты из «Евроопта» или доставку Яндекс-такси.
Стоимость
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Эта новенькая дача находится всего в 12 километрах от кольцевой. В ней есть практически все, что нужно как для кратковременного отдыха, так и для постоянной жизни....
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