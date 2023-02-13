Торговый центр «Немига, 3» открылся в Минске в сентябре 2012 года. По тем временам это был достаточно большой ТЦ: площадь больше 30 тысяч квадратных метров, четыре этажа, парковка, сотни магазинов. Сегодня «Немига, 3» занимает с нулевого по третий этаж, а на верхних этажах здания размещаются офисы.

«Покупатели уточняли адрес торгового центра»

— В самом начале, когда ТЦ только открылся, посетители постоянно путали его с торговым домом «На Немиге», — вспоминает продавец одежды. Назовем ее Ольга. — Здесь «Немига» в названии — и там. А к торговому дому же минчане привыкли: он существовал лет 20 к тому моменту, когда открылся ТЦ. Вот и приходилось часто объяснять, что это не одно и то же. Кстати, часто люди, несмотря на название, уточняли адрес торгового центра.

Ольга говорит, что сегодня большинство ее покупателей — это «постоянники», которые ходят годами.

— У меня есть блокнот, куда я записываю, что кому нужно, и, когда закупаю товар, обращаю внимание на эти вещи.