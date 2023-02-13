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«Обсуждали, что будут продавать Dolce & Gabbana и Gucci». Как живет ТЦ в "Немига, 3" центре Минска
13.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Realt продолжает серию материалов о ТЦ Минска. На этот раз заглянули на «Немигу, 3»— самый центр города . Посетители вспомнили, что когда торговый центр только открывался, обсуждали, что здесь будут продавать Dolce&Gabbana и Gucci. А еще в ТЦ часто можно было встретить покупателей со стаканчиками кофе, когда культура кофе навынос только зарождалась в Минске. Рассказываем, как живет сегодня торговый центр, который осенью отметил десятилетие.
Торговый центр «Немига, 3» открылся в Минске в сентябре 2012 года. По тем временам это был достаточно большой ТЦ: площадь больше 30 тысяч квадратных метров, четыре этажа, парковка, сотни магазинов. Сегодня «Немига, 3» занимает с нулевого по третий этаж, а на верхних этажах здания размещаются офисы.
«Покупатели уточняли адрес торгового центра»
— В самом начале, когда ТЦ только открылся, посетители постоянно путали его с торговым домом «На Немиге», — вспоминает продавец одежды. Назовем ее Ольга. — Здесь «Немига» в названии — и там. А к торговому дому же минчане привыкли: он существовал лет 20 к тому моменту, когда открылся ТЦ. Вот и приходилось часто объяснять, что это не одно и то же. Кстати, часто люди, несмотря на название, уточняли адрес торгового центра.
Ольга говорит, что сегодня большинство ее покупателей — это «постоянники», которые ходят годами.
— У меня есть блокнот, куда я записываю, что кому нужно, и, когда закупаю товар, обращаю внимание на эти вещи.
Как и для других торговых центров, для «Немиги, 3» переломным моментом стал февраль-март прошлого года: именно тогда кто-то ушел в бессрочный отпуск, решил переждать в онлайне, а кто-то и закрылся.
— Когда курс доллара взлетел, никто не знал, что будет происходить дальше. Мы писали петицию, чтобы нам заморозили цены на аренду. Кстати, еще до 2022 года некоторые переезжали в другие ТЦ, где получалось найти условия выгоднее. Точно помню, что были те, кто уезжал в «
Кстати, и на «Немиге, 3» немало «специфических» товаров. Здесь можно найти не только одежду, обувь и аксессуары, но и товары для рукоделия парикмахеров, кондитеров.
— У меня есть знакомые в других ТЦ, и я понимаю, что сейчас все приблизительно в одном положении: очередей, скажем честно, не выстраивается, люди покупают на маркетплейсах или заказывают у байеров, хотя торговые центры продолжают строить. Конечно, Dana Mall, Galleria, Green City, может,
«Когда ТЦ только открылся, обещали Dolce&Gabbana и удивлялись покупателям со стаканчиками кофе»
— Помню, когда открывался этот ТЦ, обсуждали, что здесь будет продаваться Dolce&Gabbana и Gucci. Честно говоря, не знаю, продавались ли: я в те времена была студенткой и для меня эти названия звучали как что-то невероятное. Страшно было не только зайти в такой магазин и увидеть цены, а просто произносить название таких брендов, — улыбается Ирина. Сейчас девушка пришла в LoveLace за нижним бельем.
—Это белорусы, мне приятно покупать хорошие вещи у своих, — говорит она.
Кстати, Ира вспоминает интересную деталь о ТЦ в начале 2010-х.
— Я помню, что здесь часто можно было увидеть посетителей с прозрачными кофейными стаканчиками. Тогда только зарождалась культура кофе навынос — видимо, поэтому мне так врезалось в память. Дело в том, что раньше над торговым центром был CoffeBox — одна из первых сеть кофеен в Минске.
Для Анны, еще одной покупательницы, «Немига, 3» ассоциируется с рукоделием.
— Мне кажется, здесь самая большая концентрация точек с товарами для творчества и с мелочами от рукодельниц — браслетиками, какими-то дизайнерскими сувенирами и так далее. Это и сейчас так, но особенно ощущалось года до 2015-го, когда что-то от наших мастеров можно было купить тольков «Галерее Ў», «Подземке» на проспекте и в этом торговом центре.
В магазине Klub-ok.by, в котором с 2014 года продаются товары для творчества, говорят, что магазины для хобби — это отличительная особенность этого ТЦ.
—Такого их количества, наверное, нет ни в одном другом торговом центре Беларуси. Да и сам торговый центр находится в историческом центре Минска — Немига, Верхний город, Троицкое предместье, Раковское предместье — красоты неописуемые... Раньше на территории современной площади Свободы жили ремесленники, поэтому такое количество хобби-магазинов в нашем ТЦ очень символично.
Раньше Klub-ok.by находился на цокольном этаже в небольшом павильоне в 13 «квадратов». а потом переехали на третий этаж в павильон на 80 квадратных метров.
— Наши постоянные покупатели, улыбаясь, говорят: «Пошли на повышение». В конце года у нас был самый сезон: покупатели с самого утра и до закрытия. Открывается наш магазин вместе с торговым центром в 10.00, а уходим из центра практически самыми последними уже после закрытия ТЦ.
В магазине говорят, что из-за расположения в центре города среди покупателей много приезжих.
— У туристов особым спросом пользуются товары белорусских производителей. Поэтому рядом с импортной пряжей на наших полках много пряжи отечественных производителей — из Слонима, Пинска, Гродно и Могилева. — За 10 лет, как и у всех торговых объектов, были разные времена. Было и у нас было не очень, что думали даже переехать в другой ТЦ. Пересмотрели массу предложений и решили, что «Немига, 3» нам подходит лучше всех.
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Realt продолжает серию материалов о ТЦ Минска. На этот раз заглянули на «Немигу, 3» — самый центр города . Посетители вспомнили, что когда торговый центр только...
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