Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди

Как говорит наш собеседник, тем, кто вступал в стройку в январе, обещали завершить строительство в ноябре 2022 года, правда, быстро стало понятно, что к этой дате вряд ли успеют. Невысокие темпы строительства застройщик при устном общении объяснял разными причинами:

− В первой половине прошлого года не было поступления денег от многодетных семей. Действительно, был момент, что все ждали подписания Указа на господдержку. Потом вопрос решился, деньги от многодетных массово пошли на счет, однако работы все равно остановились. Во второй половине года нам стали говорить, что не хватает рук. Мол, вот-вот завершат другие дома (на Шаранговича и Серова) и вплотную приступят к нашему. По факту воз и ныне там: часть секций МДК строит своими силами, часть − с привлечением Стройтреста 1. Также часто пеняли на обычных дольщиков – якобы есть большая задолженность по заключенным договорам. Но последний платеж у основной массы дольщиков приходится на наступающий март – после этого обязательства останутся только у застройщика.