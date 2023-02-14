|
Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди
14.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе станции метро «Ковальская Слобода» в Минске давно идет большая стройка − тут возводят каркасный дом на 376 квартир. Многоэтажка стала известной год назад, когда за недорогими квартирами в ней
Напомним, что многоквартирный жилой дом на 5 подъездов и 376 квартир на улице Жуковского строит «Минский домостроительный комбинат».
Последний раз мы
Один из дольщиков М. на условиях анонимности рассказал нашей редакции, что почти полная остановка работ на доме вызывает серьезное беспокойство:
− Реально работы замедлились примерно в августе-сентябре прошлого года. С той поры строительная готовность дома увеличивается буквально на десятые доли процента в месяц.
Как говорит наш собеседник, тем, кто вступал в стройку в январе, обещали завершить строительство в ноябре 2022 года, правда, быстро стало понятно, что к этой дате вряд ли успеют. Невысокие темпы строительства застройщик при устном общении объяснял разными причинами:
− В первой половине прошлого года не было поступления денег от многодетных семей. Действительно, был момент, что все ждали подписания Указа на господдержку. Потом вопрос решился, деньги от многодетных массово пошли на счет, однако работы все равно остановились. Во второй половине года нам стали говорить, что не хватает рук. Мол, вот-вот завершат другие дома (на Шаранговича и Серова) и вплотную приступят к нашему. По факту воз и ныне там: часть секций МДК строит своими силами, часть − с привлечением Стройтреста 1. Также часто пеняли на обычных дольщиков – якобы есть большая задолженность по заключенным договорам. Но последний платеж у основной массы дольщиков приходится на наступающий март – после этого обязательства останутся только у застройщика.
М. рассказал, что в начале января несколько дольщиков попали на прием к Председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Об этом кратко
Сколько тут стоят квартиры?
Жилье в доме в разное время распределяли среди многодетных семей, очередников, а также всех желающих. К примеру, около 200 квартир год назад расхватали очередники без направлений. Им метр обошелся в 1983 рубля плюс обязательный паркинг. Прием заявлений тогда проходил напряженно и
В отделе строительства «Минского домостроительного комбината» Realt рассказали, что свободных квартир в продаже на сегодняшний день не осталось ни для очередников, ни для всех желающих. Все, что предлагалось – реализовано.
− А что по срокам, успеют достроить?
− Руководство сказало, что сдаем в мае. Эти планы пока что не менялись. Надеемся, что успеют.
Обсуждайте эту статью в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди
В районе станции метро «Ковальская Слобода» в Минске давно идет большая стройка − тут возводят каркасный дом на 376 квартир. Многоэтажка стала известной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)