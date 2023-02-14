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Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди

14.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе станции метро «Ковальская Слобода» в Минске давно идет большая стройка − тут возводят каркасный дом на 376 квартир. Многоэтажка стала известной год  назад, когда за недорогими квартирами в ней выстроились огромные очереди. По плану каркасный дом с паркингом должны сдать в мае этого года, однако у дольщиков есть опасения, что этого может не произойти. Мы съездили на стройплощадку и посмотрели, как идет строительство.

Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди

Напомним, что многоквартирный жилой дом на 5 подъездов и 376 квартир на улице Жуковского строит «Минский домостроительный комбинат». Начали возводить «каркасник» по индивидуальному проекту еще в 2019-м году. Кстати, первоначально сроком сдачи на паспорте объекта значился январь 2022 года (см. фото). В феврале 2023 года дом и паркинг фактически возведены, однако до полной готовности многоэтажке еще далеко.

Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди
Этот паспорт объекта мы сфотографировали осенью 2020 года.

Последний раз мы посещали стройку в октябре прошлого года. Смотрим, что же тут изменилось. Отмечаем, что в одной из секций начали утеплять фасад. Видим, что вставленных окон стало чуть больше. Собственно, по заметным глазу изменениям, кажется, все.

Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди
Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди
Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди
Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди

Один из дольщиков М. на условиях анонимности рассказал нашей редакции, что почти полная остановка работ на доме вызывает серьезное беспокойство:

− Реально работы замедлились примерно в августе-сентябре прошлого года. С той поры строительная готовность дома увеличивается буквально на десятые доли процента в месяц.

Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди

Как говорит наш собеседник, тем, кто вступал в стройку в январе, обещали завершить строительство в ноябре 2022 года, правда, быстро стало понятно, что к этой дате вряд ли успеют. Невысокие темпы строительства застройщик при устном общении объяснял разными причинами:

− В первой половине прошлого года не было поступления денег от многодетных семей. Действительно, был момент, что все ждали подписания Указа на господдержку. Потом вопрос решился, деньги от многодетных массово пошли на счет, однако работы все равно остановились. Во второй половине года нам стали говорить, что не хватает рук. Мол, вот-вот завершат другие дома (на Шаранговича и Серова) и вплотную приступят к нашему. По факту воз и ныне там: часть секций МДК строит своими силами, часть − с привлечением Стройтреста 1. Также часто пеняли на обычных дольщиков – якобы есть большая задолженность по заключенным договорам. Но последний платеж у основной массы дольщиков приходится на наступающий март – после этого обязательства останутся только у застройщика.

Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди
Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди

М. рассказал, что в начале января несколько дольщиков попали на прием к Председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Об этом кратко писала БЕЛТА. На встрече будущие новоселы рассказали, что дом строится, в том числе, и для многодетных, однако активного движения на стройке нет. Вопрос взяли на контроль.

Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди

Сколько тут стоят квартиры?

Жилье в доме в разное время распределяли среди многодетных семей, очередников, а также всех желающих. К примеру, около 200 квартир год назад расхватали очередники без направлений. Им метр обошелся в 1983 рубля плюс обязательный паркинг. Прием заявлений тогда проходил напряженно и длился целых 4 дня. Позже всем желающим предлагали квартиры по стоимости 3700 рублей за «квадрат» плюс паркинг за 27 тысяч рублей. Осенью прошлого года цены снизили: «квадрат» продавали сначала по 3200 рублей, а затем и по 2950.

Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди

В отделе строительства «Минского домостроительного комбината» Realt рассказали, что свободных квартир в продаже на сегодняшний день не осталось ни для очередников, ни для всех желающих. Все, что предлагалось – реализовано.

− А что по срокам, успеют достроить?

− Руководство сказало, что сдаем в мае. Эти планы пока что не менялись. Надеемся, что успеют.

Дольщики боятся, что дом не закончат в срок. Как строится многоэтажка, за квартирами в которую выстраивались очереди

 
Теги: Минск
 
 
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В районе станции метро «Ковальская Слобода» в Минске давно идет большая стройка − тут возводят каркасный дом на 376 квартир. Многоэтажка стала известной...
 
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