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«Нам говорят – вы сами виноваты». Пообщались с дольщиками многострадального «Грушевского Посада»
15.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
История со стройкой жилого комплекса «Грушевский Посад» тянется уже около 7 лет. Первые дольщики, пожелавшие жить на проспекте Дзержинского, появились еще в далеком 2016-м году. За прошедшее время тут было все: и отчаяние, и гнев, и ожидание, и надежда. В 2021 году комплекс забрали у частника и передали госзастройщику, однако первые подъезды дома №3 все еще не сданы, а дом №4 только начал проклевываться из-под земли. По-прежнему неизвестны и размеры доплат. Realt посмотрел на стройку и поговорил с одним из держателей облигаций.
«Метр мне обошелся в 1350 долларов»
Кратко напомним предысторию вопроса. Первоначально жилой комплекс «Грушевский посад», расположенный рядом с метро «Грушевка», строил «Жилстройкомплект». В состав комплекса должны были войти четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Первые два дома были сданы еще в 2014-15-м годах, а вот новая стройка шла со скрипом и полностью остановилась в 2020-м. Дом №3 был возведен лишь частично (готовность первых подъездов составляла – 93%), дом №4 – даже не начат. Сам же застройщик Илья Волох, против которого уже
Так как почти все квартиры в новостройках были реализованы, общее количество обманутых дольщиков составило около 450 семей. Держатели жилищных облигаций «Жилстройкомплект» не раз обращались к городским властям,
Работы же на многострадальной стройке
Наш читатель Д. ввязался в стройку в 2019-м году. Тогда же он оплатил застройщику полную стоимость однокомнатной квартиры в 4-м доме.
− Метр мне обошелся в 1350 долларов, а не как сейчас некоторые говорят, что в 500-800. Мол, сами виноваты, повелись на низкую цену и поэтому расхлебываете. Нет, это не так – есть документы, подтверждающие обратное, стоимость была рыночной. Наши представители предоставляли множество копий документов. Можно услышать обвинения, что мы доверили свои деньги Волоху. Но мы били тревогу уже давно, обращались в разные инстанции, а нас уверяли, что все хорошо, что стройка идет. При этом внятного ответа, какие конкретно проверочные мероприятия проводились, мы так и не услышали.
В настоящий момент Д., как и других держателей облигаций, волнует неизвестность. Несмотря на то, что в администрации Московского района регулярно проводят собрания с представителями следствия, УКСа, проектировщика и подрядчика, конкретики у людей, оплативших и ждущих свои квартиры, по-прежнему не слишком много.
− Информацию приходится вытягивать по ниточке. Большая часть обсуждений, которые мне запомнились, сводится к тому, что нам рассказывают, что все будет готово к определенной дате − говорят про прохождение экспертизы, про уточнение сумм. Но потом приходит нужная дата, и то, что обещали, оказывается невыполненным. В итоге, все начинается по новой.
Информацию о проделанной работе дольщики могут получать в одном из мессенджеров, где был создал канал «ЖК Грушевский Посад. Официально». В нем несколько раз в месяц застройщик информирует держателей облигаций о положении дел на стройплощадке. К примеру, в одном из последних сообщений за 24 января говорится про то, что на строительстве комплекса работает 196 человек: 180 человек − на жилом доме № 3 и 16 человек − на жилом доме № 4 (монолитные работы). При этом дольщики, которые почти ежедневно мониторят ситуацию на стройке, говорят, что одновременно такого количества рабочих они не видели никогда.
Конечно, будущих новоселов, некоторые из которых ждут своих квартир уже 7 лет (!), радует, что работы возобновились, но неопределенность с размером оплаты все равно пугает. Ведь получается, что тех, кто не сможет доплатить, просто лишат этих метров.
− На наших собраниях нам говорят, что на достройку всего комплекса вместе с дополнительным домом необходимо около 77 миллионов рублей. 30 миллионов рублей уже выделено и почти освоено. При этом ни одна из секций все еще не сдана. К слову, построенное «Жилстройкомплектом» было оценено в 25 миллионов рублей при общей смете в 42 миллиона рублей (это сумма с учетом стоимости земельного участка, проектировочных работ с нуля, сноса и отселения жилого дома, налогов, а также платежей в бюджет и паркинга, от которых сейчас освобожден УКС). Это получается, коммерческая организация строила в разы дешевле что ли? В январе месяце министр архитектуры и строительства
Что касается сумм доплат, которые придется вносить держателям облигаций, то их размер все еще официально не озвучен. На сайте УКС «Запад» висит следующее сообщение:
«Уважаемые держатели жилищных облигаций! 3 февраля 2023 года УКС «Запад» получит заключение РУП «Главстройэкпертиза» проектной документации по стадии «А». После получения заключения экспертизы будет заключен договор с РУП «Минскстройценоконтроль» и передан на проверку расчет стоимости 1 кв.м. жилых домов ЖК «Грушевский Посад». После проверки методики расчета стоимости РУП «Минскстройценоконтроль» и Комитетом государственного контроля владельцы жилищных облигаций будут приглашены для заключения договоров создания объектов долевого строительства».
В УКС «Запад», куда мы обратились за комментарием, ответили, что никаких оперативных новостей, кроме тех, что есть на сайте (см. фото), нет. Что касается сроков сдачи, то про них неделю назад
− Работа по достройке комплекса идет по графику. Две первые секции дома № 3 намечается ввести в эксплуатацию уже весной. До конца 2023-го планируем сдать дом целиком. Начата работа над четвертой высоткой комплекса, уже сделано свайное поле, заливается фундаментная плита. Четвертый дом намерены построить и ввести в эксплуатацию в 2024-м.
«Люди и так брали коммерческие кредиты, и сейчас все еще их платят. Денег взять неоткуда»
− Нам ничего конкретного не говорят. Получается, выставят по факту: нравится – не нравится, не имеет значения. Суммы мы до сих пор не знаем. Но если просто грубо разделить 77 миллионов рублей на общий метраж комплекса (37 тысяч «квадратов»), то получится около 800 долларов за «квадрат». Такие суммы, конечно, никто отдать не может. Да, их и неоткуда взять, если люди и так брали коммерческие кредиты на внесение платы первому застройщику и сейчас все еще их платят, снимают жилье и многие продали квартиры двух-трех поколений родственников и сейчас ютятся вместе с маленькими детьми, родителями и бабушками-дедушками. Но, в принципе, люди примерно понимают, что если указанные 800 долларов платить придется, то они лишатся уже единожды оплаченного жилья и к этому морально не готовы.
На днях дольщики
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История со стройкой жилого комплекса «Грушевский Посад» тянется уже около 7 лет. Первые дольщики, пожелавшие жить на проспекте Дзержинского, появились еще в...
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