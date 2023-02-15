«Нам говорят – вы сами виноваты». Пообщались с дольщиками многострадального «Грушевского Посада»

Работы же на многострадальной стройке возобновились только в мае 2022 года. Спустя полгода комплекс прирос этажами и отделкой.

Наш читатель Д. ввязался в стройку в 2019-м году. Тогда же он оплатил застройщику полную стоимость однокомнатной квартиры в 4-м доме.

− Метр мне обошелся в 1350 долларов, а не как сейчас некоторые говорят, что в 500-800. Мол, сами виноваты, повелись на низкую цену и поэтому расхлебываете. Нет, это не так – есть документы, подтверждающие обратное, стоимость была рыночной. Наши представители предоставляли множество копий документов. Можно услышать обвинения, что мы доверили свои деньги Волоху. Но мы били тревогу уже давно, обращались в разные инстанции, а нас уверяли, что все хорошо, что стройка идет. При этом внятного ответа, какие конкретно проверочные мероприятия проводились, мы так и не услышали.