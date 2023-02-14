Щедрое предложение − однушку в центре Минска продают за 26 тысяч долларов. Посмотрели, что это за квартира

Среди обременений − арест суда, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, ипотека (она будет погашена за счет продажи). Также нужно отметить, что в квартире зарегистрирована собственник.

Начальная стоимость объекта – 73 тысячи рублей (или примерно 26,4 тысяч долларов).

Электронные торги назначены на 28 февраля. Внести задаток и подать заявление на участие можно до 27 февраля включительно.