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Щедрое предложение − однушку в центре Минска продают за 26 тысяч долларов. Посмотрели, что это за квартира
14.02.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появился интересный
Среди обременений − арест суда, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, ипотека (она будет погашена за счет продажи). Также нужно отметить, что в квартире зарегистрирована собственник.
Начальная стоимость объекта – 73 тысячи рублей (или примерно 26,4 тысяч долларов).
Электронные торги назначены на 28 февраля. Внести задаток и подать заявление на участие можно до 27 февраля включительно.
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Щедрое предложение − однушку в центре Минска продают за 26 тысяч долларов. Посмотрели, что это за квартира
На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появился интересный лот – на продажу за долги собственника выставили однокомнатную квартиру рядом с...
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