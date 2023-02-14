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Щедрое предложение − однушку в центре Минска продают за 26 тысяч долларов. Посмотрели, что это за квартира

14.02.2023 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появился интересный лот – на продажу за долги собственника выставили однокомнатную квартиру рядом с проспектом Победителей. Выглядит жилье неплохо, да и стоит совсем немного. Узнали подробности.

Щедрое предложение − однушку в центре Минска продают за 26 тысяч долларов. Посмотрели, что это за квартира

Итак, однушка располагается в четырехэтажном доме по улице Тарханова, 9А. Это – старый «тихий центр» в районе улиц Грибоедова и Гвардейской.

Площадь квартиры в хрущевке – 30 квадратных метров. Она находится на втором этаже в здании 1960 года постройки. Судя по фотографиям, жилье отремонтировано и полностью готово к проживанию. Квартира продается за долги собственника

Щедрое предложение − однушку в центре Минска продают за 26 тысяч долларов. Посмотрели, что это за квартира
Щедрое предложение − однушку в центре Минска продают за 26 тысяч долларов. Посмотрели, что это за квартира
Щедрое предложение − однушку в центре Минска продают за 26 тысяч долларов. Посмотрели, что это за квартира
Щедрое предложение − однушку в центре Минска продают за 26 тысяч долларов. Посмотрели, что это за квартира

Среди обременений − арест суда, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, ипотека (она будет погашена за счет продажи). Также нужно отметить, что в квартире зарегистрирована собственник.

Начальная стоимость объекта – 73 тысячи рублей (или примерно 26,4 тысяч долларов).

Электронные торги назначены на 28 февраля. Внести задаток и подать заявление на участие можно до 27 февраля включительно.

Щедрое предложение − однушку в центре Минска продают за 26 тысяч долларов. Посмотрели, что это за квартира

 
 
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На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появился интересный лот – на продажу за долги собственника выставили однокомнатную квартиру рядом с...
 
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