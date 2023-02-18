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Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?
18.02.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Несколько лет назад в районе Золотой Горки, что возле площади Победы, тихо вырос двенадцатиэтажный дом. Новостройка появилась в обжитом квартале среди хрущевок и сталинок. Многоэтажка в Горном переулке позиционировалась, как «дом премиум-класса в сердце столицы». Мы решили посмотреть, сколько там сейчас стоят квартиры.
На каждом этаже располагается по 6-7 квартир. Площади жилья варьируются от 49 до 126 квадратных метров. Некоторые квартиры тут, кстати, имеют нестандартные планировки. К примеру, в трешке в одном из санузлов есть полноценное окно. Что касается цены, то первоначально «квадрат» на первом этаже стоил 1600 долларов, а на восьмом – 1800 долларов.
Сейчас на нашей площадке выставлено сразу 30 квартир в этом доме.
Самое экономичное предложение –
Самый дорогой вариант –
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Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?
Несколько лет назад в районе Золотой Горки, что возле площади Победы, тихо вырос двенадцатиэтажный дом. Новостройка появилась в обжитом квартале среди хрущевок и...
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