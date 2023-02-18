ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?

18.02.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Несколько лет назад в районе Золотой Горки, что возле площади Победы, тихо вырос двенадцатиэтажный дом. Новостройка появилась в обжитом квартале среди хрущевок и сталинок. Многоэтажка в Горном переулке позиционировалась, как «дом премиум-класса в сердце столицы». Мы решили посмотреть, сколько там сейчас стоят квартиры.

Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?

К слову, еще лет 10 назад на месте новостройки располагалось двухэтажное общежитие хлебозавода и старый частный дом. Участок взялась осваивать компания «Макроинжиниринг» совместно с «Атлант-М Строй». Она снесла старые постройки и уже в 2019-м году сдала в эксплуатацию дом с подземным паркингом.

Всего в доме 79 квартир и 80 мест в двухуровневом подземном паркинге. Собственная территория у новостройки – небольшая. Тут есть озеленение и маленькая детская площадка. Снаружи дом также выглядит неброско – разве что окна-иллюминаторы привлекают внимание.

Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?
Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?
Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?
Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?

Внутри многоэтажка оказывается интереснее, чем снаружи. Холл с фресками, над которыми работала итальянско-белорусская команда дизайнеров, керамическая плитка под мрамор, любопытная подсветка потолка и декоративные панели с номерами квартир.

Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?
Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?

На каждом этаже располагается по 6-7 квартир. Площади жилья варьируются от 49 до 126 квадратных метров. Некоторые квартиры тут, кстати, имеют нестандартные планировки. К примеру, в трешке в одном из санузлов есть полноценное окно. Что касается цены, то первоначально «квадрат» на первом этаже стоил 1600 долларов, а на восьмом – 1800 долларов.

Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?
Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?

Сейчас на нашей площадке выставлено сразу 30 квартир в этом доме.

Самое экономичное предложение – однокомнатная квартира площадью 49 квадратных метров. Жилье на 9-м этаже имеет только строительную отделку. Оно продается за 108 тысяч долларов (2200 за метр).

Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?
Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?

Самый дорогой вариант – четырехкомнатная квартира площадью 126 квадратных метров, расположенная на последнем 12-м этаже. Жилье предлагается без отделки. За него просят 316 тысяч долларов (2500 за метр).

Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?
Показываем элитный дом в центре Минска, про который мало кто знает. На старте продаж метр тут был от 1600, а сейчас?

Обсуждайте эту статью в нашем телеграм-канале!

Читайте также:

Эти дома в Минске называют доллар и цент. Откуда такие названия и что там продается?

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько лет назад в районе Золотой Горки, что возле площади Победы, тихо вырос двенадцатиэтажный дом. Новостройка появилась в обжитом квартале среди хрущевок и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Госзастройщик предлагает всем желающим квартиры с отделкой в Сухарево. Узнали, почем метр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.02.2023
Mir24.TV Belarus
18.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика