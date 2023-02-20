Поговорили с минчанами, которые живут на разных этажах. Они рассказали про главные плюсы и минусы

«На окна может прилететь грязь от соседей»

Екатерина, 33 года, 1-й этаж:

− Я живу в девятиэтажном панельном доме на 1-м этаже. Плюсы жизни внизу такие − отсутствие платы за лифт; мобильность и удобство (притащить домой велик — без проблем); здесь ты ближе к природе; ты не можешь никого затопить и можешь больше позволить себе в плане шума; если забыл ключи − можно влезть в окно.

К сожалению, минусы первого этажа я тоже прочувствовала. К примеру, тут все-таки маловато солнца; на наши окна может прилететь грязь от соседей, которые выкидывают вниз окурки и кормят птиц всякой дрянью; чужие люди могут заглянуть к тебе в окно (особо не походишь в трусах). Еще из неприятностей − как-то в подвале прорвало трубу, и в нашей квартире вздулся деревянный пол, его пришлось менять. Также есть вопросы со звукоизоляцией — так, у нас слышно, как по трубе течет канализация со всех этажей. Ну и немного напрягает то, что первый этаж — проходной. Тут бывают жильцы всего подъезда, то есть постоянно кто-то проходит мимо твоего тамбура.

«Самое приятное, что над тобой никто не скачет»

Алеся, 43 года, 5-й этаж:

- За свою жизнь я жила на 1-м, 5-м, и 8-м этажах. И пришла к выводу, что для меня лучше всего жить на последнем этаже. Главная причина – отсутствие соседей сверху. В детстве я жила на первом этаже. Это был весело. Не нужно было пользоваться лифтом – до верхних кнопок и не каждый ребенок доставал. Со школы можно было первой попасть домой. Также быстро можно было выбежать из дома на прогулку. Этаж был не низкий, но пару раз папа спускал меня на детскую площадку прямо с балкона, чтобы быстрее.

Затем мы переехали в другой район на 8-й этаж. Обозревать мир свысока было непривычно. К примеру, подходить к краю балкона без страха я так и не научилась. А вот рассматривать крыши соседних домов было интересно. Лифт не напрягал, да и перебоев с электричеством, чтобы часто приходилось ходить пешком, не припомню. Главное, что напрягало – семья сверху. Они то прыгали, то бегали, то чинили мебель.

В итоге, мы снова переехали и теперь уже на последний этаж пятиэтажного дома. Для меня это – лучший вариант! Да, до квартиры надо дойти пешком по лестнице, но мы уже привыкли. У нас на пятом этаже – тишина и красота. Тамбур с соседями мы даже не закрываем. Сюда не доходят ни рекламные агенты, ни посторонние – всем просто тупо лень подниматься. Доставщики оставляли товары у меня под дверью, и за целый день никому до них не было дела. А самое приятное – над тобой никого нет. Никто не скачет, не стучит, не будит тебя утром. При этом 5-й этаж – это не слишком высоко, чтобы совсем оторваться от земли, но и не слишком низко. Так, весной я с удовольствием слушаю птичек, которые живут на деревьях по соседству.