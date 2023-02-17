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На известного бизнесмена завели несколько уголовных дел. Он владеет ТЦ, магазинами и складами

17.02.2023 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Собственника нескольких ТЦ и магазинов в Полоцке и Новополоцке обвиняют в неуплате налогов, легализации преступных доходов и сокрытии выручки, пишет Комитет Госконтроля. Исходя из сюжета телеканала ОНТ, речь идет про известного бизнесмена Владимира Захарова, владельца большинства ТЦ в городе.

На известного бизнесмена завели несколько уголовных дел. Он владеет ТЦ, магазинами и складами
Фото: arendastrelets.by

— Для незаконной минимизации налогов бизнесмен организовал на территории Новополоцка и Полоцка регистрацию подконтрольных субъектов хозяйствования (трех индивидуальных предпринимателей и 4 юридических лиц), применяющих специальный режим налогообложения, а впоследствии искусственно распределял между ними получаемую выручку от сдачи имущества в аренду. В результате предприниматель не доплатил более 420 тысяч рублей налогов, — сообщают в КГК.

Кроме этого, Владимира Захарова обвиняют в том, что он вывел с расчетного счета предприятия и обналичил через личный карт-счет 3,4 млн. рублей и не заплатил с них 320 тысяч подоходного налога.

— Также была предпринята попытка легализовать часть доходов, добытых преступным путем. 

В КГК говорят, что в уголовных делах фигурирует еще несколько человек.

— Возбуждены 3 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов, уклонения от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов, и легализации средств, полученных преступным путем, — уточняет КГК. 

На имущество подозреваемых наложили арест. Речь идет о 68 объектах недвижимости площадью более 107 тысяч «квадратов» и общей стоимостью не менее 92 млн. евро. В том числе 24 ТЦ, коттеджи, квартиры, автомобили.

Кто такой Владимир Захаров?

Владимир Захаров — один из самых известных бизнесменов Полоцка и Новополоцка, входит в топ-200 самых влиятельных предпринимателей Беларуси. В разное время ему принадлежали торговые центры «Стрелецкий капитал», рынок «Стрелецкий», магазины, ликероводочный завод «Винреал», местный телеканал «Квант» и газета «Информ-плюс». Большинство его объектов сосредоточены в Полоцке и Новополоцке, но есть и в других городах.

В конце 2022 года Захаров выставил на продажу больше 30 объектов, среди которых ТЦ, магазины, склады и турбаза. 11 января компанию «Торговый дом „Стрелец“» закрыли. Сейчас Владимир Захаров находится не в Беларуси.

 
 
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Собственника нескольких ТЦ и магазинов в Полоцке и Новополоцке обвиняют в неуплате налогов, легализации преступных доходов и сокрытии выручки, пишет Комитет...
 
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