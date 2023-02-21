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Изменения значительные. Посмотрели, как движется стройка на месте колонии в районе Ангарской
21.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Больше года назад в районе улиц Ангарской и Магнитной в Минске
Изменения, надо сказать, значительные. Если еще полгода назад на площадке только
Квартиры в первых двух домах
Стоимость «квадрата» нормативной площади для очередников составляла 1711-1922 рубля, свыше нормы − 2600 рублей.
Рядом с почти готовыми высотками, которые планируется сдать уже в этом году, можно разглядеть начальную стадию строительства еще двух столбиков − домов № 5 и № 7 (по гепплану). Это также будут 19-этажные высотки по 132 квартиры.
Дома должны сдать к январю 2024 года. Рядом с ними будет возведен 5-уровневый паркинг открытого типа на 292 места.
В этих двух домах квартиры также
Всего в новом квартале будет 5 односекционных столбиков и 3 многоподъездных дома. Помимо жилых многоэтажек, в комплексе появится новая улица, небольшое административно-торговое здание с магазином, кафе и аптекой, а также две многоуровневых открытых автостоянки на 292 места каждая. Планируется, что стройка завершится в 2025 году. Всего тут смогут проживать 1200 семей.
Отметим, что новый жилой квартал будет иметь неплохое соседство: в пешей доступности — станция метро «Могилевская» и ТЦ «Момо». Что же касается прошлого этого места, то в Минске есть успешные примеры (мини-полис «Каскад»), когда на месте тюрьмы появляется жилье, которое потом пользуется спросом.
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Больше года назад в районе улиц Ангарской и Магнитной в Минске стартовала масштабная стройка. Старожилы еще помнят, что когда-то в этих местах размещалась...
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