Изменения значительные. Посмотрели, как движется стройка на месте колонии в районе Ангарской

Дома должны сдать к январю 2024 года. Рядом с ними будет возведен 5-уровневый паркинг открытого типа на 292 места.

В этих двух домах квартиры также предлагались очередникам, в основном – многодетным семьям. Для них стоимость «квадрата» в пределах нормативной площади составляла от 1998 до 2009 рублей, выше нормы − 2600 рублей. Дополнительно нужно было обязательно оплачивать машино-место − 29 тысяч рублей.