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Изменения значительные. Посмотрели, как движется стройка на месте колонии в районе Ангарской

21.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Больше года назад в районе улиц Ангарской и Магнитной в Минске стартовала масштабная стройка. Старожилы еще помнят, что когда-то в этих местах размещалась исправительно-трудовая колония № 7 (в конце 80-х в ней еще случился бунт). Позже спецучреждение расформировали, постройки использовали по другому назначению, а затем и снесли. Теперь УКС Заводского района строит тут жилье. Мы побывали на стройплощадке и посмотрели, что тут изменилось с нашего прошого визита.

Изменения значительные. Посмотрели, как движется стройка на месте колонии в районе Ангарской

Изменения, надо сказать, значительные. Если еще полгода назад на площадке только шли подготовительные работы, то сейчас на улице Магнитной уже возвышаются два дома. Самый большой − 4-х подъездный жилой дом на 237 квартир и 16 этажей серии М 464-М (№ 4 по генплану). Эта панельная многоэтажка уже полностью возведена и частично остеклена. Квартиры в доме будут сдаваться с полной планировкой, но без отделки. Кстати, дом оборудуют электроплитами.

Изменения значительные. Посмотрели, как движется стройка на месте колонии в районе Ангарской
Изменения значительные. Посмотрели, как движется стройка на месте колонии в районе Ангарской

Также неподалеку уже возведен одноподъездный жилой дом на 132 квартиры и 19 этажей серии М 111-90 (№ 6 по генплану). Здесь также можно заметить частичное остекление.

Изменения значительные. Посмотрели, как движется стройка на месте колонии в районе Ангарской
Изменения значительные. Посмотрели, как движется стройка на месте колонии в районе Ангарской

Квартиры в первых двух домах распределили еще прошлым летом среди нуждающихся в улучшении жилищных условий работников таких предприятий, как «Минсктранс», «Минский автомобильный завод», «Минский тракторный завод», «Минский механический завод имени С. И. Вавилова». Также жилье здесь предлагали очередникам из числа сотрудников Министерства внутренних дел и Управлениия делами Президента.

Изменения значительные. Посмотрели, как движется стройка на месте колонии в районе Ангарской

Стоимость «квадрата» нормативной площади для очередников составляла 1711-1922 рубля, свыше нормы − 2600 рублей.

Рядом с почти готовыми высотками, которые планируется сдать уже в этом году, можно разглядеть начальную стадию строительства еще двух столбиков − домов № 5 и № 7 (по гепплану). Это также будут 19-этажные высотки по 132 квартиры.

Изменения значительные. Посмотрели, как движется стройка на месте колонии в районе Ангарской

Дома должны сдать к январю 2024 года. Рядом с ними будет возведен 5-уровневый паркинг открытого типа на 292 места. 

В этих двух домах квартиры также предлагались очередникам, в основном – многодетным семьям. Для них стоимость «квадрата» в пределах нормативной площади составляла от 1998 до 2009 рублей, выше нормы − 2600 рублей. Дополнительно нужно было обязательно оплачивать машино-место − 29 тысяч рублей.

Изменения значительные. Посмотрели, как движется стройка на месте колонии в районе Ангарской

Всего в новом квартале будет 5 односекционных столбиков и 3 многоподъездных дома. Помимо жилых многоэтажек, в комплексе появится новая улица, небольшое административно-торговое здание с магазином, кафе и аптекой, а также две многоуровневых открытых автостоянки на 292 места каждая. Планируется, что стройка завершится в 2025 году. Всего тут смогут проживать 1200 семей.

Изменения значительные. Посмотрели, как движется стройка на месте колонии в районе Ангарской

Отметим, что новый жилой квартал будет иметь неплохое соседство: в пешей доступности — станция метро «Могилевская» и ТЦ «Момо». Что же касается прошлого этого места, то в Минске есть успешные примеры (мини-полис «Каскад»), когда на месте тюрьмы появляется жилье, которое потом пользуется спросом.

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Теги: Минск
 
 
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Больше года назад в районе улиц Ангарской и Магнитной в Минске стартовала масштабная стройка. Старожилы еще помнят, что когда-то в этих местах размещалась...
 
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