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Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную

22.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Дизайн для этой квартиры в Новой Боровой разработала команда студии ZROBIM architects. В задачи дизайнеров и архитекторов входило не только создать интерьер для семьи с одним ребенком, но и увеличить жилую площадь, переоборудовав пространство в двухуровневые апартаменты. Смотрим, что у них получилось.

Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную

Речь идет о весьма необычном жилом пространстве — мансардной квартире на последнем этаже нового дома в Новой Боровой. В исходном состоянии она была со свободной планировкой на 79 м2, скошенным потолком высотой 7 метров и мансардным окном в нем.

Высота помещения позволила разделить его на два уровня, создав тем самым лофтовый антресольный этаж. Таким образом появились дополнительные квадратные метры, на которых разместили мастер-спальню.

Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную
Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную

Уровни между собой соединяет спиральная лестница, которая занимает немного места, при этом она довольно удобна в эксплуатации.

Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную

На первом этаже находятся общее пространство кухни-гостиной с зоной столовой, детская комната с выходом на лоджию и санузел.

Прихожей как таковой нет — сразу попадаешь в open space, общее пространство гостиной-кухни. Входная зона продумана: имеются банкетка, крючки для верхней одежды, полка-ниша, где можно оставить ключи или сумочку. Для хранения одежды, которая не используется ежедневно, предусмотрен вместительный шкаф.

У входа на стене видим круглое зеркало диаметром около двух метров. У него две функции: в него можно посмотреться перед выходом, и оно визуально расширяет пространство.

В квартире большая площадь остекления — окна в пол в гостиной, ленточное остекление над рабочей зоной кухни.

Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную
Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную

Гостиная небольшая, но уютная. Практически вся мебель для нее спроектирована дизайнерами студии. Диван в ТВ-зоне раскладывается, обеспечивая дополнительные спальные места для гостей. Еще одна фишка – подвесной шкаф со скругленным низом.

Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную
Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную

В кухне обращает на себя внимание кухонный остров. Он отлит из бетона и конструктивно соединен с бетонным перекрытием дома. Он сделан в один уровень с поверхностью кухни, поэтому на нем можно полноценно готовить и одновременно общаться с теми, кто находится в гостиной. Остров можно использовать как полубарную стойку для завтраков.

Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную
Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную

А для обедов и ужинов предназначен небольшой обеденный стол. Таким образом проектировщики на небольшой по площади квартиры применили решения как для полноценного загородного дома.

Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную
Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную

Интерьер создавался для жизни семьи - уютный, современный. Все элементы взаимосвязаны, «перетекают» друг в друга. Например, шкаф в гостиной повторяет плитку, плитка «переходит» в круглое зеркало, а зеркало, в свою очередь, перекликается со скруглениями лестницы. Обращает на себя чистовая отделка стен — выглядит как покрашенная штукатурка.

В детской все сделано с учетом возраста ее хозяйки - кровать в виде уютного домика, в шкафу – маленькие вешалки для одежды, на выходе из комнаты – небольшое зеркало, размещенное как раз на уровне детского лица.

Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную
Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную

При этом все это пространство продумано в том числе и на вырост. Из деталей отметим высокий потолок и соединяющие светильники металлическая труба, которая проходит по периметру стен и переходит в карниз для штор.

Из детской можно попасть на балкон, где организовано место отдыха с креслами и столиком.

Санузел прячется за скрытой дверью-невидимкой. Отделана она так же, как и стены. Внутри высоченные потолки. Здесь отметим бетонный умывальник с уклоном в одну сторону, сантехнические приборы черного цвета.

Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную
Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную

Для стен использовался интересный дизайнерский ход - облицовка из разноформатной плитки. Благодаря этому пространство становится архитектурным и гораздо более интересным, несмотря на то, что плитка использована стандартная.

Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную

После осмотра первого этажа поднимаемся в мастер-спальню. Перегородки антресоли стеклянные — этого достаточно, чтобы убрать звуки снизу.

Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную
Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную

Общая площадь комнаты 16,5 м2. Здесь установлена двуспальная кровать и оборудованы два рабочих места у окна.

Главная фишка этого пространства - мансардное окно над кроватью. Днем оно дает в полтора раза больше света, чем обычные вертикальные окна. Дополнительно предусмотрели и специальную шторку – если, например, захочется поспать днем.

Подробный обзор интерьера можно посмотреть на видео:

 
Теги: Минск
 
 
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Дизайн для этой квартиры в Новой Боровой разработала команда студии ZROBIM architects. В задачи дизайнеров и архитекторов входило не только создать интерьер для семьи с...
 
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