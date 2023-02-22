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Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную
22.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дизайн для этой квартиры в Новой Боровой разработала команда студии ZROBIM architects. В задачи дизайнеров и архитекторов входило не только создать интерьер для семьи с одним ребенком, но и увеличить жилую площадь, переоборудовав пространство в двухуровневые апартаменты. Смотрим, что у них получилось.
Речь идет о весьма необычном жилом пространстве — мансардной квартире на последнем этаже нового дома в Новой Боровой. В исходном состоянии она была со свободной планировкой на 79 м2, скошенным потолком высотой 7 метров и мансардным окном в нем.
На первом этаже находятся общее пространство кухни-гостиной с зоной столовой, детская комната с выходом на лоджию и санузел.
Прихожей как таковой нет — сразу попадаешь в open space, общее пространство гостиной-кухни. Входная зона продумана: имеются банкетка, крючки для верхней одежды, полка-ниша, где можно оставить ключи или сумочку. Для хранения одежды, которая не используется ежедневно, предусмотрен вместительный шкаф.
У входа на стене видим круглое зеркало диаметром около двух метров. У него две функции: в него можно посмотреться перед выходом, и оно визуально расширяет пространство.
В квартире большая площадь остекления — окна в пол в гостиной, ленточное остекление над рабочей зоной кухни.
В кухне обращает на себя внимание кухонный остров. Он отлит из бетона и конструктивно соединен с бетонным перекрытием дома. Он сделан в один уровень с поверхностью кухни, поэтому на нем можно полноценно готовить и одновременно общаться с теми, кто находится в гостиной. Остров можно использовать как полубарную стойку для завтраков.
Интерьер создавался для жизни семьи - уютный, современный. Все элементы взаимосвязаны, «перетекают» друг в друга. Например, шкаф в гостиной повторяет плитку, плитка «переходит» в круглое зеркало, а зеркало, в свою очередь, перекликается со скруглениями лестницы. Обращает на себя чистовая отделка стен — выглядит как покрашенная штукатурка.
При этом все это пространство продумано в том числе и на вырост. Из деталей отметим высокий потолок и соединяющие светильники металлическая труба, которая проходит по периметру стен и переходит в карниз для штор.
Из детской можно попасть на балкон, где организовано место отдыха с креслами и столиком.
Санузел прячется за скрытой дверью-невидимкой. Отделана она так же, как и стены. Внутри высоченные потолки. Здесь отметим бетонный умывальник с уклоном в одну сторону, сантехнические приборы черного цвета.
Общая площадь комнаты 16,5 м2. Здесь установлена двуспальная кровать и оборудованы два рабочих места у окна.
Главная фишка этого пространства - мансардное окно над кроватью. Днем оно дает в полтора раза больше света, чем обычные вертикальные окна. Дополнительно предусмотрели и специальную шторку – если, например, захочется поспать днем.
Подробный обзор интерьера можно посмотреть на видео:
Архитекторы: Ульяна Крутько, Марк Гурда, Андрусь Bezdar, Алеся Трохимик.
Фото: Сергей Пилипович.
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Дизайн для этой квартиры в Новой Боровой разработала команда студии ZROBIM architects. В задачи дизайнеров и архитекторов входило не только создать интерьер для семьи с...
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