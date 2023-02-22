Плюс одна комната. Минские дизайнеры превратили квартиру с высоким потолком в двухэтажную

Прихожей как таковой нет — сразу попадаешь в open space, общее пространство гостиной-кухни. Входная зона продумана: имеются банкетка, крючки для верхней одежды, полка-ниша, где можно оставить ключи или сумочку. Для хранения одежды, которая не используется ежедневно, предусмотрен вместительный шкаф.

У входа на стене видим круглое зеркало диаметром около двух метров. У него две функции: в него можно посмотреться перед выходом, и оно визуально расширяет пространство.

В квартире большая площадь остекления — окна в пол в гостиной, ленточное остекление над рабочей зоной кухни.