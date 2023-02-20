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«На поиски ушел один день». Семья построила классный дом из старой хаты всего за пару месяцев

20.02.2023 19:55 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Александр и Алла жили и в квартирах, и за городом. А ровно год назад зимним вечером подумали: а не купить ли нам дачу? Потом все было очень быстро: участок со старым срубом, который «не сильно напоминал дом», нашли за один день, через пару дней оформили сделку, сразу Александр вместе с друзьями взялся за строительство, а уже в начале мая дом был готов для жизни. Строили дачу для себя, а осенью и зимой решили сдавать. Realt съездил в гостевой дом «Теремок»  в 115 км от Минска и посмотрел, как там все устроено.

«На поиски ушел один день». Семья построила классный дом из старой хаты всего за пару месяцев

 — Идея купить дачу возникла у нас год назад. Это был февраль. Мы собирались смотреть два участка. На первый даже не доехали, потому что кругом был снег, дороги не расчищены. А когда приехали смотреть второй, в Осиновке в Сморгонском районе, — влюбились, здесь было шикарно даже зимой, — рассказывает Александр. — Когда посмотрели на сруб — в голове родился план, как здесь можно сделать все красиво. В этот же день встретились с хозяевами — и буквально через два дня оформили сделку.

Хоть сруб был и старый, но брус — в идеальном состоянии, говорит Александр.

— Брус был 100 на 150. Не гнилой, постоянно проветривался.

— Окна были разбиты, поэтому вентиляция была хорошая, — улыбается Алла

На поиски дома у Александра и Аллы ушел один день, со строительством тоже затягивать не стали. Уже через две недели, хоть на улице только заканчивалась зима, Александр с друзьями взялись за работу.

— Первым делом стали разбирать дом. Сорвали старые деревянные и начали делать теплые полы, потом пристроили ванну и туалет, которых здесь не было, меняли окна в доме. Потом пошло все остальное — электрика, вагонка... 

Алла говорит, что женской работы сразу не было вообще.

— Меня муж сюда даже не привозил и не показывал, какая тут была разруха, потому что у меня сразу такие мысли «мы ничего не сделаем, все пропало!».

Но уже 9 мая дом был полностью готов.

«На поиски ушел один день». Семья построила классный дом из старой хаты всего за пару месяцев

«На участок приходит аист. Для него здесь гастрономический рай»

Одна из причин, почему Алле и Александру так понравился участок, — природа рядом: поблизости есть рыбное озеро и «свой» лес. Весной поют соловьи, а летом в гости приходит аист. 

— Конечно «свой» лес мы берем в кавычки. Но ты вышел и чувствуешь, что это твой лес. Из леса, кстати, к нам приходит аист и пасется на лужайке, — рассказывает Алла.

— Для него здесь гастрономический рай, — поддерживает Александр. — Из-за того что рядом река здесь бывает много лягушек. За сезон раза четыре прилетал.

Сразу дачу семья покупала для себя на весну и лето. Зимой и осенью, решили, жить здесь не будут: сын учится в школе, удобнее все-таки находиться в городе. Но когда друзья приезжали в гости, постоянно спрашивали, почему бы не сдавать домик. Так семья занялась бизнесом.

— Конечно, было страшно: а вдруг кому-то не понравится? Но пока не было ни одного негативного отзыва, —  рассказывает Алла. — На наш домик не распространяются никакие льготы. Мы просто сдаем посуточно. Идешь в налоговую — пишешь заявление на сдачу — и все. Если бы мы были агроусадьбой — было бы сложнее. 

Когда домик не занят арендаторами, Алла и Александр сами приезжают сюда отдыхать.

— Мы хотим построить и себе частный дом, чтобы жить в хорошем месте. Дом с квартирой не сравнить. Жизнь здесь идет совсем по-другому.

Всю историю Александра и Аллы смотрите в нашем видео.

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Теги: Минск
 
 
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Александр и Алла жили и в квартирах, и за городом. А ровно год назад зимним вечером подумали: а не купить ли нам дачу? Потом все было очень быстро: участок со старым...
 
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