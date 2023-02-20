«На поиски ушел один день». Семья построила классный дом из старой хаты всего за пару месяцев

— Идея купить дачу возникла у нас год назад. Это был февраль. Мы собирались смотреть два участка. На первый даже не доехали, потому что кругом был снег, дороги не расчищены. А когда приехали смотреть второй, в Осиновке в Сморгонском районе, — влюбились, здесь было шикарно даже зимой, — рассказывает Александр. — Когда посмотрели на сруб — в голове родился план, как здесь можно сделать все красиво. В этот же день встретились с хозяевами — и буквально через два дня оформили сделку.

Хоть сруб был и старый, но брус — в идеальном состоянии, говорит Александр.

— Брус был 100 на 150. Не гнилой, постоянно проветривался.

— Окна были разбиты, поэтому вентиляция была хорошая, — улыбается Алла.

На поиски дома у Александра и Аллы ушел один день, со строительством тоже затягивать не стали. Уже через две недели, хоть на улице только заканчивалась зима, Александр с друзьями взялись за работу.

— Первым делом стали разбирать дом. Сорвали старые деревянные и начали делать теплые полы, потом пристроили ванну и туалет, которых здесь не было, меняли окна в доме. Потом пошло все остальное — электрика, вагонка...

Алла говорит, что женской работы сразу не было вообще.

— Меня муж сюда даже не привозил и не показывал, какая тут была разруха, потому что у меня сразу такие мысли «мы ничего не сделаем, все пропало!».

Но уже 9 мая дом был полностью готов.