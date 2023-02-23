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«Дворы закрывают не только от посторонних, но и от соседей». Побывали в "Леваде" и пообщались с жильцами
23.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот живописный уголок на берегу Свислочи в районе улицы Орловской перестал быть тихим несколько лет назад. В 2018 году на месте снесенной птицефабрики им. Крупской стал расти новый жилой комплекс от компании «Айрон». Сейчас застройщик уже сдал в эксплуатацию 7 жилых домов. Еще несколько новостроек находятся в процессе возведения. Мы прогулялись по дворам жилого комплекса «Левада», посмотрели на готовые и строящиеся дома, а заодно расспросили новоселов о плюсах и минусах ЖК.
В последний раз мы
Подходим к домам пятой очереди строительства − за эти месяцы они заметно выросли. Три похожих многоэтажки уже приобрели почти законченный внешний вид. Первые этажи домов займут встроенные помещения, а жилые квартиры будут начинаться со второго этажа. В продаже тут остались в основном трешки со стоимостью «квадрата» от 1350 долларов. Что касается дома №5.3, который строится ближе всего к Свислочи, то там также можно найти только трехкомнатные квартиры, правда за счет близости к реке цена здесь выше – от 1430 долларов.
А вот и дом 7.4, продажи в котором
Во время прогулки вновь обращаем внимание на классные зоны отдыха, которые разбросаны по всему кварталу. Большинство из них закрыты (только для жителей конкретного дома), но есть и общие пространства. К примеру, вот эта зона отдыха с видом на Свислочь точно будет популярной в жаркие деньки – тут и шезлонги, и зонтики, и прикольные деревянные лазилки.
«В обычном спальном районе ЖЭС решает вопросы уборки гораздо качественнее»
А что о своем квартале думают сами жильцы? Нам удалось пообщаться с несколькими новоселами.
Константин переехал в «Леваду» осенью прошлого года. Говорит, что за свою жизнь успел побывать дольщиком в трех жилых комплексах с разными застройщиками. В общем, есть, с чем сравнить.
− Если человеку нужно относительное уединение и спокойствие, то стоит рассматривать именно «Леваду». Здесь − малоэтажная застройка, расположение не рядом с большими магистралями. Качество самой застройки у меня негатива не вызвало − стены, стяжки, окна и все остальное сделано на хорошем уровне. В целом квартира получилась теплая, с хорошей звукоизоляцией. Также отмечу хорошие планировки квартир и нормальную для Минска стоимость на момент покупки.
В нашу квартиру мы переехали одними из первых, и конечно теперь приходится терпеть шумные работы и постоянную грязь в подъезде. Это, несомненно, минус. Еще замечу отсутствие нормальной детской площадки во дворе второй очереди, несмотря на обещания застройщика. Да, нам поставили качели и какие-то сферы, но это несерьезно.
Также у нас более «простые» и дешевые подъезды, чем в первой очереди. Если вы зайдете в те подъезды, то почувствуете себя почти как в квартире – уютно, по-домашнему. В нашем же доме подъезды – это просто подъезды, без всяких излишеств в интерьере. Есть вопросы и с арендой парковочных мест. Я обращался к застройщику по вопросу аренды машиноместа еще в прошлом году, но получил ответ, что пока решения нет. Как я понял, там есть какие-то проблемы с тем, кому принадлежит земля – первой или второй очереди: в итоге, с этим все еще разбираются.
Что касается коммунальных платежей, то за свою квартиру площадью 80 квадратных метров за январь я заплатил 284 рублей: электричество (40 рублей), ЖКУ (172 рубля) и членский взнос (72 рубля). Считаю, что это многовато. Ставка по членскому взносу у нас составляет 0,9 рубля с метра. Обсудить это пока не с кем – председатель еще не выбран. Впрочем, я понимаю, что дом − новый и некоторые проблемы − временные. В остальном мне все нравится − инфраструктура отличная, плюс речка рядом, велодорожка, парк и собственно центр города. Летом вообще можно везде гулять пешком. Единственное, чего не хватает – это крупного гипермаркета в пешей доступности.
Дмитрий также недавно стал обладателем квартиры в «Леваде».
− К плюсам я отнесу качество строительства, более или менее честную цену в сравнении со вторичкой и другими ЖК, ввод домов с уже облагороженной территорией, зелеными насаждениями, без строительных куч и свалок. Также тут классный ландшафтный дизайн дворов и разнообразные детские аттракционы, закрытые дворы, площадка для воркаута. Из инфраструктуры отмечу тренажерный зал, магазины, аптеки и кофейни, скоро должен открыться и бизнес-центр с супермаркетом. Конечно, среди плюсов − локация. Рядом – набережная, Парк Победы, рекреационная зона в направлении парка и водохранилища Дрозды. Да, и вообще − само место очень спокойное и немноголюдное.
Что касается минусов, то есть вопросы к обслуживающей организации, касающиеся и качества, и стоимости. Также отмечу, что есть необходимость в расширении дороги – пока что в час пик выезд на Нововиленскую затруднен.
Ольга изначально строилась в другом месте и с другим застройщиком, но тот дом оказался «известным долгостроем». К счастью, удалось вовремя расторгнуть договор и вернуть деньги.
− Рассмотрев большое количество строящихся жилых комплексов, остановились на ЖК «Левада» и ни разу не пожалели. В отличие от других застройщиков, к слову, «Айрон» многие свои объекты сдает досрочно.
Квартиру принимали вместе со специалистом от «Эволэнд». Оценили на 9 из 10. Все стены и стяжка ровные, нигде не было отслоений штукатурки, с вентиляцией все хорошо. Основной вопрос был по окнам (заводской брак), но их заменили сразу же в нашем присутствии. Строительная бригада, которая делала нам ремонт, даже огорчилась, что на других объектах у них был бы больший объем работ, так как многое надо было бы переделывать.
Так как у нас ребенок школьного возраста, остро стоял вопрос школы. В радиусе двух километров здесь нашлось сразу 3 гимназии (34, 16, 3). В итоге, ребенок пошел в 3-ю гимназию, так как был нужен английский язык. Кроме того, недалеко расположен Дворец детей и молодежи, где очень много кружков и секций.
В «Леваде» отличные детские площадки. Можно даже Варламова приглашать). Здорово, что не налепили стандартного пластика клоунской расцветки. Правда, к сожалению, нет возможности попасть на площадки других очередей. Хотя изначально застройщик говорил, что доступ будет
Инфраструктура в комплексе еще в процессе, но уже многое открыто. Да и близость к центру города позволяет пользоваться городской инфраструктурой. Так, до ТЦ «Замок» можно пешком прогуляться, проверено на себе.
Основной минус комплекса сейчас − это обслуживающая организация. Надеемся на прогресс со сменой председателя.
Отдельно скажу про уникальное местоположение. В Минске практически нет ЖК с таким расположением. Здесь спокойно, уютно, не чувствуется городской суеты, даже слышно пение птиц. Рекомендую в весенне-летний период посетить данный район: вдоль набережной в парке полно зелени и обустроенных мест для прогулок. Лично мы с каждой прогулкой находим новые классные локации. Это действительно наше место силы!
Анна живет в комплексе меньше года. Больше всего она недовольна уборкой и трафиком во дворах.
− Самым большим плюсом здесь является место: с одной стороны – тихая зона у реки, с другой − это практически центр. Так как мы живем в комплексе уже девять месяцев, я могу поделиться некоторыми наблюдениями. Так, для нас разочарованием стало то, что дворы здесь закрывают не только от посторонних, но и от соседей. Есть деление на первую и другие очереди. Первоначально заявлялось, что площадки и воркауты будут доступны всем жильцам, но по факту, это не так. Когда дети захотели посетить площадку соседей, то выяснилось, что это невозможно. Второй минус − движение внутри квартала. Честно говоря, сейчас это просто какой-то кошмар. С утра в определенное время по дворам идет целый поток машин, который объезжает пробку на Нововиленской. К сожалению, этот вопрос никак не решается, а некоторые шлагбаумы остаются открытыми, то есть – говорят всем проезжающим автомобилистам «добро пожаловать». В начале января было собрание, на котором нам обещали поставить модули, считывающие номер телефон, но воз и ныне там.
Ну а самым большим недостатком на сегодняшний день я вижу сервис по обслуживанию дома и территории. Честно говоря, в обычном спальном районе ЖЭС решает вопросы уборки гораздо качественнее. А учитывая размер взносов, сервис тут совсем не соответствуют заявленному уровню. Конкретно из неприятностей нашего дома – постоянно срабатывающая пожарная сигнализация, которая реагирует на пыль и на затопление. То есть, если где-то в доме идет ремонт, то она «орет» чуть ли не постоянно. Самое ужасное, что при этом отключаются лифты, а значит − попасть в подземный паркинг невозможно. Это доставляет массу неудобств.
Всего в «Леваде» планируется построить 25 жилых домов и несколько общественно-деловых центров. Проектом предусмотрены многоквартирные дома высотой от 4 до 9 этажей, на первых этажах которых будут расположены кофейни, образовательные центры, спортивные залы, пекарни и фермерские лавки. В итоге, в шаговой доступности от реки будут жить 6,5 тысяч человек.
Полностью завершить строительство и благоустройство всего комплекса планируется до 2030 года. Кстати, пока что берега Свислочи предстают перед новоселами в своем первозданном виде.
Что тут продается на вторичке?
Несмотря на то, что сейчас на нашей площадке выставлены сотни вариантов различного жилья в «Леваде», готовых к проживанию квартир среди них – не так уж много. В основном, тут предлагаются квартиры без отделки в строящихся домах.
Из готового жилья с ремонтом, к примеру − вот эта однокомнатная
Также в «Леваде» продается двухкомнатная
Ну и самый экономичный вариант из готовых −
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«Дворы закрывают не только от посторонних, но и от соседей». Побывали в "Леваде" и пообщались с жильцами
Этот живописный уголок на берегу Свислочи в районе улицы Орловской перестал быть тихим несколько лет назад. В 2018 году на месте снесенной птицефабрики...
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