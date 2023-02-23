«В обычном спальном районе ЖЭС решает вопросы уборки гораздо качественнее»

А что о своем квартале думают сами жильцы? Нам удалось пообщаться с несколькими новоселами.

Константин переехал в «Леваду» осенью прошлого года. Говорит, что за свою жизнь успел побывать дольщиком в трех жилых комплексах с разными застройщиками. В общем, есть, с чем сравнить.

− Если человеку нужно относительное уединение и спокойствие, то стоит рассматривать именно «Леваду». Здесь − малоэтажная застройка, расположение не рядом с большими магистралями. Качество самой застройки у меня негатива не вызвало − стены, стяжки, окна и все остальное сделано на хорошем уровне. В целом квартира получилась теплая, с хорошей звукоизоляцией. Также отмечу хорошие планировки квартир и нормальную для Минска стоимость на момент покупки.

В нашу квартиру мы переехали одними из первых, и конечно теперь приходится терпеть шумные работы и постоянную грязь в подъезде. Это, несомненно, минус. Еще замечу отсутствие нормальной детской площадки во дворе второй очереди, несмотря на обещания застройщика. Да, нам поставили качели и какие-то сферы, но это несерьезно.

Также у нас более «простые» и дешевые подъезды, чем в первой очереди. Если вы зайдете в те подъезды, то почувствуете себя почти как в квартире – уютно, по-домашнему. В нашем же доме подъезды – это просто подъезды, без всяких излишеств в интерьере. Есть вопросы и с арендой парковочных мест. Я обращался к застройщику по вопросу аренды машиноместа еще в прошлом году, но получил ответ, что пока решения нет. Как я понял, там есть какие-то проблемы с тем, кому принадлежит земля – первой или второй очереди: в итоге, с этим все еще разбираются.

Что касается коммунальных платежей, то за свою квартиру площадью 80 квадратных метров за январь я заплатил 284 рублей: электричество (40 рублей), ЖКУ (172 рубля) и членский взнос (72 рубля). Считаю, что это многовато. Ставка по членскому взносу у нас составляет 0,9 рубля с метра. Обсудить это пока не с кем – председатель еще не выбран. Впрочем, я понимаю, что дом − новый и некоторые проблемы − временные. В остальном мне все нравится − инфраструктура отличная, плюс речка рядом, велодорожка, парк и собственно центр города. Летом вообще можно везде гулять пешком. Единственное, чего не хватает – это крупного гипермаркета в пешей доступности.