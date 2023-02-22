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Белорусы сдают в аренду плавучий дом. Узнали, сколько стоит пожить на хаусботе (права на него не нужны)
22.02.2023 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На нашей площадке появилось необычное
Как сообщается в объявлении, плавучий дом «Лагуна» был спущен на воду в 2022 году. На этом плавсредстве площадью 26 квадратных метров с ночевкой смогут с комфортом разместиться 5 человек. Всего в доме на воде имеется 5 спальных мест (2+2+1). Если гости не собираются оставаться на ночь, то корабль может дополнительно принять еще 3 человек (итого – 8).
Плавучий дом – мобилен. На нем вполне можно бороздить водные просторы, ведь специальные яхтенные права для этого не требуются. Вас обучат управлять хаусботом на инструктаже, и вы сможете самостоятельно ходить по мелководьям и останавливаться в любом понравившимся месте. Впрочем, плавучий дом можно арендовать и вместе со шкипером.
Сейчас хаусбот пришвартован к берегу, но уже с июня его можно будет арендовать. Локация плавучего дома – живописные Браславские озера.
Сколько стоит это удовольствие?
Арендовать дом в будние дни можно за 350 рублей, в выходные – за 450 рублей (сутки). При бронировании двух и более дней действуют скидки. В стоимость входит проживание, питьевая вода, топливо для генератора, постельное белье, решетка, чайник и кухонная посуда. Дополнительно оплачивается шкипер, домашние животные на борту, доставка хаусбота на определенное место водоема.
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Белорусы сдают в аренду плавучий дом. Узнали, сколько стоит пожить на хаусботе (права на него не нужны)
На нашей площадке появилось необычное предложение для тех, у кого пока нет собственного коттеджа с видом на озеро. Вариант, который, наверняка, оценят романтики и...
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