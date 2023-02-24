Минчанка сняла большой дом недалеко от Ракова - и ни о чем не жалеет. Съездили к ней в гости

Хочу в деревню

Дарья до недавнего времени жила в своей квартире, в классическомминскомспальнике. Но в какой-то момент ей захотелось что-то поменять в жизни.

- Я поняла, что мне в городе нечего делать, - рассказывает она. - Пропало большое количество мест, куда я ходила, многие знакомые и друзья уехали. Появилось желание куда-то уехать, но куда? Решила попробовать пожить за городом. Теоретически, можно было продать квартиру и купить дом, но для начала стоило попробовать как это — жить за городом. Понять все плюсы и минусы, стоит ли терять квартиру в пользу дома.