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Минчанка сняла большой дом недалеко от Ракова - и ни о чем не жалеет. Съездили к ней в гости
24.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня у нас очередная история о добровольном переезде из города в деревню. Минчанка Дарья с загородной жизнью решила познакомиться в тестовом режиме — уже 9 месяцев снимает большой дом в Аксаковщине. Она поделилась с Realt своими впечатлениями о деревенской жизни и рассказала, как налаживает отношения с соседями, почему отказалась от кур и доставляет ли ей удовольствие огород.
Хочу в деревню
Дарья до недавнего времени жила в своей квартире, в классическомминскомспальнике. Но в какой-то момент ей захотелось что-то поменять в жизни.
- Я поняла, что мне в городе нечего делать, - рассказывает она. - Пропало большое количество мест, куда я ходила, многие знакомые и друзья уехали. Появилось желание куда-то уехать, но куда? Решила попробовать пожить за городом. Теоретически, можно было продать квартиру и купить дом, но для начала стоило попробовать как это — жить за городом. Понять все плюсы и минусы, стоит ли терять квартиру в пользу дома.
Найти подходящий вариант оказалось задачей непростой. Даша смотрела несколько домов из объявлений, и все оказались с какими-то непонятными ей нюансами, странностями в условиях.
- Интересное наблюдение: очень многие дома разные по размеру и комфорту, возрасту и состоянию, в разных местах стоят примерно одинаково — примерно 500 долларов в месяц.
Наконец, знакомые поделились ссылкой о доме в Аксаковщине — владельцы уехали за границу, искали кому сдать. Уже в мае Даша из минского спальника переехала в деревню в 22 километрах в Раковском направлении.
- Изначально в приоритете были локации ближе к Минску, желательно с возможностью добираться на электричке, так как машины у меня нет, - говорит Даша. - Но мне понравилось это место — рядом Ислочь, вокруг леса. А еще это был май, все в округе цвело и зеленело - очень красиво. И дом мне очень понравился — современный, комфортный, с отделкой, мебелью, техникой. Он большой — я даже не знаю сколько здесь квадратов, но явно больше, чем нужно одному человеку с собакой и котом. На первом этаже огромная кухня-гостиная, топочная, санузел, на втором — еще четыре спальни, гардеробная и большая ванная комната.
Первые впечатления
Аксаковщина состоит из нескольких частей. В лесу, у самого берега — территория республиканского реабилитационного центра. Рядом находятся пятиэтажки сотрудников центра. Даша живет в коттеджной застройке — она сравнительно новая, можно сказать, респектабельная. Считается, что реабилитационный центр выбирал для себя идеальное место в плане розы ветров и экологии, поэтому и участки под строительство в Аксаковщине пользуются спросом и стоят недешево. Здесь живут люди возраста среднего класса — когда ты уже завел семью и можешь позволить себе построить дом. Утром все дружно едут в Минск — сами на работу, детей в школы-садики. Вечером назад.
Дарья говорит, что не все оказалось таким, как ей рисовалось в ожидании переезда.
- Главное открытие — соседи между собой в повседневной жизни общаются не часто. Мне казалось, что когда уезжаешь за город, то должно появиться желание создать некое комьюнити, а здесь наоборот, многие уединяются, причем жестко, за высокими глухими заборами, общение минимальное. К счастью, так закрываются не все — есть люди с которыми общаемся и дружим. Я думала, что и с соседями будет приятней общаться, чем в городе, но это оказались не связанные вещи. С некоторыми у нас вовсе не сложились отношения, причем по довольно странной причине: им не нравится, что Бублик лает у себя во дворе.
Здесь стоит сказать, что беспородный Бублик воспитан, смышлен и совсем не агрессивный - про таких говорят: «залижет до смерти». Это любимец хозяйки — Дарья когда-то взяла щенка на передержку на пару недель, но так привязалась к нему, что уже никому не отдала.
- Самая интересная часть Аксаковщины — это старая деревенская улица, - делится своими наблюдениями Даша. - Там потрясающая эклектика — на ней стоят и очень дорогие коттеджи, и старые деревенские хаты — с сараями, деревенским бытом. Но люди здесь потрясающие — открытые, общительные. Я там люблю гулять с Бубликом и с нами все здороваются, спрашивают откуда мы. Про собаку говорят, что знают чей он щенок, хотя он точно не из местных. Просто такие лохматые тут много у кого. Люди очень конкретные — если прийти к ним с каким-то вопросом, то они его стараются обстоятельно «порешать».
Деревенский быт
Дарья работает на удаленке, поэтому выезжает в Минск раз в неделю. Добраться до города не сложно — нужно лишь пройти через территорию реабилитационного центра и сесть на маршрутку.
- В деревне мой ритм жизни изменился. Общее ощущение - здесь спокойнее спишь и просыпаешься, нет беготни, но физической активности больше. А еще можно пропустить прогулку с собакой. В квартире это надо делать утром и вечером, каждый день, хочешь ты этого или нет, в любую погоду. Здесь его просто можно выпустить во двор.
Даша не отрицает, что есть и минусы. Например, большие магазины, стильные лофтовые кофейни — все это в Минске.
- Здесь можно рассчитывать лишь на придорожный общепит типа «Кафе Пунтуса» с солянкой и шашлыком или сгонять в Раков. В деревне нет такого ситуатива, когда сидишь и думаешь — вот бы пиццу заказать. Тут можно только подумать и пойти готовить самому. Магазины есть, но мне все продукты привозит «Е-доставка». А еще в деревне можно купить свежую домашнюю молочку, яйца, хлеб, мясо.
Опыт овощеводства
Владельцы вместе с домом предлагали Даше еще и курей — в конце участка у них имелся курятник с курами-несушками. Однако минчанка от них наотрез отказалась — знала, что уход за домашней птицей не так прост, как кажется. Так что курицы переехали куда-то в Браслав, под крыло испанского петуха.
А вот от огорода и парника отказаться было невозможно и летом Даша получила свой первый опыт овощеводства.
- В огороде есть три грядки и тепличка, но я не собиралась их засаживать, - рассказывает она. - Но «помогли» соседи — подарили остатки своей рассады помидоров, перцев. Так что не хотела, но пришлось растить. Не могу сказать, что получила какое-то сильное удовольствие, поэтому в этом году не готова повторить этот опыт.
Дело, от которого нельзя отказаться в деревне — это регулярный покос травы. За лето Даша освоила газонокосилку и серп для труднодоступных мест.
К осени поспели яблоки в саду. Для хранения они не подходят, поэтому новоиспеченной хозяйке пришлось их перерабатывать.
- Мне кажется, теперь я знаю 45 рецептов из яблок, - шутит Даша. - Мы с друзьями варили варенье, делали сок, сушили и даже яблочный сыр сделали.
В остальном же жизнь в деревне, но в современном доме, не трудна: дрова колоть, носить воду из колодца и топить печи — все это не нужно. Инженерные системы работают большую часть времени в автономном режиме.
- Один раз была ситуация, когда нужно было перекрыть газовые приборы, а я не знала что и где, - рассказывает Даша. - Пришлось звать на помощь более опытную соседку. И один раз пропала вода. Оказалось, что нужно было осенью перекрывать краны с водой, которые идут на улицу. А у меня они на морозе лопнули и вода лилась во двор. Выхожу, а во дворе море локальное. Больше, к счастью, ничего не ломалось.
Тестовый период длится уже 9 месяцев и Даша склоняется к мысли, что в своем доме жить лучше, чем в квартире.
- Точно хочу закончить полный годовой цикл. Мне интересно пожить за городом во все поры года. Дом выбирался без каких-то определенных критериев, но теперь понимаю, что мне нужно. Например, то, что мне будет удобен дом меньших размеров и хороший глухой забор, чтобы соседей не смущала моя собака. А еще появилось желание на него заработать, быть человеком, у которого есть квартира в Минске как пассивный доход и есть свой дом за городом.
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Сегодня у нас очередная история о добровольном переезде из города в деревню. Минчанка Дарья с загородной жизнью решила познакомиться в тестовом режиме — уже 9...
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