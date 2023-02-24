От 5 тысяч долларов за участок с недостроем под Минском. Итоги аукциона

Лот продан за 13 304 руб., или 4 756 долларов.

В Несвижском районе участникам аукциона было предложено 2 участка с недостроями. Заявок на них не поступило.

В Слуцком районе лишь на один из 3 лотов была подана одна заявка. Участок № 27 находится в Кировском сельсовете в д. Ивановские Огородники. Он продан единственному заявителю за 20 412 руб., или 7 297 долларов.

В Смолевичском районе желающих купить участки с недостроенными домами, а их было 2, не нашлось.

В Солигорском районе торги прошли по двум из 4 предложенных лотов. Земельные участки предоставлены в аренду на 30 лет.