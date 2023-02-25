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Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска
25.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня у нас традиционная подборка деревенских хат, которые еще рано списывать со счетов — они вполне еще сгодятся для дачи. Круг поисков — до 80 километров от Минска.
Отопление печное, вода из колодца, туалет на улице.
Участок 18 соток, огорожен металлическим забором.
На участке 25 соток имеются свой пруд, буслянка. Возле дома растут липы, клёны, декоративные кусты. За все это
Есть хороший погреб для хранения урожая и припасов. Колодец прямо у дома.
Размер участка - 25 соток. На нем имеются хозпостройки, большой сад.
На 25 сотках расположены хозпостройки, погреб. Есть сад.
По периметру участок площадью 14 соток огорожен. На нем растут деревья, кустарники.
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Сегодня у нас традиционная подборка деревенских хат, которые еще рано списывать со счетов — они вполне еще сгодятся для дачи. Круг поисков — до 80 километров от...
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