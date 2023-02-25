Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Источник материала: realt.by

Сегодня у нас традиционная подборка деревенских хат, которые еще рано списывать со счетов — они вполне еще сгодятся для дачи. Круг поисков — до 80 километров от Минска.

Шашки, Брестское направление, 73 км от МКАД



Деревня находится в Столбцовском районе. Она довольно большая, с хорошей инфраструктурой.





Здесь продается большой деревянный дом общей площадью 108 м2. Построен он был в 1975 году и отлично сохранился.





Отопление печное, вода из колодца, туалет на улице. Участок 18 соток, огорожен металлическим забором. Стоимость - 11 000 долларов.

Жуков Борок, Брестское направление, 82 км от МКАД



Деревня находится на берегу Немана. Она небольшая, тихая, рядом лес.





Домик здесь после ремонта — деревянные полы заменили на бетонную стяжку с плиткой, стены покрашены, печь отремонтирована, установлены новые двери.





На участке 25 соток имеются свой пруд, буслянка. Возле дома растут липы, клёны, декоративные кусты. За все это просят 15 000 долларов.

Тоново, Брестское направление, 59 км от МКАД



Это довольно большая деревня с развитой инфраструктурой. Рядом хорошие леса и парк «Сула».





Дом годится как для летнего использования в качестве дачи, так и для постоянного проживания. В доме три комнаты с русской печью, на которой можно полежать и прогреться.





Есть хороший погреб для хранения урожая и припасов. Колодец прямо у дома. Размер участка - 25 соток. На нем имеются хозпостройки, большой сад. Стоимость - 10 500 долларов.

Дудичи, Слуцкое направление, 34 км от МКАД



Живописное место, расположенное недалеко от музейного комплекса «Дудутки». В трех минутах ходьбы находится река Птичь, лес. Вся необходимая инфраструктура находится в агрогородке Новополье.





Здесь продается деревянный дом на 60 м2. В нем есть электричество, местная канализация, печное отопление.





На 25 сотках расположены хозпостройки, погреб. Есть сад. Стоимость – 11 900 долларов.

Пережир, Могилевское направление, 25 км от МКАД



Деревня находится рядом со Свислочью. В 25 минутах ходьбы располагаются железнодорожная станция Седча и остановка общественного транспорта.





Дом деревянный, общая площадь - 56 м2. Вода проведена в дом, газ проходит по улице.



По периметру участок площадью 14 соток огорожен. На нем растут деревья, кустарники. Стоимость - 13 000 долларов.