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Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

25.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня у нас традиционная подборка деревенских хат, которые еще рано списывать со счетов — они вполне еще сгодятся для дачи. Круг поисков — до 80 километров от Минска.

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Шашки, Брестское направление, 73 км от МКАД

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Деревня находится в Столбцовском районе. Она довольно большая, с хорошей инфраструктурой.

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска
Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Здесь продается большой деревянный дом общей площадью 108 м2. Построен он был в 1975 году и отлично сохранился.

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска
Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Отопление печное, вода из колодца, туалет на улице.

Участок 18 соток, огорожен металлическим забором. Стоимость - 11 000 долларов.

Жуков Борок, Брестское направление, 82 км от МКАД

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Деревня находится на берегу Немана. Она небольшая, тихая, рядом лес.

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска
Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Домик здесь после ремонта — деревянные полы заменили на бетонную стяжку с плиткой, стены покрашены, печь отремонтирована, установлены новые двери.

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска
Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

На участке 25 соток имеются свой пруд, буслянка. Возле дома растут липы, клёны, декоративные кусты. За все это просят 15 000 долларов.

Тоново, Брестское направление, 59 км от МКАД

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Это довольно большая деревня с развитой инфраструктурой. Рядом хорошие леса и парк «Сула».

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска
Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Дом годится как для летнего использования в качестве дачи, так и для постоянного проживания. В доме три комнаты с русской печью, на которой можно полежать и прогреться.

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска
Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Есть хороший погреб для хранения урожая и припасов. Колодец прямо у дома.

Размер участка - 25 соток. На нем имеются хозпостройки, большой сад.

Стоимость - 10 500 долларов.

Дудичи, Слуцкое направление, 34 км от МКАД

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Живописное место, расположенное недалеко от музейного комплекса «Дудутки». В трех минутах ходьбы находится река Птичь, лес. Вся необходимая инфраструктура находится в агрогородке Новополье.

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска
Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Здесь продается деревянный дом на 60 м2. В нем есть электричество, местная канализация, печное отопление.

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска
Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

На 25 сотках расположены хозпостройки, погреб. Есть сад. Стоимость11 900 долларов.

Пережир, Могилевское направление, 25 км от МКАД

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Деревня находится рядом со Свислочью. В 25 минутах ходьбы располагаются железнодорожная станция Седча и остановка общественного транспорта.

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска
Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

Дом деревянный, общая площадь - 56 м2. Вода проведена в дом, газ проходит по улице.

Крепкие хаты до 15 тысяч долларов. Выбираем домик под дачу недалеко от Минска

По периметру участок площадью 14 соток огорожен. На нем растут деревья, кустарники.

Стоимость - 13 000 долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня у нас традиционная подборка деревенских хат, которые еще рано списывать со счетов — они вполне еще сгодятся для дачи. Круг поисков — до 80 километров от...
 
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