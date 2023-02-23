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Квартиры в малоэтажных домах возле Цнянки в Минске предложили всем желающим. Что по ценам?

23.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Участок, примыкающий к частному сектору в районе Цнянского водохранилища, с прошлого года застраивают малоэтажными домами. Площадку, на которой раньше располагалась автостоянка, осваивает УКС Советского района. Первоначально квартиры в трех домах предложили исключительно очередникам (многодетным семьям). Однако сегодня в газете «Звязда» появилось дополнение к первой декларации – теперь жилье в районе Кольцова готовы отдать нуждающимся без направлений, а также – всем желающим. Рассказываем подробности.

Квартиры в малоэтажных домах возле Цнянки в Минске предложили всем желающим. Что по ценам?

Напомним, что в 4-м переулке Кольцова УКС строит три малоэтажных дома. Один будет двухэтажным, второй − двух-трехэтажным, третий − трехэтажным. Что касается квартир, то здесь будут только трешки и четырешки. Других планировок в домах не предусмотрено.

В каждом доме будет по 2 подъезда: в первом доме будет всего 16 квартир, во втором — 20, в третьем − 24. Интересно, что каждый подъезд получит собственный лифт. Построить дома планируется быстро. Уже этим летом малоэтажки сдадут в эксплуатацию.

Возле жилых домов организуют 60 мест для автомобилей (ровно по числу квартир) и 2 велогаража на 15 велосипедов. Естественно, рядом появится детская площадка, скамейки и озеленение. С одной стороны новый квартал будет граничить с автобусным парком № 7, с другой − с частным коттеджами. До главного пляжа Цнянки от новостроек можно будет дойти за 5−10 минут − до него всего 500 метров.

Высота потолков в квартирах будет не менее 2,6 метра. В помещениях возведут межкомнатные перегородки из керамического кирпича и выполнят разводку электрики. А вот чистовой отделки в квартирах не предусмотрено.

В данный момент гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (без выдачи направлений), а также всем желающим, предлагаются 53 квартиры.

В доме №1:

− 7 трехкомнатных квартир общей площадью от 90 до 106 «квадратов», расположенных на 1-2-м этажах;

− 3 четырехкомнатные квартиры общей площадью 121 «квадрат», расположенных на 1-2-м этажах.

В доме №2:

− 15 трехкомнатных квартир общей площадью от 90 до 106 «квадратов», расположенных на 1, 2 и 3-м этажах;

– 5 четырехкомнатных квартир общей площадью 121 «квадрат», расположенных на 1, 2 и 3-м этажах.

В доме№3:

− 17 трехкомнатных квартир общей площадью от 90 до 106 «квадратов», расположенных на 1, 2 и 3-м этажах.

− 6 четырехкомнатных квартир общей площадью 121 «квадрат», расположенных на 1, 2 и 3-м этажах.

Стоимость «квадрата» для нуждающихся в доме № 1 составляет 3325 рублей; в доме № 2 − 3190 рублей; в доме № 3 − 2902 рубля.

Стоимость «квадрата» для всех остальных в доме № 1 составляет 3718 рублей; в доме № 2 – 3572 рубля; в доме № 3 − 3253 рубля.

Таким образом, трешка на Кольцова обойдется дольщику-очереднику, как минимум, в 261 тысячу рублей (93 тысячи долларов), а четырешка − в 351 тысячу рублей (125 тысяч долларов).

Для всех остальных трешка будет стоить, как минимум, 293 тысячи рублей (104 тысячи долларов), четырешка – 393 тысячи рублей (140 тысяч долларов).

Квартиры в малоэтажных домах возле Цнянки в Минске предложили всем желающим. Что по ценам?

Для всех категорий предусмотрена рассрочка платежа с первоначальным взносом в 40%.

Обратите внимание, что заявления о заключении договоров будут приниматься с 27 февраля по 13 марта от граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (без направлений), а с 14 марта − от всех категорий граждан.

Квартиры в малоэтажных домах возле Цнянки в Минске предложили всем желающим. Что по ценам?

 
Теги: Минск
 
 
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Участок, примыкающий к частному сектору в районе Цнянского водохранилища, с прошлого года застраивают малоэтажными домами. Площадку, на которой раньше...
 
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