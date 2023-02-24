Нашли квартиру прямо на территории популярного санатория под Минском. Показываем

Автор пишет, что место очень красивое: вокруг лес, чистый свежий воздух и тишина (нет шума от транспорта и мотоциклов). По фотографиям заметно, что дом отделен от территории санатория забором. Машины жильцы, вероятно, могут оставлять на стоянке за ограждением.

До Минска отсюда можно добраться довольно быстро – есть регулярный маршрутный транспорт, остановка в 500м от дома. Удобный выезд на МКАД − в 6 километрах.