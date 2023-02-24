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Нашли квартиру прямо на территории популярного санатория под Минском. Показываем

24.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

У нас на площадке появилась необычная квартира – дело в том, что это жилье находится прямо на территории популярного санатория. Рядом – лес и Заславское водохранилище, при этом – все удобства, охраняемая территория и до Минска совсем близко. Рассказываем.

Нашли квартиру прямо на территории популярного санатория под Минском. Показываем

Эта двухкомнатная квартира находится в невероятно живописном месте – в нескольких километрах от МКАД, в Ждановичах, прямо на территории санатория «Белорусочка».

Нашли квартиру прямо на территории популярного санатория под Минском. Показываем

Жилье расположено в кирпичной двухэтажке 1970 года постройки на втором этаже. Площадь двушки – 44,6 «квадрата». В квартире – две смежные комнаты с добротным ремонтом, есть балкон и раздельный санузел. Как отмечается в объявлении, в кирпичном доме «не жарко летом и не холодно зимой». Дополнением к квартире служит вместительное и сухое хозяйственное помещение, где можно хранить велосипед, колеса автомобиля, заготовки на зиму.

Нашли квартиру прямо на территории популярного санатория под Минском. Показываем
Нашли квартиру прямо на территории популярного санатория под Минском. Показываем
Нашли квартиру прямо на территории популярного санатория под Минском. Показываем
Нашли квартиру прямо на территории популярного санатория под Минском. Показываем
Нашли квартиру прямо на территории популярного санатория под Минском. Показываем

Автор пишет, что место очень красивое: вокруг лес, чистый свежий воздух и тишина (нет шума от транспорта и мотоциклов). По фотографиям заметно, что дом отделен от территории санатория забором. Машины жильцы, вероятно, могут оставлять на стоянке за ограждением.

До Минска отсюда можно добраться довольно быстро – есть регулярный маршрутный транспорт, остановка в 500м от дома. Удобный выезд на МКАД − в 6 километрах.

Нашли квартиру прямо на территории популярного санатория под Минском. Показываем
Нашли квартиру прямо на территории популярного санатория под Минском. Показываем

Вероятно, дом строился в советское время для работников оздоровительного-учреждения. Что касается самого санатория «Белорусочка», то здесь работает баня с бассейном – их могут за дополнительную плату посещать и жильцы дома. Также на территории есть спортивные площадки, магазин, кафе, пляжи. До водохранилища Дрозды от дома – 300 метров, до Минского моря – чуть больше 1,5 километра. Центр Ждановичей с магазином и школой находятся в 20-30 минутах ходьбы. 

Стоимость двухкомнатной квартиры на территории санатория – 51,3 тысячи долларов (1151 доллар – за метр).

Нашли квартиру прямо на территории популярного санатория под Минском. Показываем

 
Теги: Минск
 
 
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У нас на площадке появилась необычная квартира – дело в том, что это жилье находится прямо на территории популярного санатория. Рядом – лес и Заславское...
 
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