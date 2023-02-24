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Нашли квартиру прямо на территории популярного санатория под Минском. Показываем
24.02.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
У нас на площадке появилась необычная
Жилье расположено в кирпичной двухэтажке 1970 года постройки на втором этаже. Площадь двушки – 44,6 «квадрата». В квартире – две смежные комнаты с добротным ремонтом, есть балкон и раздельный санузел. Как отмечается в объявлении, в кирпичном доме «не жарко летом и не холодно зимой». Дополнением к квартире служит вместительное и сухое хозяйственное помещение, где можно хранить велосипед, колеса автомобиля, заготовки на зиму.
Автор пишет, что место очень красивое: вокруг лес, чистый свежий воздух и тишина (нет шума от транспорта и мотоциклов). По фотографиям заметно, что дом отделен от территории санатория забором. Машины жильцы, вероятно, могут оставлять на стоянке за ограждением.
До Минска отсюда можно добраться довольно быстро – есть регулярный маршрутный транспорт, остановка в 500м от дома. Удобный выезд на МКАД − в 6 километрах.
Вероятно, дом строился в советское время для работников оздоровительного-учреждения. Что касается самого санатория «Белорусочка», то здесь работает баня с бассейном – их могут за дополнительную плату посещать и жильцы дома. Также на территории есть спортивные площадки, магазин, кафе, пляжи. До водохранилища Дрозды от дома – 300 метров, до Минского моря – чуть больше 1,5 километра. Центр Ждановичей с магазином и школой находятся в 20-30 минутах ходьбы.
Стоимость двухкомнатной
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У нас на площадке появилась необычная квартира – дело в том, что это жилье находится прямо на территории популярного санатория. Рядом – лес и Заславское...
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