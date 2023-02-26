Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском

Из коммуникаций в доме подключено электричество (вся проводка выполнена в металлорукаве для обеспечения защиты), местная канализация и сезонное водоснабжение (вода заведена в дом). Также есть возможность провести воду в дом из скважины.

Отмечается, что учитывая хорошую площадь участка, тут можно построить баню, гараж, беседку, посадить сад или огород.