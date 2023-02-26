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Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском

26.02.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Эта новенькая дача с легким намеком на фахверк находится в живописном СТ «Шипяны» в Смолевичском районе. Двухэтажный дом полностью готов к проживанию и с наступлением теплых дней может стать отличной загородной резиденцией для кого-то из безземельных (пока еще) минчан. Кстати, стоит каркасный дом совсем недорого. Рассказываем подробности.

Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском

Итак, этот дачный участок расположен в современном товариществе «Шипяны» с широкими улицами и удобными подъездными путями. Садовое товарищество находится посреди живописного лесного массива, а в нескольких километрах от участка есть озеро, где можно поплавать и позагорать.

Участок − приватизированный, просторный, ровной прямоугольной формы, имеет площадь в 10 соток.

На участке расположен новый двухуровневый дачный дом 2022 года постройки. Дом возведен из сосновой зимней вырубки по каркасной технологии, обработан огнебиозащитой «Сенеж», обладает отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами.

Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском

Дом стоит на свайном фундаменте, имеет утепленный каркас 150 мм, полы и межэтажные перекрытия (100 мм), стены снаружи обшиты ЦСП (грунт, покраска), внутри выполнена отделка имитацией бруса сосны. Крыша сделана из устойчивого к перепадам температур еврошифера коричневого матового цвета, установлены однокамерные пластиковые окна с ламинацией. Предоставляется гарантия на кровлю 40 лет.

Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском
Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском
Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском
Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском
Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском

Общая площадь дома составляет 79 «квадратов». На двух этажах разместилась вместительная кухня, просторная гостиная, две спальни и санузел.


Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском

Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском

Из коммуникаций в доме подключено электричество (вся проводка выполнена в металлорукаве для обеспечения защиты), местная канализация и сезонное водоснабжение (вода заведена в дом). Также есть возможность провести воду в дом из скважины.

Отмечается, что учитывая хорошую площадь участка, тут можно построить баню, гараж, беседку, посадить сад или огород.

Стоимость дачи в «Шипянах» −  37,9 тысяч долларов.

Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском

 
 
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Эта новенькая дача с легким намеком на фахверк находится в живописном СТ «Шипяны» в Смолевичском районе. Двухэтажный дом полностью готов к проживанию и с...
 
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