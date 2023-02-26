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Дешевле однушки. Нашли симпатичную и недорогую дачу для летнего отдыха под Минском
26.02.2023 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Эта новенькая
Участок − приватизированный, просторный, ровной прямоугольной формы, имеет площадь в 10 соток.
На участке расположен новый двухуровневый дачный дом 2022 года постройки. Дом возведен из сосновой зимней вырубки по каркасной технологии, обработан огнебиозащитой «Сенеж», обладает отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами.
Дом стоит на свайном фундаменте, имеет утепленный каркас 150 мм, полы и межэтажные перекрытия (100 мм), стены снаружи обшиты ЦСП (грунт, покраска), внутри выполнена отделка имитацией бруса сосны. Крыша сделана из устойчивого к перепадам температур еврошифера коричневого матового цвета, установлены однокамерные пластиковые окна с ламинацией. Предоставляется гарантия на кровлю 40 лет.
Из коммуникаций в доме подключено электричество (вся проводка выполнена в металлорукаве для обеспечения защиты), местная канализация и сезонное водоснабжение (вода заведена в дом). Также есть возможность провести воду в дом из скважины.
Отмечается, что учитывая хорошую площадь участка, тут можно построить баню, гараж, беседку, посадить сад или огород.
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