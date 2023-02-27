«Упор был на качественные бутики». Как сейчас живет ТЦ «Европа», в котором совсем нет масс-маркета

«Основная часть магазинов работает больше десяти лет»

«Новая Европа» гораздо живее: здесь три этажа и не так и много пустующих площадей. Кроме одежды и обуви, есть парфюмерия, оптика, магазины кофе и чая, музыкальных инструментов, фотомагазин, европочта, пункты вывоза OZON и 21Vek, тренажерный зал, различные кафе, барбершоп, кинотеатр.

—Я постоянно слышу, как люди жалуются, что все плохо в старых торговых центрах. Но я считаю, раз они до сих пор сохранились, они все имеют свою нишу, — рассуждает один из продавцов. — Этот торговый центр за последние пять лет пережил разные периоды: пытались пойти и по современному пути развития. Но если изначально так запроектировано и построено, то дальше тяжело что-то изменить.

Наш собеседник отмечает, что подкосили 2020-2021 - пандемийный и постпандемийный годы.

— До этого второй этаж в «Новой Европе» был загружен магазинами. Но многие из них имеют свои точки в других ТЦ и им пришлось оптимизироваться. Знаю, что некоторые встречались с администрацией и просили снизить аренду, но администрация тогда занимала достаточно жесткую позицию. Уехали очень классные популярные очки, товары для дома... Хотя в пандемийные времена, бывало, снижали аренду.

Но несмотря на то, что кому-то приходилось закрыть магазин или переехать в более популярные ТЦ, основная масса предпринимателей работает в «Европе» больше десяти лет, есть те, кто продолжает дело родителей.

— Первый этаж практически полностью сохранил костяк тех, кто работает в ТЦ с самых первых дней. Тогда упор был сделан на хорошие по тем временам качественные бутики. Островки, конечно, иногда меняются.