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«Упор был на качественные бутики». Как сейчас живет ТЦ «Европа», в котором совсем нет масс-маркета
27.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ТЦ «Европа» на Сурганова работает больше десяти лет, но упоминаний в интернете о нем не так и много: в 2011 к старому комплексу добавили «Новую Европу», в 2016 случился трагический случай, когда парень напал на людей с бензопилой, в 2021 ТЦ собирались реконструировать. «Постоянно слышу, как люди жалуются, что все плохо в старых торговых центрах. Но я считаю, раз они до сих пор сохранились, они все имеют свою нишу», — считает один из предпринимателей «Европы». Realt заглянул в ТЦ и пообщался с продавцами.
Когда в 2011 году появился ТЦ «Новая Европа», еще одно здание торгового центра, которое работаает на Сурганова с конца 2000-х, стали по аналогии называть «Европой» старой. Хотя на вывеске это все еще просто «Европа». Сегодня в старой «Европе» мало что работает — дискаунтер «Грошык» на первом этаже и несколько точек со стройматериалами этажом выше.
— Раньше в старой «Европе» было не протолкнуться, — рассказывает один из продавцов, который успел поработать в обоих зданиях. — Но говорят, что старый торговый центр был построен на кредитах, и когда начались проблемы с их возвратом, стал разменной монетой — здание отдали банку. На тот момент третий этаж был завален какими-то разобранными конструкциями, второй был заполнен наполовину, а на первом экспериментировали с «Короной». Всех желающих, кто работал в старой «Европе» перевели в новую — это был более современный торговый центр с более просторными точками от 30 до 100 «квадратов».
«Основная часть магазинов работает больше десяти лет»
«Новая Европа» гораздо живее: здесь три этажа и не так и много пустующих площадей. Кроме одежды и обуви, есть парфюмерия, оптика, магазины кофе и чая, музыкальных инструментов, фотомагазин, европочта, пункты вывоза OZON и 21Vek, тренажерный зал, различные кафе, барбершоп, кинотеатр.
—Я постоянно слышу, как люди жалуются, что все плохо в старых торговых центрах. Но я считаю, раз они до сих пор сохранились, они все имеют свою нишу, — рассуждает один из продавцов. — Этот торговый центр за последние пять лет пережил разные периоды: пытались пойти и по современному пути развития. Но если изначально так запроектировано и построено, то дальше тяжело что-то изменить.
Наш собеседник отмечает, что подкосили 2020-2021 - пандемийный и постпандемийный годы.
— До этого второй этаж в «Новой Европе» был загружен магазинами. Но многие из них имеют свои точки в других ТЦ и им пришлось оптимизироваться. Знаю, что некоторые встречались с администрацией и просили снизить аренду, но администрация тогда занимала достаточно жесткую позицию. Уехали очень классные популярные очки, товары для дома... Хотя в пандемийные времена, бывало, снижали аренду.
Но несмотря на то, что кому-то приходилось закрыть магазин или переехать в более популярные ТЦ, основная масса предпринимателей работает в «Европе» больше десяти лет, есть те, кто продолжает дело родителей.
— Первый этаж практически полностью сохранил костяк тех, кто работает в ТЦ с самых первых дней. Тогда упор был сделан на хорошие по тем временам качественные бутики. Островки, конечно, иногда меняются.
«Когда строили «Европу», не было моды на гипермаркеты»
Конечно, бессмысленно сравнивать трафик в «Европе» с количеством людей в Dana Mall, Galleria или даже «Замке». Одна из причин, с которой это связывают, отсутствие гипермаркета. Раньше была небольшая «Корона» в старой «Европе», теперь на ее месте дискаунтер «Грошык», но это совсем не тот формат, считают продавцы.
—В те времена, когда торговый центр создавался, моды на гипермаркеты не было, плюс к этому был дефицит торговых площадей и старались поместить как можно больше магазинов. В те времена индивидуальные предприниматели были «на коне», — вспоминает один из продавцов. — Сегодня те, кто приезжает в этот торговый центр, в «Грошык» практически не заходят: формат там совсем другой, а-ля народный. Я знаю, что приглашали ритейлеров и обсуждали сделать магазин на первом этаже. Но не договорились: магазин получился бы очень длинный и узкий, но если для зала места и хватило бы, то подсобного места совсем недостаточно. Не организовать подвоз и внутренний двор не созданы для гипермаркета.
В «Европе» нет магазинов масс-маркета. Не увидишь здесь ни Zara, ни Bershka, ни Reserved. И это еще одна причина отсутствия толп людей, прогуливающихся по ТЦ.
— К чести администрации, они и не хотели заполнять его масс-маркером. И я считаю, что это позиция, — делится мнением предприниматель-старожил. — Единственное, обсуждали приход Zara — но магазину нужны были большие площади, желательно двухэтажные, не договорились. Плюс к этому такие бренды хотят арендовать огромные площади за небольшую ставку. Знаю, что в Dana Mall бренды масс-маркета за счет огромных площадей имеют скидку в 30%.
Цены на аренду, по словам предпринимателей, неплохие. Выше, чем, например, в «Паркинге», но гораздо ниже, чем в Dana Mall. На первом этаже не очень большие помещения сдают за 25 евро за «квадрат» в эквиваленте, на втором — за 20.
— Работая в «Европе» и в Gallileo, где рядом вокзал и куча молодежи, будешь получать практически одну и ту же норму прибыли. Расходами все съедается, — отмечает арендатор.
Хоть кто-то может и жаловаться, что все закрывается, с осени, говорят в ТЦ, появилось не меньше пяти новых точек.
—С нового года открылся барбершоп Lezvie, интернет-магазин с бакалеей, магазин белорусских дизайнеров с кофейным пространством. Интернет-магазин фототехники Fotera переехал в помещение в два раза больше, — перечисляет предприниматель. — Чего здесь не хватает, так это магазина Nike или каких-то хороших кроссовок. Если бы было большое пространство на первом этаже. А вот что не приживается почему-то, так это детские игрушки. Может, район старый.
С 1 апреля, рассказывают в торговом центре, должен прийти новый арендатор на место закрывшегося больше года назад арт-кафе «Чаплин».
—Это было кафе владельцев арткинотеатра. По слухам, закрылись из-за того, что не договорились с администрацией по аренде. Хотя кухня у них была хорошая, нравилось народу. Но их нишу быстро заняли — пока не знаем, кто там будет, но ребята уже сейчас появляются на кухне и, похоже, работают на доставку. Вроде бы с 1 апреля откроются.
«60-80% — это постоянные покупатели»
Как и в большинстве торговых центров старого формата, основная масса покупателей — это постоянные, которые ходят годами. Продавцы говорят, что «постоянников» у них процентов 60-80.
— Уже знаем не только предпочтения наших постоянных клиентов, но и их целых семей, а еще родственников и друзей из других городов, которым они иногда выбирают подарки, — улыбается продавец одежды.
Если говорить про нишу, которую занимает «Европа», то это «спокойный нормальный шоппинг», характеризует один из предпринимателей.
— Формат этого торгового центра не позволяет сделать никакого рывка, кроме как сохранить себя в рамках спокойного нормального шоппинга для постоянных клиентов. Благодаря тому, что появился кинотеатр, барбершоп, кофейные пространства, интернет-магазины, вейпшопы, фешн-зоны белорусских дизайнеров — удалось немного привлечь сюда молодежь. Если заполнить оставшиеся пространства — это будет отличный торговый центр для тех, кто привык.
Что касается утери популярности, это характерно даже для многих современных торговых центров, считает один из давних арендаторов «Европы».
— Сейчас в аут уходят даже те торговые центры, которые построены по современному формату и недавно блистали. Где больше «тусня», туда народ и идет. Мы работали во многих торговых центрах и я убедился, что вся эта «тусня» дает только видимость: она отражается на продажах ровно настолько, насколько приходится больше заплатить за аренда и коммуналку. Вопрос ведь не в том, сколько людей ходит по коридорам, а сколько покупает.
Ну и то, что все меняется, это неизбежный процесс. Возьмите хотя бы первую «Корону». Когда-то это было суперместо, на втором этаже было невозможно попасть в аренду, а сейчас половина площадей пустует. В «Замке» уже тоже никто не говорит про аренду через аукционы. Даже в знаменитом Dana Mall если раньше был такой ажиотаж, то сейчас потенциальным арендаторам приходит рассылка, что освобождаются площади. В фаворе Green City на "Каменной Горке". Крупные центры выживают не за счет бутиков, а за счет масс-маркета. Это совершенно другой формат и площади.
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ТЦ «Европа» на Сурганова работает больше десяти лет, но упоминаний в интернете о нем не так и много: в 2011 к старому комплексу добавили «Новую Европу», в 2016 случился...
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