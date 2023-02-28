"Последний осколок ушедшего века". Как живет тот самый "Центральный", где раньше было не протолкнуться

- По атмосфере и по людям замены нет - и не будет никогда. Это последний осколок ушедшего века. Мы как-то даже думали придумать день рождения «Центрального», но это не пошло. А вообще, праздник - это любая пятница недели. Каждый раз как день рождения.

ー Собственно говоря, лицо «Центрального» ー это Петрович. Это дед такой, он всегда был одет с иголочки, всегда по-разному, и ходил с тростью с набалдашником красивым. И этого деда знали все. Он приходил просто и здоровался вообще со всеми за руку. С кем-то не здоровался, если какие-то конфликты были. И когда он умер, то на его похороны пришло достаточно людей из "Центрального". Даже после похорон люди распечатали его фотографию с черной лентой, принесли сюда, поставили на стол и поминали его. Но это, конечно, все очень быстро разогнали, потому что, ну типа: «Что вы делаете, тут люди ходят!». Года 3-4 назад это было. Это очень важная фигура, судя по рассказам.