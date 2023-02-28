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"Последний осколок ушедшего века". Как живет тот самый "Центральный", где раньше было не протолкнуться
28.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Универсам «Центральный» находится в самом центре Минска, буквально в нескольких шагах от станции метро "Октябрьская". Удобное расположение и время сделали это место легендарным. Особенно - кафетерий универсама на первом этаже. Кто-то приходит сюда съесть пирожное с родителями, а кто-то выпить с приятелями. Здесь бывают люди самых разных профессий и достатка. В последнее время «Центральный» пытаются сделать культурным местом. Мы же поговорили с постоянными гостями кафетерия и рассказываем, как он жил раньше и как живет сейчас.
«Центральный» построили еще в 1954 году. Это старейший продовольственный универсальный магазин Минска. В 2014 году универсам купила компания «НП-Сервис» Ивана Березовского. Компания также владела сетью магазинов «Домашний». В 2017 году в магазине прошла реконструкция. В 2018 году Иван Березовский попал под следствие по подозрению в уклонении от уплаты налогов, а позже универсам был выставлен на продажу за 9,8 млн долларов. Магазин в итоге купил "Евроопт". В 2021 году на втором этаже открылся «Евроопт Super», а на первом этаже остался тот самый кафетерий «Центральный». Он хорошо сохраняет дух СССР. Такая атмосфера создается благодаря интерьеру: большие люстры, балерьефы, рисунки, оформление вывесок и витрин.
Тут можно купить разные пирожные и другие сладости, а главная гордость этого места ー торт «Мечта». Корзиночки стоят от 2 рублей 70 копеек, рулеты от 3 рублей, бутерброды от 2 рублей 50 копеек, а сэндвичи от 6 рублей. Шарик мороженого выйдет в 2 рубля, а целый торт «Мечта» можно взять 30 рублей. Делают чай и кофе, продают алкоголь и тематические сладости к 8 Марта, а еще выпечку по домашнему рецепту.
ー Из продукции самым популярным пирожным является “Корзиночка” с белковым кремом. Потому что она сохранилась еще со времен СССР, рецепт не менялся. И пирожное “Мечта”. Из алкоголя чаще всего берут либо коньяк, либо водку. Пирожные чаще всего покупают семьи, а завсегдатаи, обычно, ー алкоголь, ー рассказывает продавец Ольга, ー В праздники посетители покупают огромное количество пирожных за раз, выстраиваются длинные очереди.
Девушка работает в кафетерии 5 месяцев и уже знает постоянных посетителей в лицо. Говорит, что они обычно собираются в 3-4 компании.
"Раньше сюда заходишь - тут грязи по колено"
Пятничным вечером около входа ощущается густое облако табачного дыма, но внутри все культурно. За столиками пары едят пирожные, а возле барной стойки любуются видами города и общаются компании друзей. С одной из таких компаний мы и поговорили.
Вадим впервые пришел в «Центральный» в 2010 году. Говорит, сейчас что атмосфера сильно изменилась.
ー Раньше сюда заходишь - тут грязи по колено, куча говнарей стоит, таких как я, и еще хуже. Драки постоянно, какие-то бомжи валяются прям в этой грязи, которая по колено. Бабки ходят, сигареты продают поштучно. Прошлое иногда вернуть хочется. Чище стало, это, конечно, хорошо, но раньше свободы побольше было. Я вот сейчас сижу, точнее стою, и боюсь достать чекушку из кармана, потому что наблюдают. Раньше охранники ходили, но они вместе с нами могли прибухнуть. Мы даже у одного охранника дома бухали. А еще здесь раньше, лет 10 назад, продавались двушки прямо на первом этаже. Их можно было купить и выпить, сейчас так нельзя.
Алексей рассказывает, что в «Центральном» с 2005 года.
ー Раньше люди в три ряда стояли за стойкой, ты мог ходить час и место искать. А сейчас, вон посмотрите, стойка свободная, можно в боулинг на этой стойке играть. Говорят, мы мешаем кому-то. Кому мы мешаем? Сейчас дирекция поменялась. Хотят культурное место сделать, а никто не хочет, потому что это не культурное место. На нас, кстати, постоянно ОМОН вызывают в последнее время.
Еще Алексей говорит, что за годы сильно изменился контингент «Центрального».
ー Сейчас сюда заходят модные школьники, хипстеры. Которые сюда пироженку пришли поесть. Женщины с детьми, семьи сейчас приходят. А раньше только бомжи и алкаши. Тут воняло страшно раньше, заходишь - и сразу пьянеешь. Воняло бомжами и алкашами, или спиртом каким-нибудь. Это, конечно, поражало. И как человек 16-ти лет я там просто восхитился. Думаю, здоровское место, тусовочное, так круто, здесь всегда кто-то есть. Можно прийти, ни с кем не созваниваться и кого-то здесь встретить.
"Другого такого места атмосфере и по людям нет - и не будет никогда"
За одним из столиков около входа сидят пьют чай со сладостями Вера и Люба. Девушки учатся на последнем курсе университета, а в «Центральный» заходят с первого курса.
ー Мы ходим «Центральный», потому что он остается таким же на протяжении всего времени. Здесь ничего не меняется. Все так же очень много пьяных людей. Знаем, что сюда очень часто приезжает ОМОН за пьяными, но мы стали свидетелями этого только один раз. Несмотря на то, что несколько раз в месяц стабильно бываем в этом месте. Из того, что меняется, так это стекло. Его часто выбивают.
Девушки добавляют, что, конечно, ходят не только в "Центральный".
ー Мы точно так же ходим и по модным кофейням, но «Центральный» - это своя особая атмосфера. Еще он по пути и это удобно. Здесь низкие цены. И это прикольно, нам нравится иногда здесь посидеть.
Обычно девушки покупают пиво, чай, пирожные. Особенно им нравятся пирожные «Мечта» и «Шпинатное». Говорят,, что цены за годы, "конечно, изменились, но это нормально, потому что все дорожает".
ー Много с кем познакомились здесь. Часто заходят разные белорусские творческие деятели, потому что это правда легендарное место. Ну и у них тоже нет денег.
Возвращаемся к компании, с которой общались ранее. Парни уточняют, что универсам с самого начала притягивал к себе все слои общества, но после принятия в 2010 году закона о запрете распития алкоголя в общественных местах, сюда все чаще стали приходить именно выпить.
ー В феврале 2010 закон вышел и аллейка (место на улице Ленина между проспектом Независимости и Карла Маркса, где постоянно пила неформальная молодежь. - Прим. Realt) переместилась сюда. И до этого здесь бухали, но после закона стали больше.
Парни подытоживают, что альтернативы «Центральному» нет.
- По атмосфере и по людям замены нет - и не будет никогда. Это последний осколок ушедшего века. Мы как-то даже думали придумать день рождения «Центрального», но это не пошло. А вообще, праздник - это любая пятница недели. Каждый раз как день рождения.
О легендах "Центрального"
Разговариваем дальше - и ребята вспоминают легендарных личностей «Центрального». Здесь к рассказу подключается самая младшая из компании, Катя. Она постоянная гостья заведения всего 2 года.
ー Собственно говоря, лицо «Центрального» ー это Петрович. Это дед такой, он всегда был одет с иголочки, всегда по-разному, и ходил с тростью с набалдашником красивым. И этого деда знали все. Он приходил просто и здоровался вообще со всеми за руку. С кем-то не здоровался, если какие-то конфликты были. И когда он умер, то на его похороны пришло достаточно людей из "Центрального". Даже после похорон люди распечатали его фотографию с черной лентой, принесли сюда, поставили на стол и поминали его. Но это, конечно, все очень быстро разогнали, потому что, ну типа: «Что вы делаете, тут люди ходят!». Года 3-4 назад это было. Это очень важная фигура, судя по рассказам.
К компании присоединяется еще одна девушка. Анастасия заходит в «Центральный» уже около семи лет. Говорит, что была единственной готкой заведения и рассказывает историю первой любви.
ー Познакомились мы здесь, на «Центральном». Но история закончилась печально. 7 лет провстречались, потом расстались, а потом снова встретились на «Центральном», чтобы помириться. Сейчас просто общаемся как друзья. Так же видимся на «Центральном», в месте нашей первой встречи.
В конце нашей беседы между ребятами завязывается спор. Они выясняют жив ли еще «Центральный». Вадим и Алексей говорят, что он уже давно умер, а Катя отрицает это. Ей не с чем сравнивать - и поэтому сейчас тоже хорошо.
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"Последний осколок ушедшего века". Как живет тот самый "Центральный", где раньше было не протолкнуться
Универсам «Центральный» находится в самом центре Минска, буквально в нескольких шагах от станции метро "Октябрьская". Удобное расположение и время сделали это...
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