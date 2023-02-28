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Госзастройщик выставил на продажу партию квартир у метро «Каменная Горка». На этот раз - без паркинга

28.02.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Стройка на перекрестке улиц Притыцкого и Скрипникова (недалеко от метро «Каменная Горка») скоро подойдет к финишу. Один из двух монолитно-каркасных домов от «Минскстроя» сдали в эксплуатацию прошлой осенью, второй − обещают закончить этим летом. За время строительства квартиры в «каркасниках» предлагались как очередникам, так и всем желающим. При этом обязательным условием покупки было приобретение места в паркинге. И вот сегодня в газете «Звязда» появилась новая декларация на жилье, но уже без машино-мест. В данный момент всем желающим застройщик предлагает 13 квартир в строящемся доме.

Госзастройщик выставил на продажу партию квартир у метро «Каменная Горка». На этот раз - без паркинга

Напомним, что в высотке (по адресу Притыцкого, 113) будет 4 подъезда, 17 этажей и 319 квартир. Сейчас дом уже полностью возведен – остались некоторые внутренние и фасадные работы. Рядом готова и трехуровневая стоянка с эксплуатируемой кровлей, рассчитанная на 200 машино-мест.

По новой декларации всем желающим предлагается 13 однокомнатных квартир, в том числе:

− 12 квартир без машино-места − № 18, 66 (площадь 48,48 «квадрата»); № 69, 74, 84, 89, 242, 252, 317 (площадь 40,84 «квадрата»); № 70, 150 (площадь 43,35 «квадрата»); № 246 (площадь 40,27 «квадрата»);

− 1 квартира с машино-местом − № 94 (площадь 40,84 «квадрата»).

Стоимость «квадрата» в квартирах без паркинга при 100%-й оплате составляет 3350 рублей, в рамках партнерских кредитных программ – 3480 рублей.

Стоимость «квадрата» в квартире с машино-местом в паркинге составляет 2900 рублей при 100%-й оплате, или 3015 рублей − рамках партнерских кредитных программ. За машино-место нужно будет доплатить 23,3 тысячи рублей.

Таким образом, 40-метровая однушка без машино-места будет стоить 134 тысячи рублей (или около 47 тысяч долларов).

Заявления о включении в долевое строительство будут приниматься через 5 календарных дней после опубликования настоящего извещения по адресу: Минск, ул. К. Маркса, 13а.

Кстати, напомним, что в конце марта в Минске пройдет аукцион по продаже новых квартир и в уже сданном доме по соседству. На торги выставлено 14 квартир в новостройке по улице Притыцкого, 115. Все квартиры идут в комплекте с машино-местом в паркинге. Начальные цены − от 46 до 54 тысяч долларов в эквиваленте.

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Теги: Минск
 
 
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Стройка на перекрестке улиц Притыцкого и Скрипникова (недалеко от метро «Каменная Горка») скоро подойдет к финишу. Один из двух монолитно-каркасных домов...
 
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