«Через месяц можно ждать снижения цен». Эксперты рассказали, что происходит на рынке домов и дач

По наблюдениям Натальи, в феврале увеличился не только спрос, но и предложение.

— Выросло количество загородных объектов: это и дома в населенных пунктах, и дачи в садовых товариществах, и огромное количество недостроев. Сейчас есть и некоторые объекты, которые продаются по завышенным ценам. Но можно предположить, что уже через месяц будет снижение и цены войдут в рынок.

Специалист отмечает тенденцию, что происходит все больше кредитных сделок.

— Сегодня у нас каждая третья сделка — с использованием кредита. Кроме этого, становится все больше покупателей, которые продают свои квартиры в Минске ради того, чтобы перебраться за город. Чаще всего они выбирают дома в 15-20 километрах от Минска, для них важна хорошая инфраструктура, качественное транспортное сообщение и трасса рядом, чтобы можно было быстро доехать до Минска — например, завезти детей в школу или на кружки. Еще одна категория покупателей продает квартиры, которые получили в наследство, чтобы купить дом.

Наталья говорит, что порой слышит вопрос, что же происходит с рынком: «Может быть, рынок стоит и ничего не продается?»

— Хочу сказать, что все продается и покупается. Главное в этом вопросе — правильно выставленная цена. Если на вашу недвижимость нет запросов в течение месяца-двух — это означает не то, что рынок стоит, а то, что покупатели смотрят другие объекты. Наш центр недвижимости помогает грамотно выставить цену — перед этим мы выезжаем на объект и выясняем все нюансы. Без этого определить стоимость объекта невозможно. Кстати, эту услугу мы оказываем бесплатно.