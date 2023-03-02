Неритмичное финансирование и задолженность перед подрядчиком. Сроки сдачи многоэтажки на Карастояновой опять перенесли

Напомним, что многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями в районе диспетчерской станции «Карастояновой» УКС Центрального района возводит с 2020 года. Для того чтобы поместить здесь новостройку предварительно пришлось снести несколько частных домов.

Жилой дом имеет 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартиру (60 однушек, 26 квартир-студий, 20 двушек и 35 трешек). С внешней стороны постройка опирается на паркинг, из-за чего с некоторых ракурсов напоминает неприступную крепость. Первоначально квартиры в доме предлагали исключительно очередникам, в том числе и многодетным семьям, затем жилье стало доступным для всех желающих.