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Неритмичное финансирование и задолженность перед подрядчиком. Сроки сдачи многоэтажки на Карастояновой опять перенесли

02.03.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Пару месяцев назад мы рассказывали про «замершую» стройку на улице Лилии Карастояновой в Минске. Эту жилую многоэтажку с паркингом УКС Центрального района собирался сдать еще год назад, однако из-за отсутствия продаж (в основном из-за высоких цен на паркинг) на стройплощадке возникла пауза. В январе цены на оставшиеся квартиры снизили, и кажется, они нашли покупателей. Однако на днях дольщики получили письма о том, что сдача дома снова откладывается.

Неритмичное финансирование и задолженность перед подрядчиком. Сроки сдачи многоэтажки на Карастояновой опять перенесли

Напомним, что многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями в районе диспетчерской станции «Карастояновой» УКС Центрального района возводит с 2020 года. Для того чтобы поместить здесь новостройку предварительно пришлось снести несколько частных домов.

Жилой дом имеет 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартиру (60 однушек, 26 квартир-студий, 20 двушек и 35 трешек). С внешней стороны постройка опирается на паркинг, из-за чего с некоторых ракурсов напоминает неприступную крепость. Первоначально квартиры в доме предлагали исключительно очередникам, в том числе и многодетным семьям, затем жилье стало доступным для всех желающих.

Неритмичное финансирование и задолженность перед подрядчиком. Сроки сдачи многоэтажки на Карастояновой опять перенесли

В данный момент дом-крепость выглядит почти готовым. С внутренней стороны многоэтажки не хватает балконных ограждений, кое-где не заделаны фасады, отсутствует благоустройство.

Еще в январе в УКСе отвечали, что ввиду высокой стоимости машиноместа и высоких процентных ставок по кредитам наблюдается низкая заинтересованность со стороны потенциальных дольщиков в долевом строительстве. На тот момент нереализованными оставалось квартир составляет 26 однокомнатных квартир, 24 машино-места и 7 встроенных помещений. Затем, в январе цены на однушки снизили. Вместе с машино-местом 40-метровые квартиры предлагались по стоимости 3400 рублей за «квадрат». В итоге, вся квартира обходилась в сумму около 52 тысячи долларов.

Неритмичное финансирование и задолженность перед подрядчиком. Сроки сдачи многоэтажки на Карастояновой опять перенесли

Вероятно, эта мера подействовала, однако сроки сдачи дома все равно переносятся. Как сообщили нам читатели, недавно дольщикам стали поступать письма от УКСа Центрального района, в которых сообщается следующее:

«Основной причиной переноса срока ввода объекта в эксплуатацию является неритмичное финансирование объекта на протяжении всего срока строительства. На сегодняшний лень у заказчика не в полном объеме погашена кредиторская задолженность перед генеральным подрядчиком ОАО «Стройтрест №35». Задолженность уменьшается по мере поступления денежных средств от новых участников долевого строительства. После погашения кредиторской задолженности у заказчика появится возможность продлить договорные отношения и возобновить работы в полном объеме.

Необходимые материалы для завершения работ находятся на стадии изучения конъюнктуры рынка. С марта 2023 года запланированы повторные торги, которые будут проходить от 15 до 30 дней.

Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на июль 2023 года».

Неритмичное финансирование и задолженность перед подрядчиком. Сроки сдачи многоэтажки на Карастояновой опять перенесли

 
Теги: Минск
 
 
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Пару месяцев назад мы рассказывали про «замершую» стройку на улице Лилии Карастояновой в Минске. Эту жилую многоэтажку с паркингом УКС Центрального района...
 
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