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Неритмичное финансирование и задолженность перед подрядчиком. Сроки сдачи многоэтажки на Карастояновой опять перенесли
02.03.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Пару месяцев назад мы
Напомним, что многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями в районе диспетчерской станции «Карастояновой» УКС Центрального района возводит с 2020 года. Для того чтобы поместить здесь новостройку предварительно пришлось снести несколько частных домов.
Жилой дом имеет 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартиру (60 однушек, 26 квартир-студий, 20 двушек и 35 трешек). С внешней стороны постройка опирается на паркинг, из-за чего с некоторых ракурсов напоминает неприступную крепость. Первоначально квартиры в доме предлагали исключительно очередникам, в том числе и многодетным семьям, затем жилье стало доступным для всех желающих.
В данный момент дом-крепость выглядит почти готовым. С внутренней стороны многоэтажки не хватает балконных ограждений, кое-где не заделаны фасады, отсутствует благоустройство.
Еще в январе в УКСе отвечали, что ввиду высокой стоимости машиноместа и высоких процентных ставок по кредитам наблюдается низкая заинтересованность со стороны потенциальных дольщиков в долевом строительстве. На тот момент нереализованными оставалось квартир составляет 26 однокомнатных квартир, 24 машино-места и 7 встроенных помещений. Затем, в январе цены на однушки
Вероятно, эта мера подействовала, однако сроки сдачи дома все равно переносятся. Как сообщили нам читатели, недавно дольщикам стали поступать письма от УКСа Центрального района, в которых сообщается следующее:
«Основной причиной переноса срока ввода объекта в эксплуатацию является неритмичное финансирование объекта на протяжении всего срока строительства. На сегодняшний лень у заказчика не в полном объеме погашена кредиторская задолженность перед генеральным подрядчиком ОАО «Стройтрест №35». Задолженность уменьшается по мере поступления денежных средств от новых участников долевого строительства. После погашения кредиторской задолженности у заказчика появится возможность продлить договорные отношения и возобновить работы в полном объеме.
Необходимые материалы для завершения работ находятся на стадии изучения конъюнктуры рынка. С марта 2023 года запланированы повторные торги, которые будут проходить от 15 до 30 дней.
Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на июль 2023 года».
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Неритмичное финансирование и задолженность перед подрядчиком. Сроки сдачи многоэтажки на Карастояновой опять перенесли
Пару месяцев назад мы рассказывали про «замершую» стройку на улице Лилии Карастояновой в Минске. Эту жилую многоэтажку с паркингом УКС Центрального района...
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