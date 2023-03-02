Вариант для интровертов – на аукцион за долги выставили дом на хуторе недалеко от Немана. Стоит недорого

Самое интересное в этом лоте – его расположение. Всего на хуторе 2 дома. К ним ведет тупиковая дорога. Со всех сторон хутор окружен лесом. Ближайшие деревни – Юрковичи, Лелюки, Новоселки. В 4-х километрах от хутора протекает Неман. Как раз в этом месте (рядом с деревней Миколаево) река делает резкий поворот, образуя живописные мысы и целые острова. Кстати, именно на этих берегах известный белорусский режиссер Виктор Туров снимал одну из сцен своей картины «Сыновья уходят в бой».



Неман в районе деревни Миколаево. Фото "Гродненская правда"