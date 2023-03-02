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Вариант для интровертов – на аукцион за долги выставили дом на хуторе недалеко от Немана. Стоит недорого

02.03.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появился интересный лот – по сути это настоящий хутор посреди леса. Дом находится в Гродненской области, недалеко от реки Неман. Рассмотрим вариант подробно.

Вариант для интровертов – на аукцион за долги выставили дом на хуторе недалеко от Немана. Стоит недорого

Адрес одноквартирного одноэтажного дома − Гродненская область, Ивьевский район, Лелюкинский сельсовет, хутор Броды, 1.

Площадь дома составляет 61 «квадрат». Площадь участка – 25 соток. Дом на хуторе Броды был построен в 1950 году. Хата – деревянная, и судя по фото, нуждается в ремонте. Официальная степень износа – 21%. Видно, что постройку пытались обложить кирпичом и накрыть жестью (под ней виднеется старая дранка). К тому же, у дома нет окон. Сообщается, что строение продается за долги собственника, в нем никто не прописан.

Вариант для интровертов – на аукцион за долги выставили дом на хуторе недалеко от Немана. Стоит недорого
Вариант для интровертов – на аукцион за долги выставили дом на хуторе недалеко от Немана. Стоит недорого
Вариант для интровертов – на аукцион за долги выставили дом на хуторе недалеко от Немана. Стоит недорого
Вариант для интровертов – на аукцион за долги выставили дом на хуторе недалеко от Немана. Стоит недорого

Самое интересное в этом лоте – его расположение. Всего на хуторе 2 дома. К ним ведет тупиковая дорога. Со всех сторон хутор окружен лесом. Ближайшие деревни – Юрковичи, Лелюки, Новоселки. В 4-х километрах от хутора протекает Неман. Как раз в этом месте (рядом с деревней Миколаево) река делает резкий поворот, образуя живописные мысы и целые острова. Кстати, именно на этих берегах известный белорусский режиссер Виктор Туров снимал одну из сцен своей картины «Сыновья уходят в бой».

Вариант для интровертов – на аукцион за долги выставили дом на хуторе недалеко от Немана. Стоит недорого
Неман в районе деревни Миколаево. Фото "Гродненская правда"

Электронные торги по лоту назначены на 21 марта. Начальная цена объекта – 1100 рублей (задаток – 110 рублей). Заявки принимаются до 16:00 20 марта.

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На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появился интересный лот – по сути это настоящий хутор посреди леса. Дом находится в Гродненской области,...
 
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