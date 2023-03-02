|
Вариант для интровертов – на аукцион за долги выставили дом на хуторе недалеко от Немана. Стоит недорого
02.03.2023 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появился интересный
Площадь дома составляет 61 «квадрат». Площадь участка – 25 соток. Дом на хуторе Броды был построен в 1950 году. Хата – деревянная, и судя по фото, нуждается в ремонте. Официальная степень износа – 21%. Видно, что постройку пытались обложить кирпичом и накрыть жестью (под ней виднеется старая дранка). К тому же, у дома нет окон. Сообщается, что строение продается за долги собственника, в нем никто не прописан.
Самое интересное в этом лоте – его расположение. Всего на хуторе 2 дома. К ним ведет тупиковая дорога. Со всех сторон хутор окружен лесом. Ближайшие деревни – Юрковичи, Лелюки, Новоселки. В 4-х километрах от хутора протекает Неман. Как раз в этом месте (рядом с деревней Миколаево) река делает резкий поворот, образуя живописные мысы и целые острова. Кстати, именно на этих берегах известный белорусский режиссер Виктор Туров снимал одну из сцен своей картины «Сыновья уходят в бой».
Электронные торги по
Обсуждайте эту статью в нашем
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вариант для интровертов – на аукцион за долги выставили дом на хуторе недалеко от Немана. Стоит недорого
На площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение» появился интересный лот – по сути это настоящий хутор посреди леса. Дом находится в Гродненской области,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)