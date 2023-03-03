«Когда утром спишь, а рядом включают чайник − не очень комфортно». Минчане рассказали, как живется в студиях

Алеся снимала квартиру-студию, чтобы быть поближе к работе:

− Несколько лет назад я снимала небольшую квартиру недалеко от Парка Челюскинцев. Кажется, это была обычная хрущевка, переделанная под студию. Из изолированных помещений там был только туалет. Самым важным для меня было то, что это жилье было аккуратным и располагалось прямо рядом с работой. То есть, я не тратила время на такси и общественный транспорт. В то время я работала по 12 часов в день: уходила с утра, приходила поздно вечером, питалась на работе. Квартира мне была нужна исключительно для сна. В той студии мне было удобно, и никаких минусов я не видела. Подружки приходили без проблем, мест всем хватало. Позже мое семейное положение изменилось, и я переехала к мужу. Теперь мы живем в стандартной мапидовской однушке с прихожей, коридором и отдельной кухней.

Марина говорит, что главный плюс квартир-студий – новые дома, в которых они расположены:

− Для меня вопрос «двушка в хрущевке или новая студия» – на момент покупки и выбора квартиры не стоял. Я точно знала, что в старом доме, пропахшем борщами и котлетами, жить не хочу. В итоге выбрала компактную квартиру в известном квартале в пригороде столицы. У меня новый современный подъезд, закрытый двор, приятные соседи, хороший вид из окна. Метров для одного человека вполне хватает. Да, вещей в такой квартире много не накопишь, приходится все время «расхламляться», зато все находится рядом. Как некоторые шутят, «одной рукой открываешь входную дверь, второй – закрываешь окно». Учитывая площадь, я продумывала наполнение пространства вместе с дизайнером. В итоге, у меня «многоэтажная» мебель и рационально используется каждый сантиметр комнаты. Из плюсов – уборки тут меньше, чем в обычной квартире.

Евгений замечает, что самое неприятное в студии – это отсутствие личного пространства:

− Даже с самым любимым и близким человеком непросто постоянно находиться в одном помещении. Уединиться в малогабаритной квартире можно разве что в ванной. Мы с будущей женой работали в столице соседнего государства и снимали 18-метровую студию рядом с метро. Поначалу нам нравилось – все стильно, современно, похоже на номер в отеле. Но потом, конечно, выявились неудобства. И это не только нехватка места для вещей. К примеру, у нас с девушкой были разные графики. Она вставала рано, я – позже. Точнее мы все равно просыпались вместе, ведь чайник, холодильник, микроволновка и даже прихожая – все это находилось в одном пространстве. Когда утром спишь, а рядом включают чайник, вся техника начинает гудеть, шуметь и скрипеть − не очень комфортно. Впрочем, мы прожили там несколько лет, даже приглашали к себе белорусских родственников с ночевкой, и праздники устраивали. Уже потом вернулись в Минск и построили собственную квартиру. Сейчас мы живем в двушке с ребенком и места по-прежнему мало. Как некоторые умудряются жить в студии с детьми – я не представляю.