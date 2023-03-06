«Производство конфет – не химкомбинат с вредными выбросами». «Коммунарка» ответила жителям Ангарской

«Инновационность проекта заключается как раз в минимизации отходов»

О запахе и расстоянии до жилых домов

Генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский подчеркивает, что проектом занимаются люди с высокой компетенцией и большим опытом, а каждое действие проектировщиков согласовывается с городскими службами. Что касается расстояния до жилых домов, то директор отмечает, что из выделенного участка в 12 гектаров производственная застройка займет только половину площади. Остальная территория будет зеленой зоной.

− Вот мы сегодня находимся на предприятии в центре столицы, и никакого неприятного запаха тут нет, − говорит руководитель проекта СОАО «Коммунарка» Леонид Кучерявый. − Прямо в цехах пахнет шоколадом, а если отойти от фабрики на метров 50, то никаких запахов вообще не будет. Вокруг пахнет городом, активной жизнью, но не заводом. Мы даже провели собственный опрос жителей близлежащих домов, проживающих тут десятилетиями. Никто не сказал про фабрику ни одного отрицательного слова. На новом же производстве, благодаря использованию современных технологий, будет минимизировано даже то, что есть. Инновационность проекта заключается как раз в уменьшении отходов при производстве продукции.

Сейчас предпроектная документация проходит стадию экологической экспертизы. Она должна завершиться в течение 2-3 недель.

О санитарной зоне

Очень много вопросов местных жителей касалось санитарной зоны. Ведущий инженер по охране окружающей среды СОАО «Коммунарка» Евгений Шавяка говорит, что в предпроектной документации были заложены максимальные уровни воздействия на окружающую среду. Но даже с этими параметрами оценка рисков здоровью, проведенная Минским городским центром гигиены и эпидемиологии, показала приемлемые риски на границе санитарно-защитной зоны. При этом так как аналогов новому производству в стране пока нет, за точку отсчета были взяты параметры действующего производства. Окончательный расчет границ СЗЗ и проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы будет проведено на этапе проектирования.

− После того, когда мы узнаем точные параметры нового технологического оборудования и тех установок, которые мы предусматриваем для очистки, скорее всего, количество и объем выбросов еще уменьшится. Кроме того, мы предусматриваем установку постов контроля для постоянного мониторинга. То же самое сделано и на действующем производстве, и у нас никогда не было превышения выбросов в атмосферу.

О воде

Представители фабрики подчеркивают, что не будут затрагивать и соответственно оказывать какое-либо воздействие на подземные источники. Своих скважин здесь делать не станут, запитываться будут из городского водопровода. Для того, чтобы не было стоков (сбросов) на ландшафт, предусмотрено устройство местной ливневой канализации и производственных очистных сооружений. После очистки производственные стоки будут сбрасываться в городской коридор.

О дорогах

Как поясняют на «Коммунарке» сейчас вопрос транспортного сообщения проектируемого объекта прорабатывается на уровне руководства Мингорисполкома с последующим внесением изменений в градостроительную документацию. Специалисты просматривают все возможные варианты, чтобы минимизировать последствия от движения транспорта. Результаты этой работы будут отражены в проекте.