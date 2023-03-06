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«Производство конфет – не химкомбинат с вредными выбросами». «Коммунарка» ответила жителям Ангарской
06.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Планы по возведению цеха по обжарке какао-бобов в Заводском районе Минска неожиданно столкнулись с сопротивлением. Против соседства с новым производством «Коммунарки» выступили жители улиц Герасименко и Илимской. Людей, живущих в многоэтажках и частных домах, беспокоит экологическая ситуация, которая может измениться с появлением завода среди жилой застройки. Аргументы жителей микрорайона мы уже
«Действующий цех работает с 80-х годов»
Сейчас «Коммунарка» располагается на улице Аранской – это почти центральная часть города, неподалеку – железнодорожный вокзал, тусовочная улица Октябрьская, проспект Независимости. Сегодня предприятие, на котором работает более 1,5 тысяч человек, выпускает около 30 тысяч тонн шоколадных изделий в год. Часть сырья (какао-бобы) обжаривается прямо в цеху, часть – поступает в виде готовых тертых полуфабрикатов из Европы. Для того, чтобы уйти от импорта и снизить затраты на 30%, главному производителю шоколада в стране необходим новый цех по обжарке какао-бобов. Его-то и собираются построить в районе улицы Герасименко − на месте старой пустующей овощебазы.
− Мы давно думали о расширении производства, а здесь сошлось два фактора: у города была неиспользуемая площадка, у нас – потребность в расширении, − говорит генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский. − Сейчас мы используем площадку на улице Герасименко в качестве складов, но по программе развития фабрики на ближайшие 10 лет там предусмотрено строительство нового производства. Всего планируется 3 очереди. Первая − собственная сырьевая переработка. Дело в том, что действующий цех по обжарке какао-бобов, оборудование в котором работает еще с 80-х годов, обеспечивает только 40% потребностей фабрики. Еще 60% сырья в виде полуфабрикатов мы закупаем в Европе. Новое производство позволит не только снизить затраты и обеспечить какао-продуктами «Коммунарку», но и закрыть потребности других белорусских производителей. Часть продукции пойдет и на экспорт в Россию. Вторая очередь стройки – новые линии для производства кондитерских изделий. Третья – складские помещения для хранения продукции. Первый этап планируем завершить до 2027 года, второй – до 2028-го, третий – до 2030 года.
Уже после окончания первой очереди строительства Заводской район получит около 100 новых рабочих мест, а с запуском всего комплекса появится около 1000 рабочих мест. Планируется, что новое производство будет выпускать около 60 тонн продукции в год.
− Конечно, мы понимаем опасения местных жителей, связанные с новой стройкой. Именно поэтому приглашаем всех желающих на действующее производство, где они могут убедиться, что оно безопасно, − отмечает Сергей Анюховский.
«Если бы на фабрике была угроза здоровью, разве мы бы пускали сюда детей?»
На экскурсию по цехам старейшей в стране кондитерской фабрики отправляемся и мы. Нас сопровождает заместитель генерального директора по производству Николай Комаев и пресс-секретарь «Коммунарки» Раиса Мелешевич. Мы заходим в конфетно-шоколадный цех, где после прошедшей модернизации работает 4 линии по выпуску продукции. Сегодня здесь почти все автоматизировано. Будущие плитки шоколада самостоятельно двигаются по конвейеру, получают начинку, охлаждаются, получают обертку и попадают в коробки. Зрелище, конечно, эффектное и завораживающее. Процесс не останавливается ни днем, ни ночью – конфеты на фабрике производят круглосуточно, а работники работают посменно. Отмечаем, что вокруг чисто, свежо и пахнет только шоколадом.
− Очередь на экскурсии у нас расписана на несколько месяцев вперед, − говорит пресс-секретарь «Коммунарки» Раиса Мелешевич. − «Коммунарку» с удовольствием посещают и взрослые, и дети, у нас очень много школьных групп. Как вы думаете, мы бы пускали на фабрику тысячи экскурсантов, тем более - детей, если бы тут была какая-то угроза их здоровью?
Далее мы переходим в действующий цех по обжарке какао-бобов. Отметим, что именно процесс обжарки (и связанные с ним выбросы) больше всего пугают жителей микрорайона. Осматриваемся вокруг. В этом цеху, конечно, более шумно, чем в предыдущем, но запах все тот же – пахнет шоколадом. И это при том, что оборудование, которое здесь установлено, прослужило уже около 40 лет. Нам показывают агрегат, в котором при температуре в 148 градусов обжариваются какао-бобы. Далее следует процесс дробления и превращения массы в какао-ликер, необходимый для производства конфет. Сами какао-бобы (с многочисленными «пересадками») едут к нам из Кот-д'Ивуара. Во время экскурсии наши сопровождающие не раз подчеркивают, что производство конфет – это не химическое производство с вредными выбросами: бояться тут особо нечего.
Стоит отметить, что вместе с журналистами на фабрику звали и жителей Заводского района (тех, кто писал письма и обращался в различные инстанции). Однако по неизвестным причинам на встречу никто не пришел. Тем не менее, представители «Коммунарки» ответили на вопросы, звучавшие в обращениях.
«Инновационность проекта заключается как раз в минимизации отходов»
О запахе и расстоянии до жилых домов
Генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский подчеркивает, что проектом занимаются люди с высокой компетенцией и большим опытом, а каждое действие проектировщиков согласовывается с городскими службами. Что касается расстояния до жилых домов, то директор отмечает, что из выделенного участка в 12 гектаров производственная застройка займет только половину площади. Остальная территория будет зеленой зоной.
− Вот мы сегодня находимся на предприятии в центре столицы, и никакого неприятного запаха тут нет, − говорит руководитель проекта СОАО «Коммунарка» Леонид Кучерявый. − Прямо в цехах пахнет шоколадом, а если отойти от фабрики на метров 50, то никаких запахов вообще не будет. Вокруг пахнет городом, активной жизнью, но не заводом. Мы даже провели собственный опрос жителей близлежащих домов, проживающих тут десятилетиями. Никто не сказал про фабрику ни одного отрицательного слова. На новом же производстве, благодаря использованию современных технологий, будет минимизировано даже то, что есть. Инновационность проекта заключается как раз в уменьшении отходов при производстве продукции.
Сейчас предпроектная документация проходит стадию экологической экспертизы. Она должна завершиться в течение 2-3 недель.
О санитарной зоне
Очень много вопросов местных жителей касалось санитарной зоны. Ведущий инженер по охране окружающей среды СОАО «Коммунарка» Евгений Шавяка говорит, что в предпроектной документации были заложены максимальные уровни воздействия на окружающую среду. Но даже с этими параметрами оценка рисков здоровью, проведенная Минским городским центром гигиены и эпидемиологии, показала приемлемые риски на границе санитарно-защитной зоны. При этом так как аналогов новому производству в стране пока нет, за точку отсчета были взяты параметры действующего производства. Окончательный расчет границ СЗЗ и проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы будет проведено на этапе проектирования.
− После того, когда мы узнаем точные параметры нового технологического оборудования и тех установок, которые мы предусматриваем для очистки, скорее всего, количество и объем выбросов еще уменьшится. Кроме того, мы предусматриваем установку постов контроля для постоянного мониторинга. То же самое сделано и на действующем производстве, и у нас никогда не было превышения выбросов в атмосферу.
О воде
Представители фабрики подчеркивают, что не будут затрагивать и соответственно оказывать какое-либо воздействие на подземные источники. Своих скважин здесь делать не станут, запитываться будут из городского водопровода. Для того, чтобы не было стоков (сбросов) на ландшафт, предусмотрено устройство местной ливневой канализации и производственных очистных сооружений. После очистки производственные стоки будут сбрасываться в городской коридор.
О дорогах
Как поясняют на «Коммунарке» сейчас вопрос транспортного сообщения проектируемого объекта прорабатывается на уровне руководства Мингорисполкома с последующим внесением изменений в градостроительную документацию. Специалисты просматривают все возможные варианты, чтобы минимизировать последствия от движения транспорта. Результаты этой работы будут отражены в проекте.
«Мы вывезли с территории несколько тонн брошенного металла»
Заместитель генерального директора по производству Николай Камаев рассказывает, что выделенную «Коммунарке» территорию начали приводить в порядок еще до начала строительства. За то время, пока площадка не использовалась, там появились и бездомные собаки, и мусор.
− Мы привели в нормальное состояние входную группу и ограждение, поставили охрану, вывезли с территории несколько сот тонн брошенного металла. В проекте предусмотрено и дальнейшее благоустройство − посадка деревьев, устройство газонов и так далее.
Представители «Коммунарки» говорят, что во время общественного обсуждения поступали не только отрицательные, но и положительные обращения, в которых люди благодарили за обустройство неиспользуемой площадки и спрашивали, в какие сроки это будет реализовано, некоторые интересовались, планируется ли на будущем предприятии открытие фирменного магазина.
− Те же самые мамы потом с большим удовольствием будут приходить к нам за конфетами. Ведь мы стараемся создавать современные красивые магазины и уютные кофейни. Посмотрите, к нам всегда очереди выстраиваются, − говорит Раиса Мелешевич.
По окончанию встречи на «Коммунарке» представители фабрики еще раз подчеркнули, что они открыты для общения, и готовы выслушать и принять тех, кто готов к конструктивному разговору.
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«Производство конфет – не химкомбинат с вредными выбросами». «Коммунарка» ответила жителям Ангарской
Планы по возведению цеха по обжарке какао-бобов в Заводском районе Минска неожиданно столкнулись с сопротивлением. Против соседства с новым производством...
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