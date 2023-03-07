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Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию

07.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Стройка малоэтажного жилого комплекса от МАПИДа идет за торговым центром «Экспобел» уже около трех лет. За это время тут выросли каркасы домов первой очереди, но дальше этого дело пока не идет. Цены на квартиры в малоэтажках бизнес-класса застройщик объявил еще летом прошлого года, однако пару недель назад декларация на квартиры была отозвана в связи с отсутствием спроса. Мы съездили на стройплощадку и посмотрели, как сейчас выглядит квартал, первые дома которого должны были сдать как раз в марте.

Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию

Напомним, что «Солнечный» − это жилой проект МАПИДа. Комплекс строят на участке около 22 га в одноименном поселке за «Экспобелом». По проекту здесь должен появиться целый район, состоящий из многоквартирных домов, таунхаусов и коттеджей. Все жилье в квартале будет панельным − из сборного железобетона.

Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию

В день нашего приезда особого движения на стройке не было, но полностью замороженной назвать ее нельзя. Какие-то люди на объекте все же присутствовали.

На одном из домов можно отметить «примерку» панорамного остекления, а рядом с границами стройки − свежую траншею под коммуникации.

Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию
Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию

Первые семиэтажки тут начали возводить еще в 2020-м году. Из-за вопросов с обеспечением электроснабжения (новый квартал должен быть полностью электрическим), работы на некоторое время приостанавливались, но затем их возобновили.

Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию
Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию
Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию
Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию
Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию
Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию

Стоимость «квадрата» в квартале с современными планировками и закрытыми дворами застройщик долго не озвучивал. Интрига раскрылась только прошлым летом. Первые 39 квартир были предложены всем желающим по 3980 рублей (около 1560 долларов) за квадратный метр. Несмотря на то, что в цену входил и паркинг, стоимость многим показалась высоковатой.

Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию

В итоге, в феврале этого года ОАО «МАПИД» отозвал первую проектную декларацию на дом № 1.1. по генплану по причине отсутствия спроса на данный объект и невозможностью ее реализации.

Завершить первый жилой дом должны были в марте, но очевидно, что сроки будут перенесены на более поздние.

Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию

В самом МАПИДе, куда мы обратились за комментарием, сказали, что никаких новостей по проекту нет. В отделе реализации квартир отметили лишь то, что строительство первой очереди будет продолжено. Что касается возобновления продаж и новых сроков сдачи – это будет определять руководство.

Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию

 
Теги: Новости
 
 
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Стройка малоэтажного жилого комплекса от МАПИДа идет за торговым центром «Экспобел» уже около трех лет. За это время тут выросли каркасы домов первой очереди, но...
 
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