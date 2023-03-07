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Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию
07.03.2023 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Стройка малоэтажного жилого комплекса от МАПИДа идет за торговым центром «Экспобел» уже около трех лет. За это время тут выросли каркасы домов первой очереди, но дальше этого дело пока не идет. Цены на квартиры в малоэтажках бизнес-класса застройщик
Напомним, что «Солнечный» − это жилой проект МАПИДа. Комплекс строят на участке около 22 га в одноименном поселке за «Экспобелом». По проекту здесь должен
Стоимость «квадрата» в квартале с современными планировками и закрытыми дворами застройщик долго не озвучивал. Интрига раскрылась только прошлым летом. Первые 39 квартир были предложены всем желающим по 3980 рублей (около 1560 долларов) за квадратный метр. Несмотря на то, что в цену входил и паркинг, стоимость многим показалась высоковатой.
В самом МАПИДе, куда мы обратились за комментарием, сказали, что никаких новостей по проекту нет. В отделе реализации квартир отметили лишь то, что строительство первой очереди будет продолжено. Что касается возобновления продаж и новых сроков сдачи – это будет определять руководство.
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Стройка малоэтажного жилого комплекса от МАПИДа идет за торговым центром «Экспобел» уже около трех лет. За это время тут выросли каркасы домов первой очереди, но...
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