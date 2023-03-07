Как выглядит квартал малоэтажек МАПИДа за «Экспобелом», на которые недавно отозвали декларацию

В день нашего приезда особого движения на стройке не было, но полностью замороженной назвать ее нельзя. Какие-то люди на объекте все же присутствовали.

На одном из домов можно отметить «примерку» панорамного остекления, а рядом с границами стройки − свежую траншею под коммуникации.